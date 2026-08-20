24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
CM Grafica David Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus için zorunluluk: David’i sermaye kârıyla satmak ve Spalletti. Rakamlar ve teklifler arasında son durum

Juventus
Transfers
J. David

Kanadalı oyuncu transfer piyasasında, ancak Torino’ya şu ana kadar somut hiçbir teklif gelmedi.

Bazı yönlerden, Jonathan David'in durumu, size dün aktardığımız Teun Koopmeiners'inkine benziyor (BURADAN OKUYUN). İkisi de Luciano Spalletti'nin teknik projesinin kıyısında kalmış durumda ve aldıkları ücretler dikkate alındığında tam anlamıyla lüks yedek konumundalar: Hollandalı 4,5 milyon, Kanadalı ise 6 milyon kazanıyor. Ayrıca ikisi de Juventus formasıyla hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından geliyor (Koopmeiners için bu kötü sezonların sayısı ikiye çıkıyor).


Orta saha oyuncusunda olduğu gibi, santrfor da transfer listesinde ve David'in ayrılığı, Juventus'un hem kadroda hem de kaynaklarda yer açarak Spalletti'nin oyun taleplerine daha uygun yeni bir forvet transferine yönelmesini sağlayabilir(RETEGUI FİKRİ: BURADAN OKUYUN).

  • Bir sermaye kazancı fırsatı

    Koopmeiners ile David arasındaki önemli fark, ikincisinin olası ayrılığı açısından avantaj sağlayan unsur olarak, Kanadalı oyuncunun Hollandalıdan farklı olarak Continassa’ya hangi formülle geldiğiyle ilgili. Koop, Atalanta’dan 61 milyon euroya gelirken, David ise bonservissiz olarak Lille’den geldi (üç mali yıla yayılmış şekilde ödenecek 12,5 milyon euroluk ek maliyetler hariç).


    Bu da elbette Juventus’un 30 numaranın satılması halinde bir sermaye kârı düşünmesine imkan tanıyor; ancak oyuncu için şu anda somut bir görüşme yok.



    • Reklam

  • Hiç teklif yok, kiralık ihtimali mi?

    Bu transfer döneminde Türkiye, Fransa (Paris FC ve PSG) ve İngiltere'den (Aston Villa) bir miktar ilgi oldu, ancak bu ilgi ne oyuncu ne de Juventus için somut tekliflere dönüştü. Juventus bonservis bedelini 30 milyon euro olarak belirledi, ancak bunun 20-25 milyon euro civarına kadar düşmesi de ihtimal dışı değil; kulüp kiralama formülünü de düşünebilir.


    David'in Juventus ile 2030'da sona erecek bir sözleşmesi bulunuyor (Dünya Kupası sona erdikten sonra özellikle altını çizdiği nokta da buydu) ve kiralık olarak iyi bir sezon geçirmesi halinde, 2027'de bonservisiyle yapılacak bir satış da Juventus'un işine gelebilir.


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Juventus crest
Juventus
JUV