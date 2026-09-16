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Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Kalulu: “Kolo Muani harika bir sezon geçirecek. Conceicao mu Zhegrova mı? Benim için çok fazla değişmez”

Juventus - NEC Nijmegen
Juventus
NEC Nijmegen
Ligi Europa

Fransız savunmacı, Avrupa Ligi'ndeki ilk maç öncesinde konuştu

Pierre Kalulu, Juventus savunmacısı, yarın saat 21.00'de Allianz Stadyumu'nda oynanacak Europa League lig aşamasının ilk hafta maçında NEC Nijmegen ile karşılaşacakları mücadele öncesinde basın toplantısında konuştu.


"Sassuolo'ya karşı alınan yenilgi mi? Bizim için önemli olan tek maç bir sonraki maç" diyen Fransız savunmacı, Gazzetta.it'in aktardığına göre şöyle devam etti: "Çünkü yalnızca gelecek üzerinde etkimiz olabilir. Maçı yeniden izledik ve hatalarımızdan ders çıkarmamız gerektiğinin farkındayız. NEC'in çok hücum ettiğini biliyoruz, bu yüzden dikkatli olmalıyız".


"Randal'ı iyi tanıyorum ve çalıştığını biliyorum, gol atamadığının farkında ama ben, gol atmaya başladığında bize büyük katkı sağlayacağını ilk bilen kişiyim. Harika bir sezon geçireceğine hiç şüphem yok".


  • "Kolo Muani? Randal'ı iyi tanıyorum ve çalışan biri olduğunu biliyorum. Gol atamadığının farkında ama ben, gol atmaya başladığında bize çok büyük yardım sağlayacağını ilk bilen kişiyim. Harika bir sezon geçireceğinden şüphem yok".


    "Kişisel olarak şu an için kendime saklayacağım hedeflerim var, bunları belki sezonun ilerleyen bölümünde açıklarım ama sınırlarımdan hâlâ uzak olduğumu biliyorum ve bu yüzden gelişmeye devam etmek istiyorum."


    "Benim için başarıya ulaşmak adına bir kulvarın diğerinden daha kolay olduğunu düşünmek yanlış: Avrupa Ligi farklı bir organizasyon ve güçlü takımlarla karşılaşacağız, bu bizim yolumuz ve ona tüm gücümüzle yaklaşmalıyız. Zhegrova mı Conceiçao mu? Farklı özelliklere sahipler, ama ikisi de hücumda çok iyi oynuyor, onlara hücum aksiyonlarında yardımcı olmak için onların hareket tarzına uyum sağlaması gereken kişi benim. Benim açımdan ikisi arasında çok büyük bir fark yok".


    "Koop ile oynayalı zaten epey oldu, konuşabildiğiniz ve şakalaşabildiğiniz biri, çok sakin. Sahada çok çalışıyor, hem fiziksel hem teknik özelliklere sahip ve sol ayağıyla iyi toplar atıyor. Bizim için elinden gelenin en iyisini verecek."



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