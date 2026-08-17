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cm grafica john elkann juventus 2025 2.1 desk high impactGetty Images
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Juventus, John Elkann: “Yeniden yapılanma İtalya’dan ve kimliğimizden başlamalı, ancak hedef yine kazanmak! Spalletti ile çok iyi bir ilişkim var, Carnevali’yi seçmemin nedeni de bu”

Juventus
L. Spalletti

Exor CEO’su ve Juventus’un sahibi, kulüp etrafındaki projeyi açıkladı.

Juventus ile Juventus Next Gen arasındaki hazırlık maçı (önceden Villar Perosa'da oynanırken bugün Allianz Stadium'da düzenleniyor) yalnızca bir devre sürdü; ikinci yarının başlangıç düdüğünden kısa süre önce gelen klasik saha istilasıyla karşılaşma sona erdi.

Bayram havasındaki ortamda Sky Sport mikrofonlarına konuşan isim, Agnelli ailesinin varisi, Exor CEO'su ve Juventus'un sahibi John Elkann oldu. Patronun geleceğe dair verdiği mesaj önemliydi; yeniden yapılanma atmosferine rağmen Juventus'un birincil hedefi kazanmaya devam etmek olmalı!

  • Spalletti ile harika bir ilişki var.

    "Spalletti ile aramdaki ilişki güçlü bir ilişki ve maçı yedek kulübesinde onun yanında izleme deneyimini gerçekten reddedemezdim. Çok hoşuma gitti, çünkü maç sırasında düşüncelerini birinci elden duyma fırsatı buldum; ayrıca yedek kulübesinden oyuna çok farklı bir açıdan bakılıyor".

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  • Carnevali'nin tercihi

    "Giovanni büyük bir profesyonel ve İtalyan futbolunu çok iyi tanıyor; Juventus şu anda İtalya’dan başlayıp kulübün kimliğine saygı göstermesi gereken bir güçlendirme sürecini sürdürüyor, Giovanni Carnevali’nin yetenekleri ve onun kulübünkiyle aynı olan, yani kazanmayı hedefleyen hedefleriyle çok iyi örtüşen bir kimlik"

  • Yeniden kazanmak

    "Kazanmaya başlamak gerekiyor, çünkü kazanarak hem İtalya'da hem de Avrupa'da giderek daha önemli sonuçlar gelir. Bu yıl, futbolun döngülerden oluştuğunu akılda tutarak sahip olduğumuz tüm sorumlulukları sürdürmek önemli olacak ve biz bugün yeniden yapılanma sürecindeyiz, ancak Juventus'ta herkesin bunu bu kulübü yeniden zirveye taşımak amacıyla sürdürme konusunda kararlı olduğunun da farkındayız."

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