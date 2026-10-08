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cm grafica woltemade newcastle 2026 27 2 1 deskGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Juventus için Woltemade’ye ocakta veda etmek zor: yalnızca iki çözüm var

Juventus
Newcastle United
N. Woltemade

Juventuslu forvetin geleceği belirsizliğini koruyor, ancak seçenekler yalnızca ikiye indi.

Juventus, ocakta Luciano Spalletti'ye Kolo Muani'den ama aynı zamanda Nick Woltemade'den de farklı özelliklere sahip bir santrfor armağan etmeye çalışmak için transfer piyasasına bakıyor. Yaz transfer döneminin sonunda Newcastle'dan bedelsiz kiralık olarak gelen Alman forvet, şu ana kadar Luciano Spalletti'nin rotasyonunda kendini kabul ettirmeyi ve ikna edici bir rol edinmeyi başaramadı.

Onun yerine başka bir golcü almak, Juventus'un değerlendirdiği bir plan, ancak bu çözümü zorlaştıran bir ayrıntı var ve bu da Woltemade'yi keskin bir yol ayrımının önüne koyuyor; çünkü Newcastle ve Juventus dışında farklı seçenekleri değerlendiremeyecek.

  • Zaten iki takımda oynadı

    Evet, çünkü Woltemade 2026/2027 sezonunda şimdiden iki farklı takımın iki farklı formasını giydi. Bunlardan biri elbette Juventus, diğeri ise Newcastle.

    2002 doğumlu ve Bremenli oyuncu, Torino'ya transfer olmadan önce Carabao Cup'ta West Brom'a karşı 3-2 kazanılan maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve Premier League'de Tottenham'a karşı 2-0 kazanılan maçta 19 dakika oyuna sonradan girip forma giydi (bir de asist yaptı).

  • Talimatname ne diyor?

    Bu detay neden önemli? Çünkü uluslararası transferlere ilişkin kurallar, bir futbolcunun tek bir sezon boyunca tam 3 kez takım değiştirmesine izin veriyor, ancak bunların yalnızca ikisinde sahaya çıkabilmesine olanak tanıyor.

    Özetle Woltemade, Juventus'tan ayrılıp oynayabileceği bir yer bulmaya çalışmak isterse, bunu yalnızca Newcastle yönünde yapabilir. Tersine, üçüncü bir kulübe gitmeyi seçebilir, ancak 30 Haziran 2027'ye kadar resmi maçlarda sahaya adım atamaz.

  • Juventus ne yapacak

    Bu nedenle Juventus, Woltemade’nin kiralık sözleşmesini ocak ayında erken sonlandırıp kadroya yeni bir oyuncu katmak isterse, bunu ancak Newcastle’ın Alman oyuncuyu oynaması için yeniden kendi kadrosuna katmayı kabul etmesi halinde yapabilir. Aksi durumda ise oyuncu, yıl sonuna kadar sahaya çıkma fırsatına sahip olmak için buna karşı çıkabilir.

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