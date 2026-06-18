Emiliano "Dibu" Martinez için Aston Villa en az 10-15 milyon istiyor ve bu nedenle Juventus’un yeni genel müdürü Giovanni Carnevali, bir yandan 33 yaşındaki Martinez’in dosyasını ayrıntılı olarak incelemek istiyor – zira Martinez, Juventus’taki yönetim devrimi öncesinde 5,5 milyonluk üç yıllık bir sözleşme için genel bir anlaşmaya varmıştı – ancak diğer yandan da sportif direktör Marco Ottolini ile birlikte daha uygun fiyatlı oyuncular arayışında.
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Juventus, kaleci pozisyonu için Milinkovic-Savic’e dair çılgın bir fikir. Napoli ise Vicario’nun peşinde
MILINKOVIC-SAVIC'İN FİKRİ
La Gazzetta dello Sport’a göre, listeye eklenen son aday, eski Lazio oyuncusu ve Al Hilal orta saha oyuncusunun kardeşi Vanja Milinkovic-Savic. Penaltılarda uzman ve oyun kurmada yetenekli 29 yaşındaki Sırp kaleci, Napoli’den ayrılacağı söyleniyor ve pembe gazeteye göre, Continassa’da onunla ilgili de bilgi alınmış.
Torino’da beş sezon geçirmiş olan Milinkovic-Savic için, beyaz-siyahlı formayla Piedmont’un başkentine olası bir dönüş, hem çevresel hem de karakter açısından güzel bir meydan okuma olacaktır.
NAPOLI DE VICARIO’YU GÖZDEN GEÇİRİYOR
Kaleci, Luciano Spalletti’nin önceliklerinden biri; öyle ki, son aylarda Juventus yönetimi Alisson konusunda anlaşmaya varmıştı. Liverpool'un plan değişikliği – kulüp sonunda Brezilyalı oyuncuyu “serbest bırakmamaya” karar verdi – Juventus'un yarışa yeniden girmesini sağladı: “Dibu” Martinez ve Milinkovic-Savic'in yanı sıra, Juve'nin radarında Jan Oblak (Atletico) ve Guglielmo Vicario (Tottenham) da yer alıyor. Empoli’den ayrılıp şu anda Tottenham’da forma giyen Vicario’ya ise gianlucadimarzio.com’a göre Napoli’nin ilgisi olduğu belirtiliyor.