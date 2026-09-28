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Juventus, Inter ile Hakan Calhanoglu'nun sözleşme uzatma görüşmeleri çıkmaza girerken durumu yakından takip ediyor
Inter görüşmeleri çıkmaza girerken Juventus alarma geçti
Ekrem Konur'un, Calciomercato.it aracılığıyla aktardığına göre Juventus, Çalhanoğlu'nun Inter'deki geleceğiyle ilgili gelişen durumu yakından takip ediyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun şu anda San Siro'da Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak olası bir uzatma görüşmelerinin çıkmaza girdiği bildiriliyor. Bu da ilgilenen taraflar için kapıyı bir nebze aralık bırakıyor.
Türkiye Süper Lig'inden de ilgi yükselirken, Serie A içinde gerçekleşecek bir transfer İtalyan futbolunda önemli bir değişimi temsil eder. Juventus, kadrosunu uzun vadede güçlendirmek için seçeneklerini şu anda değerlendiriyor ve doğrudan rakibinden kendini kanıtlamış yaratıcı bir gücü kadrosuna katma fırsatı, kulüp yönetiminin ciddi şekilde değerlendirdiği bir ihtimal gibi görünüyor.
- Getty Images Sport
Spalletti, mükemmel derin oyun kurucuyu arıyor
Luciano Spalletti'nin mevcut kadro yapısı incelendiğinde, Juventus'un ilgisinin arkasındaki taktiksel motivasyonu görmek zor değil. Siyah-beyazlıların teknik patronu, sık sık Douglas Luiz ile Pape Matar Sarr'ın oluşturduğu orta saha ikilisini kullandı, ancak iki oyuncu da ne özel bir derinde oyun kurucu ne de geleneksel bir 'regista' olarak değerlendiriliyor. O rolde kendisini Avrupa'nın en üst düzey oyun kontrolörlerinden biri olarak yeniden yaratan Calhanoglu, Spalletti'nin aradığı taktik profile kusursuz şekilde uyum sağlar ve şu anda Torino'da eksik olan pas çeşitliliği ile oyun görüşünü sunar.
Bariz teknik faydalara rağmen Juventus'un, bu kadar yüksek profilli bir hamleyle bağlantılı önemli mali ve fiziksel riskleri de hesaba katması gerekecek. Calhanoglu şubat ayında 33. yaş gününü kutlayacak ve son dönemdeki forma giyebilirliği Nerazzurri için büyük bir endişe kaynağı oldu. Türk oyun kurucu, Kasım 2025'ten bu yana yaşadığı yedinci sakatlık nedeniyle şu anda forma giyemiyor, ancak devam eden milli ara sona erdiğinde Cristian Chivu'nun takımı için sahalara dönmeyi umuyor.
Kendisini Serie A'da kanıtlamış bir şampiyon
Calhanoglu, 2017'de AC Milan ile İtalyan futboluna ilk adımını attığından bu yana Serie A'da geniş bir deneyime sahip. Orta saha oyuncusu, 2021 yazında bedelsiz transferle şehirdeki rakipleri Inter'e yüksek profilli bir geçiş yapmadan önce Milan'da dört sezon geçirdi ve kendisini ligin önde gelen oyun kurucularından biri olarak kabul ettirdi.
AC Milan'daki dönemi kupa getirmese de Nerazzurri'ye transferi, kupalarla dolu bir dönemi başlattı. Calhanoglu, Inter'deki kariyerinde iki Serie A şampiyonluğu, üç Coppa Italia kupası ve üç Supercoppa Italiana zaferi yaşarken, iki kez de Şampiyonlar Ligi'nde ikincilik elde etti.
- AFP
Mevcut form ve Inter'in şampiyonluk yarışı
Bu sezon sahada Calhanoglu, Inter formasıyla tüm kulvarlarda dört maça çıktı ve iki gol attı. Katkıları, Chivu'nun ekibinin ligde sezona güçlü bir başlangıç yapmasına yardımcı oldu; Inter şu anda Serie A puan tablosunda 13 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lider Roma'nın yalnızca averajla gerisinde bulunuyor.
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