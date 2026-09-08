AFP
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Juventus kaptanı Manuel Locatelli, Luciano Spalletti için orta saha krizi derinleşirken üç ay sahalardan uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya
Locatelli menisküs sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu
Juventus kaptanı, pazar günü Allianz Stadyumu'nda ezeli rakibi Milan ile oynanan zorlu beraberlikte bu sakatlığı yaşadı. Karşılaşmanın ardından 28 yaşındaki oyuncu, dizindeki rahatsızlığın ciddiyetini belirlemek için kapsamlı tıbbi kontrollerden geçti. Testler, Juventus sağlık ekibinin en büyük korkularını doğruladı ve dış menisküsünde acil müdahale gerektiren ciddi bir sakatlık olduğunu ortaya koydu. Tam bir iyileşme sağlamak için kulüp, hasarlı dokunun basitçe alınması yerine zararın onarılmasına yönelik cerrahi bir işlem uygulanmasını tercih etti.
Tuttosport'a göre tercih edilen tıbbi çözüm, daha sağlam bir yöntem olan ancak en az 3 aylık iyileşme süresi gerektiren menisküs dikişi. Bu yaklaşım, oyuncunun kariyeri açısından uzun vadede daha kalıcı bir sonuç sunsa da Locatelli'yi fiilen kış arasına kadar sahalardan uzak bırakıyor.
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Spalletti'nin orta saha seçenekleri azalıyor
Locatelli'nin yokluğunun zamanlaması Juventus için daha kötü olamazdı; zira orta saha hattı zaten kırılma noktasında işliyor. Kulüp şu anda, femoro-patellar sendromunu gidermek için ameliyat olmak zorunda kalan Khephren Thuram olmadan uzun vadeli bir kriz yaşıyor. Fransız orta sahanın 2027'ye kadar resmi maçlara dönmesi beklenmiyor; bu da daha önce Locatelli'nin doldurmaya yardımcı olduğu orta alanın merkezinde büyük bir boşluk bırakıyor.
Bu sorunları daha da ağırlaştıran unsur ise diğer kilit isimleri sahada tutma konusundaki süregelen sıkıntı. ABD milli takımı oyuncusu Weston McKennie, devam eden kas yorgunluğu nedeniyle son iki maçta forma giyemedi; yaz transferi Pape Sarr ise henüz kayda değer bir etki yaratamadı. Sarr, Tottenham Hotspur'dan hafif bir kas problemiyle geldi ve ilk 11'e hemen entegre olabilmesi için gerekli sezon öncesi hazırlığa sahip değildi.
Juventus kadrosunda daha geniş çaplı sakatlık endişeleri
Juventus’un sorunları orta sahanın çok ötesine uzanıyor; mevcut sakatlık krizi sahanın diğer birçok bölgesini de etkiliyor. Yıldız hücumcu Kenan Yildiz, ayağından geçirdiği ameliyatın ardından uzun süredir forma giyemiyor ve dönüşünün kasımdaki milli aradan sonrasına kalması bekleniyor. Yildiz’in son üçteki yaratıcılığının yokluğu son beraberliklerde şimdiden hissedildi ve buna ek olarak Locatelli’nin derinden yaptığı dağıtımın eksikliği, takımın Serie A’da disiplinli savunma bloklarını aşma konusundaki sıkıntılarını daha da artırıyor.
Öte yandan savunmadaki derinlik de sınanıyor. Jeff Ekhator ve Juan Cabal şu anda sakatlıkları nedeniyle kenarda ve ikisinin de kendi rahatsızlıklarından dönerken yaklaşık bir ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu arada İtalya milli takımı oyuncusu Andrea Cambiaso hafif bir ayak bileği burkulmasıyla uğraşıyor, ancak takım arkadaşlarına kıyasla daha erken geri dönebileceğine dair umut var.
- AFP
Yeni nesil takviyeler ve gençlere fırsatlar
Kıdemli seçenek eksikliğiyle karşı karşıya kalan Spalletti, açığı kapatmak için artık kulübün genç takım kademelerine yönelmek zorunda. İtalyan futbolunun alt liglerinde mücadele eden Juventus Next Gen kadrosunun, A takımın antrenmanları ve maç günü kadroları için birkaç takviye sağlaması bekleniyor. Teknik değerlendirmelerde sık sık gündeme gelen isimlerden biri de, rezerv takımındaki performanslarıyla scoutları etkileyen yetenekli genç Augusto Owusu oldu.
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