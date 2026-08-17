"Kazanmaya başlamak gerekiyor, çünkü kazanarak hem İtalya'da hem de Avrupa'da giderek daha önemli sonuçlar gelir. Bu yıl, futbolun döngülerden oluştuğunu akılda tutarak sahip olduğumuz tüm sorumlulukları sürdürmek önemli olacak ve biz bugün yeniden yapılanma sürecindeyiz, ancak Juventus'ta herkesin bunu bu kulübü yeniden zirveye taşımak amacıyla sürdürme konusunda kararlı olduğunun da farkındayız."