Goal.com
Canlı
Calciomercato

Çeviri:

Juventus, Kessie için teklif geldi: Maaş rakamları ve Al-Ahli'nin karşı teklifi

Juventus
Al Ahli
F. Kessie
Transfers

Eski Milan orta saha oyuncusu, yaz transfer dönemi için hedeflerden biri olmaya devam ediyor

Juventus, Franck Kessie'yi gözden kaçırmıyor ve önümüzdeki haftalarda hız kazanabilecek bir transfer olasılığını takip etmeye devam ediyor. Tabii ki, eski Atalanta ve Milan oyuncusu olan Fildişili orta saha oyuncusunun, bu sezonun sonunda Suudi Arabistan'daki Al-Ahli'deki macerasını sonlandırma isteğini yinelemesi ve özellikle de şu anda aldığı maaştan önemli ölçüde indirim yapması şartıyla. Bianconeri'nin, daha fazla çekicilik (Kessie'nin İtalya'daki diğer kulüpler tarafından da beğenildiğini göz önünde bulundurursak) ve daha fazla ekonomik imkan elde etmek için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanması da çok önemli.


  • RAKAMLAR

    Tuttosport'un haberine göre, Juventus yönetimi ile oyuncunun menajeri George Atangana arasında yapılan görüşmelerde, 1996 doğumlu oyuncu için sezon başına 5 milyon euro net ücretli iki yıllık bir sözleşme teklifinde bulunma niyeti ortaya çıktı; oyuncu ise bu rakamın altına inmek istemiyor. Geçtiğimiz aylarda Fiorentina da oyuncuyu Serie A'ya geri getirmek için devreye girmişti. Ayrıca, geçmişte Kessie'ye olan ilgisini hiç gizlemeyen Inter de her zaman arka planda yer alıyor.

  • AL-AHLI TAKIMI

    Eski Milan oyuncusunun bir Suudi Arabistan Süper Kupası ve bir Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı, bugüne kadar 110 maça çıkıp 23 gol attığı Al-Ahli kulübü, Franck Kessie'yi bu sezonun ötesinde de kalmaya ikna etmek için büyük bir istek gösteriyor. Yine Tuttosport'a göre, Suudi kulübün yönetimi oyuncunun yıllık 14 milyon avroluk mevcut maaşını onaylamaya hazır olsa da, üç yıldır Avrupa'dan uzak kalan Fildişili orta saha oyuncusu, daha rekabetçi bir ortamda oynamaya karar vermiş ve aklında İtalya var.

Premier Lig
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Damac FC crest
Damac FC
DHA
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Genoa crest
Genoa
GEN