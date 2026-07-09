Juventus, kadrosunda 29 oyuncu: Kimler kalacağı kesin, kaç tane durumun çözülmesi gerekiyor?

Kaleci pozisyonunda Perin ve Pinsoglio takımda kalacak gibi görünüyor; Di Gregorio ise ayrılacak. Savunmada sadece Kalulu'nun kalacağı kesin, ancak 10 Ağustos'ta sona erecek 58 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunan Bremer için aynı şey söylenemez. Cambiaso, Gatti, Kelly ve Cabal'ın yanı sıra kiralık dönemlerini tamamlayıp geri dönen Joao Mario, Rouhi ve Rugani'nin geleceği de belirsiz.





Orta sahaya gelince, Locatelli ve McKennie kalacak; Thuram’ın durumu ise belirsiz (en az 40 milyonluk bir teklif gelmesi halinde). Koopmeiners ve Miretti ise kalıcı transfer için piyasada; Adzic için ise kiralık bir çözüm aranıyor. Takıma geri dönen Arthur ve Douglas Luiz de tekrar satışa çıkıyor.





Son olarak forvet hattı: Yıldız'dan bahsedildi; onunla birlikte forvette Boga (sözleşmesi satın alındı) ve Ekhator (yeni transfer) yer alacak. Reddedilemeyecek teklifler gelmedikçe Conceicao'nunda kalması beklenirken, David, Openda ve Zhegrova ise transfer piyasasında. Milik’in durumu da çözülmeyi bekliyor; Atletico Madrid’deki kiralık süresi sona eren Nico Gonzalez ise transfer piyasasında. Ancak Spalletti de bu oyuncuyu çok beğeniyor; Arjantinli oyuncu ile David, Openda ve Zhegrova arasında seçim yapması gerekirse, hiç tereddüt etmeyecektir.



