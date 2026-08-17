Juventus ile Juventus Next Gen arasındaki hazırlık maçı (önceden Villar Perosa'da oynanırken bugün Allianz Stadium'da düzenleniyor) yalnızca bir devre sürdü; ikinci yarının başlangıç düdüğünden kısa süre önce gelen klasik saha istilasıyla karşılaşma sona erdi.
Bayram havasındaki ortamda Sky Sport mikrofonlarına konuşan isim, Agnelli ailesinin varisi, Exor CEO'su ve Juventus'un sahibi John Elkann oldu. Patronun geleceğe dair verdiği mesaj önemliydi; yeniden yapılanma atmosferine rağmen Juventus'un birincil hedefi kazanmaya devam etmek olmalı!