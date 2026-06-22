Alisson ile anlaşmanın bozulmasının ardından Juventus, ilk etapta Emiliano 'Dibu' Martinez'e yöneldi; "Vecchia Signora" ile bu oyuncu arasında üç yıllık bir anlaşma sağlanmıştı. Ancak kulüp, hem oyuncunun Dünya Kupası'ndaki görevinden hem de, özellikle, Aston Villa'nıntalebinden dolayı bu transferi şimdilik askıya aldı: ilk teklif 15 milyon. Juventus, 1992 doğumlu bir oyuncu için bu rakamı çok yüksekbuldu ve son saatlerde Arjantin milli takımının kalecisiyle ilgili yeni temaslar kurdu.





Juve’nin üzerinde çalıştığı isimlere devam etmek için bir başka seçenek ise yine İngiltere’ye, 1996 doğumlu Gugliemo Vicario’ya yöneliyor. Vicario, 2028 yılına kadar Tottenham ile sözleşmesi bulunan ve Spurs tarafından 18 milyon euro değer biçilen bir kaleci. Juventus’un yeni kaleci adayı arayışına genel bir bakışla devam edersek, Napoli’ye geliyoruz. Burada Alex Meret (1997 doğumlu, sözleşmesi bir yıl sonra sona eriyor) ile Vanja Milinkovic-Savic (1997 doğumlu, sözleşmesi 2030’da sona eriyor) arasında birinin ayrılması söz konusu olabilir. Özellikle eski Torino oyuncusu, Spalletti’nin ilgisini çekiyor.



