Pierre Kalulu, Juventus savunmacısı, yarın saat 21.00'de Allianz Stadyumu'nda oynanacak Europa League lig aşamasının ilk hafta maçında NEC Nijmegen ile karşılaşacakları mücadele öncesinde basın toplantısında konuştu.
"Sassuolo'ya karşı alınan yenilgi mi? Bizim için önemli olan tek maç bir sonraki maç" diyen Fransız savunmacı, Gazzetta.it'in aktardığına göre şöyle devam etti: "Çünkü yalnızca gelecek üzerinde etkimiz olabilir. Maçı yeniden izledik ve hatalarımızdan ders çıkarmamız gerektiğinin farkındayız. NEC'in çok hücum ettiğini biliyoruz, bu yüzden dikkatli olmalıyız".
"Randal'ı iyi tanıyorum ve çalıştığını biliyorum, gol atamadığının farkında ama ben, gol atmaya başladığında bize büyük katkı sağlayacağını ilk bilen kişiyim. Harika bir sezon geçireceğine hiç şüphem yok".