Bazı yönlerden, Jonathan David'in durumu, size dün aktardığımız Teun Koopmeiners'inkine benziyor (BURADAN OKUYUN). İkisi de Luciano Spalletti'nin teknik projesinin kıyısında kalmış durumda ve aldıkları ücretler dikkate alındığında tam anlamıyla lüks yedek konumundalar: Hollandalı 4,5 milyon, Kanadalı ise 6 milyon kazanıyor. Ayrıca ikisi de Juventus formasıyla hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından geliyor (Koopmeiners için bu kötü sezonların sayısı ikiye çıkıyor).





Orta saha oyuncusunda olduğu gibi, santrfor da transfer listesinde ve David'in ayrılığı, Juventus'un hem kadroda hem de kaynaklarda yer açarak Spalletti'nin oyun taleplerine daha uygun yeni bir forvet transferine yönelmesini sağlayabilir(RETEGUI FİKRİ: BURADAN OKUYUN).