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CM Grafica Carnesecchi Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, kaleciler sıralaması: Dibu Martinez geriledi, Carnesecchi yeniden gündeme geldi, Napoli’ye dikkat, ancak listenin başında Vicario var

Juventus
Transfers
M. Carnesecchi
G. Vicario
E. Martinez
A. Meret
V. Milinkovic-Savic

Atalanta’nın kalecisi yeniden Juventus’un radarına girdi, ancak şu an için en olası isimler başkaları

Kaleci konusu, Juventus’un genel müdürü Giovanni Carnevali’nin masasındaki en gündemdeki konulardan biri. Juventus’un Şampiyonlar Ligi’ne katılamaması ve Liverpool’un karşı çıkması nedeniyle Alisson Becker transferi suya düştüktensonra, Juventus yeni bir kaleci arayışında fiilen sıfırdan başlamak zorunda kaldı. Brezilyalı kaleci, Spalletti’nin bir numaralı tercihi idi ve transferin gerçekleşmemesi, teknik direktör ile eski genel müdür Damien Comolli arasında, önce Spalletti ile, ardından da John Elkann ile belirleyici bir kopuşa neden oldu.


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  • DIBU’DAN NAPOLI’YE

    Alisson ile görüşmelerin kesilmesinin ardından Juventus, ilk etapta Emiliano 'Dibu' Martinez’e yöneldi; “Vecchia Signora” ile bu oyuncu arasında üç yıllık bir anlaşma sağlanmıştı. Ancak kulüp, hem oyuncunun Dünya Kupası’ndaki yükümlülüğü hem de özellikle Aston Villa’nın 15 milyonluk talebi nedeniyle bu transferi şimdilik askıya aldı. Juventus, 1992 doğumlu bir oyuncu için bu rakamı çok yüksek buldu.


    Juve’nin üzerinde çalıştığı isimlere devam edecek bir başka ipucu ise yine İngiltere’ye, 1996 doğumlu Gugliemo Vicario’ya uzanıyor. Vicario, 2028 yılına kadar Tottenham ile sözleşmesi bulunan ve Spurs tarafından 18 milyon euro değer biçilen bir kaleci. Juventus’un yeni kaleci transferi hedeflerine dair genel bakışa devam edersek, Napoli’ye geliyoruz. Burada Alex Meret (1997 doğumlu, sözleşmesi bir yıl sonra sona eriyor) ile Vanja Milinkovic-Savic (1997 doğumlu, sözleşmesi 2030’da sona eriyor) arasında birinin ayrılması söz konusu olabilir. Özellikle eski Torino oyuncusu, Spalletti’nin ilgisini çekiyor.


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    Son olarak, yakın geçmişte Juventus ile defalarca adı anılan bir kalecinin adı da bugün yeniden gündeme geldi: 2000 doğumlu Marco Carnesecchi’nin Atalanta ile olan sözleşmesi 2028’de sona eriyor. Tüm adaylar arasında Carnesecchi, hem maliyeti (en az 30 milyon) hem de Atalanta’nın onu satmaya hiç ihtiyacı olmaması nedeniyle transfer edilmesi en zor isim. Ancak aynı zamanda Juventus’un daha uzun vadeli bir proje kurabileceği isim de odur.


  • PİYASA DURUMU

    Vicario - %35

    'Dibu' Martinez - %30

    Milinkovic-Savic - %15

    Meret - %10

    Carnesecchi - %5