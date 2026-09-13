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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, kafa karışıklığı, kibir ve Spalletti’nin yanlış tercihlerinin sonucu olan bir yenilgi yaşadı. Adzic gol attı... David de gol attı!

Juventus
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Opinion

Juventus'un Sassuolo deplasmanındaki yenilgisinin analizi

Juventus'un Sassuolo deplasmanında aldığı yenilgi, kaybedilen üç puandan çok geliş şekli nedeniyle daha ağır oldu. Juventus'un Sassuolo sahasında aldığı bu yenilgi, Mapei Stadyumu'nda sadece usta Spalletti'nin öğrencisi Aquilani'ye karşı aldığı bir mağlubiyet olmakla kalmadı, aynı zamanda bu akşam Juventus cephesinde sahada da kulübede de görülen büyük bir karmaşanın belirlediği bir yenilgi oldu.


Juventus'un ilk 11'inin neredeyse mecburi olduğunu söylemek gerekir; özellikle de sakatlıklar nedeniyle yaşanan çok sayıdaki eksik düşünüldüğünde orta sahada. Ancak Spalletti'nin ve birçok oyuncunun yaptığı değişiklikler ile maç sonunun yönetimi bazı soru işaretleri yaratıyor.


Zhegrova'nın oyuna girişi elbette yerindeydi; Kosovalı oyuncunun attığı iki gol bunu gösterdi. Ancak Conceicao ve Nico Gonzalez'in aynı anda oyundan çıkmasıyla ilgili (Zhegrova ve Woltemade için) bazı soru işaretleri sürüyor. Muhtemelen çıkması gereken isim Kolo Muani olmalıydı; o da bu akşam yine adeta hayalet gibiydi. Ancak Spalletti ısrar etti ve maçın ardından Fransız oyuncuya güven vermeyi sürdürmek istediğini açıkladı.


  • Bir de maç sonunu yönetme meselesi var. Ligin dördüncü haftasında, iki kez beraberliği yakaladıktan sonra, ikinciyi ise 90. dakikadan sonra bulmuşken, mantık daha akıllıca olanın bir puanı eve götürmek olduğunu söylüyordu.Ama Spalletti, maçtan sonra da açıkladığı gibi, takımı 3-2’yi aramaya teşvik etti; ancak futbolcuların bunu fazlasıyla kelimesi kelimesine anladığını söyledi... Her zaman kazanmak için oynamak mutlak anlamda doğru bir anlayış olabilir, ancak o anın koşullarında yanlıştı. Sassuolo’ya 94. dakikada, deplasmanda bırakılan geniş alanlar ne büyük takıma yakışır ne de bir “takım”a; ayrıca Spalletti’nin elindeki teknik malzemeyi nasıl yönettiği konusunda düşündürüyor. Sahada olanların hataları da bundan aşağı kalmadı; özellikle de daha tecrübeli oyuncuların, başta “kaptan” Bremer olmak üzere.


    Juventus için gece paradoksal bir şekilde sona eriyor: forvetler (Kolo Muani ve Woltemade) gol atamazken, eski Juve oyuncusu Adzic (Sassuolo’da kiralık olarak forma giyiyor) Juventus’u cezalandırıyor. Ve Juve’den ayrılan başka oyuncular da gol atıyor ve iyi performans gösteriyor: Vlahovic, Openda, Licina ve bu geceden itibaren hatta David bile, Atletico Madrid formasıyla ilk kez gol attı.



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