Juventus, Jeff Ekhator’u istiyor: Genoa’ya teklif yapıldı, anlaşma 24 saat içinde sonuçlanabilir

Juventus’ta güven havası hakim, ancak henüz her konuda bir anlaşma sağlanmış değil: Anlaşma gerçekleşirse, Genoa, Next Gen’in en parlak yeteneklerinden biri olan Avusturyalı sol bek Puczka’yı kadrosuna katabilir. Rossoblù, Cabal’ı istemişti, ancak şu anda eski Hellas Verona oyuncusu olan Kolombiyalı futbolcudan bir yanıt gelmedi.







