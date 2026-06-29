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Jeff Ekhator GenoaGetty Images

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Juventus, Jeff Ekhator’u istiyor: Genoa’ya teklif yapıldı, anlaşma 24 saat içinde sonuçlanabilir

Juventus
Transfers
Genoa
J. Ekhator

Juve, sürpriz bir şekilde Genoa ve İtalya U21 Milli Takımı'nda forma giyen 20 yaşındaki forvete göz dikti.

Forvet hattı için yeni bir isim, iyi planlanmış bir transfer görüşmesi; anlaşma önümüzdeki saatler içinde sonuçlanabilir. Sky Sport'un haberine göre Juventus, Genoa'dan 2006 doğumlu forvet Jeff Ekhator'u talep etti; bu oyuncu, İtalya U21 Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri. İki kulüp, 15 milyon avroluk kesin transfer ücreti üzerinden görüşmelerini sürdürüyor. Anlaşma iyi bir şekilde ilerliyor; satış yapma ihtiyacı olan Genoa, geçen sezon 3 gol atan forvetini takımdan gönderebilir.

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    Juventus’ta güven havası hakim, ancak henüz her konuda bir anlaşma sağlanmış değil: Anlaşma gerçekleşirse, Genoa, Next Gen’in en parlak yeteneklerinden biri olan Avusturyalı sol bek Puczka’yı kadrosuna katabilir. Rossoblù, Cabal’ı istemişti, ancak şu anda eski Hellas Verona oyuncusu olan Kolombiyalı futbolcudan bir yanıt gelmedi.



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    Ekhator, Usain Bolt’tan ilham alıyor ve Moise Kean’ı rol modeli olarak görüyor. 2024 yılında Genoa ile U18 Profesyoneller Şampiyonası’nı kazandı (takımda diğer Azzurrini oyuncuları Ahanor ve Venturino da yer alıyordu). 2025-26 sezonunda ligde Parma, Roma ve Pisa’ya, İtalya Kupası’nda ise Empoli’ye gol attı.

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