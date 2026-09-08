Juventus kaptanı Manuel Locatelli, Luciano Spalletti için orta saha krizi derinleşirken üç ay sahalardan uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya

Juventus kaptanı, pazar günü Allianz Stadyumu'nda ezeli rakibi Milan ile oynanan zorlu beraberlikte bu sakatlığı yaşadı. Karşılaşmanın ardından 28 yaşındaki oyuncu, dizindeki rahatsızlığın ciddiyetini belirlemek için kapsamlı tıbbi kontrollerden geçti. Testler, Juventus sağlık ekibinin en büyük korkularını doğruladı ve dış menisküsünde acil müdahale gerektiren ciddi bir sakatlık olduğunu ortaya koydu. Tam bir iyileşme sağlamak için kulüp, hasarlı dokunun basitçe alınması yerine zararın onarılmasına yönelik cerrahi bir işlem uygulanmasını tercih etti.

Tuttosport'a göre tercih edilen tıbbi çözüm, daha sağlam bir yöntem olan ancak en az 3 aylık iyileşme süresi gerektiren menisküs dikişi. Bu yaklaşım, oyuncunun kariyeri açısından uzun vadede daha kalıcı bir sonuç sunsa da Locatelli'yi fiilen kış arasına kadar sahalardan uzak bırakıyor.