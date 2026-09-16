"Kolo Muani? Randal'ı iyi tanıyorum ve çalışan biri olduğunu biliyorum. Gol atamadığının farkında ama ben, gol atmaya başladığında bize çok büyük yardım sağlayacağını ilk bilen kişiyim. Harika bir sezon geçireceğinden şüphem yok".





"Kişisel olarak şu an için kendime saklayacağım hedeflerim var, bunları belki sezonun ilerleyen bölümünde açıklarım ama sınırlarımdan hâlâ uzak olduğumu biliyorum ve bu yüzden gelişmeye devam etmek istiyorum."





"Benim için başarıya ulaşmak adına bir kulvarın diğerinden daha kolay olduğunu düşünmek yanlış: Avrupa Ligi farklı bir organizasyon ve güçlü takımlarla karşılaşacağız, bu bizim yolumuz ve ona tüm gücümüzle yaklaşmalıyız. Zhegrova mı Conceiçao mu? Farklı özelliklere sahipler, ama ikisi de hücumda çok iyi oynuyor, onlara hücum aksiyonlarında yardımcı olmak için onların hareket tarzına uyum sağlaması gereken kişi benim. Benim açımdan ikisi arasında çok büyük bir fark yok".





"Koop ile oynayalı zaten epey oldu, konuşabildiğiniz ve şakalaşabildiğiniz biri, çok sakin. Sahada çok çalışıyor, hem fiziksel hem teknik özelliklere sahip ve sol ayağıyla iyi toplar atıyor. Bizim için elinden gelenin en iyisini verecek."







