Bu arada, Alajbegovic hakkında bugün Bosna Hersek Teknik Direktörü Sergej Barbarez konuştu. Gazzetta dello Sport'a konuşan Barbarez, "Kerim'i kariyerindeki bu önemli adım için tebrik etmek istiyorum. Juventus gibi bir kulübün parçası olmak büyük bir başarı ve gösterdiği çaba ile adanmışlığın haklı bir karşılığı" dedi.





Barbarez sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizin en yetenekli gençlerinden biri. Olağanüstü bir tekniğe sahip, top ayağındayken büyük bir özgüven sergiliyor ve şampiyon olmak için gereken doğru zihniyete sahip. Beni en çok etkileyen şey ise her gün öğrenme ve kendini geliştirme isteği. Juve'ye transfer olmak aynı zamanda büyük bir sorumluluk duygusunu da beraberinde getiriyor. Kerim hâlâ çok genç, bu yüzden en önemli şey sabırlı olmak olacak. İstikrarlı çalışma, onun adım adım gelişerek Spalletti için vazgeçilmez hale gelmesine yardımcı olacaktır. Bildiği gibi alçakgönüllü ve odaklanmış kalırsa, Juventus gibi Avrupa'nın üst düzey bir kulübünde de başarılı olacağından eminim."





Son olarak, Alajbegovic'in tercih ettiği pozisyonla ilgili olarak Bosna Hersek Teknik Direktörü net bir yorum yapmadı: "10 numara ya da kanat, en iyi hangi pozisyonda oynar mı? Boşlukları çok iyi kullanıyor, sorun yaşamaz. Bosna Teknik Direktörü olarak onunla gurur duyuyorum. Dünyanın en önemli liglerinden birinde kendini sınamasını görmek için sabırsızlanıyorum."