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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus-Inter'de Alajbegovic oynuyor: "Spalletti için vazgeçilmez olacak". Sahadaki pozisyonu ve Juventus'un muhtemel 11'i

Juventus
Serie A
K. Alajbegovic

Yarın Perth’te oynanacak hazırlık maçındaki İtalya derbisinde, genç Boşnak yeteneğin Juventus formasıyla ilk kez sahaya çıkmasına da yer verilecek.

Kerim Alajbegovic'in ilk maçı, büyük ihtimalle ilk 11'de, kesin olarak ise maç içinde, yarın Perth'te hazırlık maçında Juventus ile Inter'i 2026-27 sezonunda ilk kez karşı karşıya getirecek İtalya derbisinin en büyük ilgi noktalarından biri olacak.


Juventus'un 30 milyon bonservis bedeli, buna ek olarak 2 milyon yan gider ve en fazla 5 milyon bonusla kadrosuna kattığı 2007 doğumlu Bosnalı oyuncu, Luciano Spalletti tarafından ilk 11'de, santrforun arkasındaki üçlüde görevlendirilebilir ya da maç içinde oyuna girebilir.

  • Juventus'un Inter karşısındaki muhtemel 11'i

    Alışılmış 4-2-3-1 dizilişinde Spalletti, Chelsea'ye karşı kazanılan maçın ilk 11'ine göre birkaç değişiklik yapacak. Sky'a göre kalede Di Gregorio'nun devam etmesi beklenirken, savunmada Kalulu ve Cambiaso'nun iki bek olması öngörülüyor. Savunmanın merkezindeki yenilik ise Bremer'le ikili oluşturacak Koopmeiners olabilir. Orta sahada Douglas Luiz'in Locatelli'nin yanında yeniden forma giymesi bekleniyor. Hücum hattının gerisinde ise Alajbegovic McKennie ve Conceicao ile birlikte oynayabilir; santrfor pozisyonunda ise David, Kolo Muani'nin önünde favori durumda.


    İşte özetle, Juventus'un yarın Inter'e karşı oynayacağı maç için muhtemel 11'i:

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; McKennie, Alajbegovic, Conceicao; David. Teknik direktör: Luciano Spalletti.


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  • “Alajbegovic, Spalletti için vazgeçilmez olacak”

    Bu arada, Alajbegovic hakkında bugün Bosna Hersek Teknik Direktörü Sergej Barbarez konuştu. Gazzetta dello Sport'a konuşan Barbarez, "Kerim'i kariyerindeki bu önemli adım için tebrik etmek istiyorum. Juventus gibi bir kulübün parçası olmak büyük bir başarı ve gösterdiği çaba ile adanmışlığın haklı bir karşılığı" dedi.


    Barbarez sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizin en yetenekli gençlerinden biri. Olağanüstü bir tekniğe sahip, top ayağındayken büyük bir özgüven sergiliyor ve şampiyon olmak için gereken doğru zihniyete sahip. Beni en çok etkileyen şey ise her gün öğrenme ve kendini geliştirme isteği. Juve'ye transfer olmak aynı zamanda büyük bir sorumluluk duygusunu da beraberinde getiriyor. Kerim hâlâ çok genç, bu yüzden en önemli şey sabırlı olmak olacak. İstikrarlı çalışma, onun adım adım gelişerek Spalletti için vazgeçilmez hale gelmesine yardımcı olacaktır. Bildiği gibi alçakgönüllü ve odaklanmış kalırsa, Juventus gibi Avrupa'nın üst düzey bir kulübünde de başarılı olacağından eminim."


    Son olarak, Alajbegovic'in tercih ettiği pozisyonla ilgili olarak Bosna Hersek Teknik Direktörü net bir yorum yapmadı: "10 numara ya da kanat, en iyi hangi pozisyonda oynar mı? Boşlukları çok iyi kullanıyor, sorun yaşamaz. Bosna Teknik Direktörü olarak onunla gurur duyuyorum. Dünyanın en önemli liglerinden birinde kendini sınamasını görmek için sabırsızlanıyorum."

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