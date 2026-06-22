Juventus, kaleciler sıralaması: Dibu Martinez geriledi, Carnesecchi yeniden gündeme geldi, Napoli’ye dikkat, ancak listenin başında Vicario var

Kaleci konusu, Juventus’un genel müdürü Giovanni Carnevali’nin masasındaki en gündemdeki konulardan biri. Juventus’un Şampiyonlar Ligi’ne katılamaması ve Liverpool’un karşı çıkması nedeniyle Alisson Becker transferi suya düştüktensonra, Juventus yeni bir kaleci arayışında fiilen sıfırdan başlamak zorunda kaldı. Brezilyalı kaleci, Spalletti’nin bir numaralı tercihi idi ve transferin gerçekleşmemesi, teknik direktör ile eski genel müdür Damien Comolli arasında, önce Spalletti ile, ardından da John Elkann ile belirleyici bir kopuşa neden oldu.
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