Juventus, Kessie için teklif geldi: Maaş rakamları ve Al-Ahli'nin karşı teklifi

Juventus, Franck Kessie'yi gözden kaçırmıyor ve önümüzdeki haftalarda hız kazanabilecek bir transfer olasılığını takip etmeye devam ediyor. Tabii ki, eski Atalanta ve Milan oyuncusu olan Fildişili orta saha oyuncusunun, bu sezonun sonunda Suudi Arabistan'daki Al-Ahli'deki macerasını sonlandırma isteğini yinelemesi ve özellikle de şu anda aldığı maaştan önemli ölçüde indirim yapması şartıyla. Bianconeri'nin, daha fazla çekicilik (Kessie'nin İtalya'daki diğer kulüpler tarafından da beğenildiğini göz önünde bulundurursak) ve daha fazla ekonomik imkan elde etmek için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanması da çok önemli.





