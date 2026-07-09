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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, kadrosunda 29 oyuncu: Kimler kalacağı kesin, kaç tane durumun çözülmesi gerekiyor?

Juventus
Transfers
L. Spalletti
Serie A

Kiralık olarak gönderilen birçok oyuncu geri döndü ve şimdi bunların yerleri yeniden belirlenmeli

Luciano Spalletti’nin (sözleşmesi 2028’de sona eriyor) yönetimindeki Juventus kadrosu, kiralık dönemlerini tamamlayıp geri dönen oyuncular da dahil olmak üzere şu anda 29 oyuncudan oluşuyor ve bu oyuncuların neredeyse tamamı, ya kalıcı transfer ya da yeniden kiralık olarak yeni bir takıma geçmeyi bekliyor.


Juventus’ta muhtemelen sadece Kenan Yıldız hariç hiçbir oyuncunun satılamaz olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 9 Temmuz itibarıyla oluşturulan kadroya bakıldığında, “Vecchia Signora”nın 2026-27 sezonunda kesinlikle ya da neredeyse kesin olarak yer alacağından emin olan çok az sayıda oyuncu olduğu söylenebilir.


  • SEKTÖR SEKTÖR

    Kaleci pozisyonunda Perin ve Pinsoglio takımda kalacak gibi görünüyor; Di Gregorio ise ayrılacak. Savunmada sadece Kalulu'nun kalacağı kesin, ancak 10 Ağustos'ta sona erecek 58 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunan Bremer için aynı şey söylenemez. Cambiaso, Gatti, Kelly ve Cabal'ın yanı sıra kiralık dönemlerini tamamlayıp geri dönen Joao Mario, Rouhi ve Rugani'nin geleceği de belirsiz.


    Orta sahaya gelince, Locatelli ve McKennie kalacak; Thuram’ın durumu ise belirsiz (en az 40 milyonluk bir teklif gelmesi halinde). Koopmeiners ve Miretti ise kalıcı transfer için piyasada; Adzic için ise kiralık bir çözüm aranıyor. Takıma geri dönen Arthur ve Douglas Luiz de tekrar satışa çıkıyor.


    Son olarak forvet hattı: Yıldız'dan bahsedildi; onunla birlikte forvette Boga (sözleşmesi satın alındı) ve Ekhator (yeni transfer) yer alacak. Reddedilemeyecek teklifler gelmedikçe Conceicao'nunda kalması beklenirken, David, Openda ve Zhegrova ise transfer piyasasında. Milik’in durumu da çözülmeyi bekliyor; Atletico Madrid’deki kiralık süresi sona eren Nico Gonzalez ise transfer piyasasında. Ancak Spalletti de bu oyuncuyu çok beğeniyor; Arjantinli oyuncu ile David, Openda ve Zhegrova arasında seçim yapması gerekirse, hiç tereddüt etmeyecektir.


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  • 9 TEMMUZ 2026'DA JUVENTUS'UN KADROSU

    Kaleciler (3): Di Gregorio’nun sözleşmesi 2029’da sona eriyor, Perin 2027, Pinsoglio 2027


    Defans oyuncuları (9): Joao Mario 2030, Rouhi 2028, Rugani 2028, Bremer 2029, Cabal 2029, Cambiaso 2029, Gatti 2030, Kalulu 2029, Kelly 2029


    Orta saha oyuncuları (8): Arthur 2027, Douglas Luiz 2029, Adzic 2029, Koopmeiners 2029, Locatelli 2030, McKennie 2030, Miretti 2028, Thuram 2029


    Forvetler (9): Ekhator 2031, Nico Gonzalez 2029, Boga 2029, Conceiçao 2030, David 2030, Milik 2027, Openda 2030, Yildiz 2030, Zhegrova 2030

  • BUGÜN PİYASA DURUMU

    Gelenler: Ekhator (f, Genoa), Rouhi (g, Carrarese), Joao Mario (g, Bologna), Arthur (o, Gremio), Nico Gonzalez (f, Atletico Madrid), Douglas Luiz (o, Aston Villa), Rugani (g, Fiorentina)


    Ayrılanlar: Holm (defans, Bologna), Kostic (orta saha, sözleşmesi sona erdi), Vlahovic (forvet, sözleşmesi sona erdi)



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