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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, kaleciler piyasası: Dibu Martinez için yeni görüşmeler, Carnesecchi yeniden gündemde, Napoli’ye dikkat, ancak listenin başında Vicario var

Juventus
Transfers
M. Carnesecchi
G. Vicario
E. Martinez
A. Meret
V. Milinkovic-Savic

Atalanta’nın kalecisi yeniden Juventus’un radarına girdi, ancak şu an için en olası isimler başkaları

Kaleci konusu, Juventus’un genel müdürü Giovanni Carnevali’nin masasındaki en gündemdeki konulardan biri. Juventus’un Şampiyonlar Ligi’ne katılamaması ve Liverpool’un karşı çıkması nedeniyle Alisson Becker transferi suya düştüktensonra, Juventus yeni bir kaleci arayışında fiilen sıfırdan başlamak zorunda kaldı. Brezilyalı kaleci, Spalletti’nin bir numaralı tercihi idi ve transferin gerçekleşmemesi, önce Spalletti ile, ardından da John Elkann ile eski genel müdür Damien Comolli arasında belirleyici bir kopuşa neden oldu.


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  • DIBU’DAN NAPOLI’YE

    Alisson ile anlaşmanın bozulmasının ardından Juventus, ilk etapta Emiliano 'Dibu' Martinez'e yöneldi; "Vecchia Signora" ile bu oyuncu arasında üç yıllık bir anlaşma sağlanmıştı. Ancak kulüp, hem oyuncunun Dünya Kupası'ndaki görevinden hem de, özellikle, Aston Villa'nıntalebinden dolayı bu transferi şimdilik askıya aldı: ilk teklif 15 milyon. Juventus, 1992 doğumlu bir oyuncu için bu rakamı çok yüksekbuldu ve son saatlerde Arjantin milli takımının kalecisiyle ilgili yeni temaslar kurdu.


    Juve’nin üzerinde çalıştığı isimlere devam etmek için bir başka seçenek ise yine İngiltere’ye, 1996 doğumlu Gugliemo Vicario’ya yöneliyor. Vicario, 2028 yılına kadar Tottenham ile sözleşmesi bulunan ve Spurs tarafından 18 milyon euro değer biçilen bir kaleci. Juventus’un yeni kaleci adayı arayışına genel bir bakışla devam edersek, Napoli’ye geliyoruz. Burada Alex Meret (1997 doğumlu, sözleşmesi bir yıl sonra sona eriyor) ile Vanja Milinkovic-Savic (1997 doğumlu, sözleşmesi 2030’da sona eriyor) arasında birinin ayrılması söz konusu olabilir. Özellikle eski Torino oyuncusu, Spalletti’nin ilgisini çekiyor.


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    Son olarak, yakın geçmişte Juventus ile defalarca adı anılan bir kalecinin adı da bugün yeniden gündeme geldi: 2000 doğumlu Marco Carnesecchi’nin Atalanta ile olan sözleşmesi 2028’de sona eriyor. Tüm adaylar arasında Carnesecchi, hem maliyeti (en az 30 milyon) hem de Atalanta’nın onu satmaya hiç ihtiyacı olmaması nedeniyle transfer edilmesi en zor olan isim. Ancak aynı zamanda Juventus’un daha uzun vadeli bir proje kurabileceği isim de odur.


  • PİYASA DURUMU

    'Dibu' Martinez - %35

    Vicario - %30

    Milinkovic-Savic - %15

    Meret - %10

    Carnesecchi - %5