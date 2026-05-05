Juventus ile yapılan beş görüşmenin ardından, forvetin temel talepleri nedeniyle Dusan Vlahovic'in sözleşme anlaşmazlığı devam ediyor

La Gazzetta dello Sport’a göre, Juventus yöneticileri ile forvet oyuncusu Milos Vlahovic’in babası ve menajeri arasında halihazırda beş ayrı görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sırasında oyuncu tarafı, maaş konusunda şaşırtıcı bir uzlaşma isteği göstererek, Kenan Yıldız’ın sözleşmesine benzer bir maaş yapısına sahip kısa vadeli bir sözleşme uzatması önerdi.

Bu durumda Vlahovic, mevcut sezonda kazandığı 12 milyon avrodan önemli ölçüde daha az olan, yılda yaklaşık 7 milyon avro kazanacak.

Maaş konusunda bu bariz tavize rağmen, henüz bir anlaşmaya varılamadı. Anlaşmazlığın temel noktaları, ek maliyetler, özellikle de menajer komisyonları ve Sırp oyuncunun tarafının talep ettiği imza parasıdır.

Juventus şu anda bu ikincil mali talepleri karşılamaya yanaşmıyor ve yaz transfer dönemi yaklaşırken müzakere masası bir çıkmaza girmiş durumda.



