AFP
Çeviri:
Juventus, Jonathan David satışı belirleyici olmaya devam ederken Crystal Palace forveti Jean-Philippe Mateta'ya ilgisini yeniden canlandırdı
Yeni bir fizik gücü yüksek forvet hedefleniyor
Calciomercato'ya göre Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti'nin yeni sezon öncesi hücum seçeneklerini güçlendirmek için fizik gücü yüksek bir santrfor arayışını sürdürüyor. Joshua Zirkzee gibi alternatif hedefler ilgi çekse de Juventus, doğru profili bulmak adına Premier League'den birden fazla seçeneği değerlendiriyor. Sportif direktör Frederic Massara, İtalyan devinin hücum hattına daha doğrudan bir gol tehdidi eklemeyi hedeflediği bu süreçte piyasayı dikkatle inceliyor.
- Getty Images
Mateta, değerlendirilebilir bir seçenek olarak öne çıkıyor
La Gazzetta dello Sport'a göre Crystal Palace forveti Jean-Philippe Mateta, hizmetlerini Torino kulübüne teklif etmesinin ardından yeniden önemli bir hedef olarak öne çıktı. Fransız golcünün Selhurst Park'taki sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor ve Palace'taki teknik direktör değişikliğinin ardından seçeneklerini değerlendirmeye sıcak bakıyor. Juventus, transfer piyasasındaki son hamlelerini değerlendirirken diğer yükselen yeteneklerle birlikte onun durumunu da takip ediyor.
Alternatif hücum profillerini değerlendirmek
Mateta'nın yanı sıra Bianconeri, kadro derinliğini artırmak için Avrupa'daki birkaç genç forveti daha yakından takip ediyor. Nottingham Forest'tan Arnaud Kalimuendo ve Newcastle United'dan Nick Woltemade gibi isimler, Napoli'nin de aralarında bulunduğu birçok üst düzey kulübün radarında yer alıyor. Ancak yönetim için transferi sonuçlandırmadan önce mali parametrelerle kadrodaki alan arasında denge kurmak kritik öncelik olmaya devam ediyor.
- Getty Images Sport
Bir anlaşmanın önünü açmak için ayrılıklar şart
Gelecek hücum transferleri resmiyet kazanmadan önce Juventus'un hem kadroda yer açmak hem de kaynak yaratmak için öncelikle süren oyuncu ayrılıklarını çözmesi gerekiyor. Kanadalı forvet Jonathan David'in ayrılığı, kulübün yeni transfer arayışını ilerletebilmesi için temel bir ön koşul olmaya devam ediyor. Transfer döneminin son aşamalarına girilirken, giden oyuncularla ilgili bu süreçlerin çözüme kavuşması, transfer planlarının başarısını belirleyecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun