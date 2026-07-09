Juventus, kadrosunda 29 oyuncu: Kimler kalacağı kesin, kaç tane durumun çözülmesi gerekiyor?

Luciano Spalletti’nin (sözleşmesi 2028’de sona eriyor) yönetimindeki Juventus kadrosu, kiralık dönemlerini tamamlayıp geri dönen oyuncular da dahil olmak üzere şu anda 29 oyuncudan oluşuyor ve bu oyuncuların neredeyse tamamı, ya kalıcı transfer ya da yeniden kiralık olarak yeni bir takıma geçmeyi bekliyor.
Juventus’ta muhtemelen sadece Kenan Yıldız hariç hiçbir oyuncunun satılamaz olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 9 Temmuz itibarıyla oluşturulan kadroya bakıldığında, “Vecchia Signora”nın 2026-27 sezonunda kesinlikle ya da neredeyse kesin olarak yer alacağından emin olan çok az sayıda oyuncu olduğu söylenebilir.