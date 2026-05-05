Juventus ile yapılan beş görüşmenin ardından, forvetin temel talepleri nedeniyle Dusan Vlahovic'in sözleşme anlaşmazlığı devam ediyor
Allianz Stadyumu'nda berabere
Vlahovic, Hellas Verona karşısında attığı muhteşem bir serbest vuruşla 180 günlük gol orucunu nihayet sonlandırdı; ancak Allianz Stadyumu tribünlerindeki coşku, sahne arkasında giderek artan gerginliği gizleyemedi. Sırp milli oyuncunun golü, Juve’yi küme düşen bir takıma karşı utanç verici bir yenilgiden kurtarsa da, şu anda kritik bir dönemeçte olan ve tıkanmış sözleşme yenileme sürecini hızlandırmada pek bir işe yaramadı.
Eski Fiorentina oyuncusu, kulübün Serie A'da dördüncü sırayı garantileme planlarının merkezinde yer alıyor. Ancak, mevcut sözleşmesinin sona ermesine sadece 56 gün kala, oyuncunun menajerleri ile Juventus yönetimi arasındaki kopukluk hala hissedilir durumda. Continassa antrenman sahasındaki yönetim, sıkı mali sınırlar içinde hareket ettiklerini açıkça belirtmiş ve bu da forvetin menajerleriyle arasında gergin bir çıkmaza yol açmıştır.
Mali engeller ve acente talepleri
La Gazzetta dello Sport’a göre, Juventus yöneticileri ile forvet oyuncusu Milos Vlahovic’in babası ve menajeri arasında halihazırda beş ayrı görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sırasında oyuncu tarafı, maaş konusunda şaşırtıcı bir uzlaşma isteği göstererek, Kenan Yıldız’ın sözleşmesine benzer bir maaş yapısına sahip kısa vadeli bir sözleşme uzatması önerdi.
Bu durumda Vlahovic, mevcut sezonda kazandığı 12 milyon avrodan önemli ölçüde daha az olan, yılda yaklaşık 7 milyon avro kazanacak.
Maaş konusunda bu bariz tavize rağmen, henüz bir anlaşmaya varılamadı. Anlaşmazlığın temel noktaları, ek maliyetler, özellikle de menajer komisyonları ve Sırp oyuncunun tarafının talep ettiği imza parasıdır.
Juventus şu anda bu ikincil mali talepleri karşılamaya yanaşmıyor ve yaz transfer dönemi yaklaşırken müzakere masası bir çıkmaza girmiş durumda.
Juventus kesin bir ültimatom verdi
Son tarih hızla yaklaşırken, Juve Vlahovic ailesine baskı uygulamaya başladı. Kulüp merkezinden sızan mesaj, tasarruf odaklı; Bianconeri, forvetin transferini gerçekleştirmek için belirli rakamların ötesine geçemeyeceklerini ve geçmeyeceklerini belirtti.
Haberlere göre bu durum adeta bir ültimatom olarak görülüyor ve Juventus, oyuncuyu şartları kabul etmeye ya da yeni bir kulüp bulmaya zorluyor.
Yönetim, yıldız 9 numarasının ayrılma riskini göze alsa bile, temsilcilerin yüksek taleplerini karşılamaktansa kulübün uzun vadeli sürdürülebilirliğini önceliklendiriyor.
Olası serbest oyuncu piyasası gündemi meşgul ediyor
Juventus'un aksine, Vlahovic'in menajerleri anlaşmayı sonuçlandırmak için acele etmiyor gibi görünüyor. Sezonu güçlü bir şekilde bitirmenin, forvetin transfer piyasasındaki değerini daha da artıracağına dair bir farkındalık var.
Eğer Vlahovic lüks bir serbest oyuncu haline gelirse, AC Milan ve Bayern Münih gibi Avrupa'nın dev kulüpleri, 24 yaşındaki oyuncuyu transfer ücreti ödemeden kadrolarına katmak için hızla yarışa girebilir.
Şu an için her iki taraf da Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefine öncelik verme konusunda anlaştı, ancak belirsizlik bulutu hala devam ediyor.