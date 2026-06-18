La Gazzetta dello Sport’a göre, listeye eklenen son aday, eski Lazio oyuncusu ve Al Hilal orta saha oyuncusunun kardeşi Vanja Milinkovic-Savic. Penaltılarda uzman ve oyun kurmada yetenekli 29 yaşındaki Sırp kaleci, Napoli’den ayrılacağı söyleniyor ve pembe gazeteye göre, Continassa’da onunla ilgili de bilgi alınmış.





Torino’da beş sezon geçirmiş olan Milinkovic-Savic için, beyaz-siyahlı formayla Piedmont’un başkentine olası bir dönüş, hem çevresel hem de karakter açısından güzel bir meydan okuma olacaktır.



