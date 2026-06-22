Kaleci konusu, Juventus’un genel müdürü Giovanni Carnevali’nin masasındaki en gündemdeki konulardan biri. Juventus’un Şampiyonlar Ligi’ne katılamaması ve Liverpool’un karşı çıkması nedeniyle Alisson Becker transferi suya düştüktensonra, Juventus yeni bir kaleci arayışında fiilen sıfırdan başlamak zorunda kaldı. Brezilyalı kaleci, Spalletti’nin bir numaralı tercihi idi ve transferin gerçekleşmemesi, önce Spalletti ile, ardından da John Elkann ile eski genel müdür Damien Comolli arasında belirleyici bir kopuşa neden oldu.
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