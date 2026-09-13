Juventus'un Sassuolo deplasmanında aldığı yenilgi, kaybedilen üç puandan çok geliş şekli nedeniyle daha ağır oldu. Juventus'un Sassuolo sahasında aldığı bu yenilgi, Mapei Stadyumu'nda sadece usta Spalletti'nin öğrencisi Aquilani'ye karşı aldığı bir mağlubiyet olmakla kalmadı, aynı zamanda bu akşam Juventus cephesinde sahada da kulübede de görülen büyük bir karmaşanın belirlediği bir yenilgi oldu.





Juventus'un ilk 11'inin neredeyse mecburi olduğunu söylemek gerekir; özellikle de sakatlıklar nedeniyle yaşanan çok sayıdaki eksik düşünüldüğünde orta sahada. Ancak Spalletti'nin ve birçok oyuncunun yaptığı değişiklikler ile maç sonunun yönetimi bazı soru işaretleri yaratıyor.





Zhegrova'nın oyuna girişi elbette yerindeydi; Kosovalı oyuncunun attığı iki gol bunu gösterdi. Ancak Conceicao ve Nico Gonzalez'in aynı anda oyundan çıkmasıyla ilgili (Zhegrova ve Woltemade için) bazı soru işaretleri sürüyor. Muhtemelen çıkması gereken isim Kolo Muani olmalıydı; o da bu akşam yine adeta hayalet gibiydi. Ancak Spalletti ısrar etti ve maçın ardından Fransız oyuncuya güven vermeyi sürdürmek istediğini açıkladı.



