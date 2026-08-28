Mateta'nın yanı sıra Bianconeri, kadro derinliğini artırmak için Avrupa'daki birkaç genç forveti daha yakından takip ediyor. Nottingham Forest'tan Arnaud Kalimuendo ve Newcastle United'dan Nick Woltemade gibi isimler, Napoli'nin de aralarında bulunduğu birçok üst düzey kulübün radarında yer alıyor. Ancak yönetim için transferi sonuçlandırmadan önce mali parametrelerle kadrodaki alan arasında denge kurmak kritik öncelik olmaya devam ediyor.