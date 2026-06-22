Juventus, kaleciler sıralaması: Dibu Martinez geriledi, Carnesecchi yeniden gündeme geldi, Napoli’ye dikkat, ancak listenin başında Vicario var

Alisson ile görüşmelerin kesilmesinin ardından Juventus, ilk etapta Emiliano 'Dibu' Martinez’e yöneldi; “Vecchia Signora” ile bu oyuncu arasında üç yıllık bir anlaşma sağlanmıştı. Ancak kulüp, hem oyuncunun Dünya Kupası’ndaki yükümlülüğü hem de özellikle Aston Villa’nın 15 milyonluk talebi nedeniyle bu transferi şimdilik askıya aldı. Juventus, 1992 doğumlu bir oyuncu için bu rakamı çok yüksek buldu.





Juve’nin üzerinde çalıştığı isimlere devam edecek bir başka ipucu ise yine İngiltere’ye, 1996 doğumlu Gugliemo Vicario’ya uzanıyor. Vicario, 2028 yılına kadar Tottenham ile sözleşmesi bulunan ve Spurs tarafından 18 milyon euro değer biçilen bir kaleci. Juventus’un yeni kaleci transferi hedeflerine dair genel bakışa devam edersek, Napoli’ye geliyoruz. Burada Alex Meret (1997 doğumlu, sözleşmesi bir yıl sonra sona eriyor) ile Vanja Milinkovic-Savic (1997 doğumlu, sözleşmesi 2030’da sona eriyor) arasında birinin ayrılması söz konusu olabilir. Özellikle eski Torino oyuncusu, Spalletti’nin ilgisini çekiyor.



