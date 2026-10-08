Juventus, ocakta Luciano Spalletti'ye Kolo Muani'den ama aynı zamanda Nick Woltemade'den de farklı özelliklere sahip bir santrfor armağan etmeye çalışmak için transfer piyasasına bakıyor. Yaz transfer döneminin sonunda Newcastle'dan bedelsiz kiralık olarak gelen Alman forvet, şu ana kadar Luciano Spalletti'nin rotasyonunda kendini kabul ettirmeyi ve ikna edici bir rol edinmeyi başaramadı.

Onun yerine başka bir golcü almak, Juventus'un değerlendirdiği bir plan, ancak bu çözümü zorlaştıran bir ayrıntı var ve bu da Woltemade'yi keskin bir yol ayrımının önüne koyuyor; çünkü Newcastle ve Juventus dışında farklı seçenekleri değerlendiremeyecek.