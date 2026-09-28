Juventus, Inter ile Hakan Calhanoglu'nun sözleşme uzatma görüşmeleri çıkmaza girerken durumu yakından takip ediyor

Ekrem Konur'un, Calciomercato.it aracılığıyla aktardığına göre Juventus, Çalhanoğlu'nun Inter'deki geleceğiyle ilgili gelişen durumu yakından takip ediyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun şu anda San Siro'da Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak olası bir uzatma görüşmelerinin çıkmaza girdiği bildiriliyor. Bu da ilgilenen taraflar için kapıyı bir nebze aralık bırakıyor.

Türkiye Süper Lig'inden de ilgi yükselirken, Serie A içinde gerçekleşecek bir transfer İtalyan futbolunda önemli bir değişimi temsil eder. Juventus, kadrosunu uzun vadede güçlendirmek için seçeneklerini şu anda değerlendiriyor ve doğrudan rakibinden kendini kanıtlamış yaratıcı bir gücü kadrosuna katma fırsatı, kulüp yönetiminin ciddi şekilde değerlendirdiği bir ihtimal gibi görünüyor.