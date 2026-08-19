"Şu anda yapılanma sürecindeyiz ama Juventus'un hedefi her zaman kazanmaktır". John Elkann, A takımın Next Gen'i 45 dakikada 2-0 yendiği hazırlık maçını izledikten sonra, yedek kulübesinde Luciano Spalletti'nin yanında otururken sezon hedefini ortaya koydu. Juventus son lig sezonunu altıncı sırada tamamladı ve 2020'den bu yana Serie A şampiyonluğunu kazanamıyor, ancak bu kulübün ve bu takımın hedefi her zaman kazanmak olmalı. Verilen mesaj şu: dördüncülükle yetinilemez; bu, kulübün kasası için asgari hedef olabilir ama Juventus'un (yönetim-teknik direktör-takım) ve taraftarlarının hedefleri için yeterli değildir. Daha açık ifadeyle: özellikle Spalletti için büyük bir sorumluluk, çünkü yeni yöneticiler daha yeni geldikleri için yapılanma kurmak zorunda, buna karşılık teknik direktör bu sezon kazanmak zorunda.
Çeviri:
Juventus için Spalletti’nin kredisi tükendi: kazanmak zorunda. Openda ve Adzic’in golleri ve Conte’nin gölgesi
Başka bir deyişle, Elkann'ın sözlerinin ötesinde, Spalletti için sezon ortasında göreve gelinerek başlanan ilk sezon kredisinin tükendiği açık.Geçen sezonun sonundaki kötü sonuç ona fatura edilmedi çünkü Tudor'un yerine geldiği andan itibaren alınan puanlar dikkate alındığında, onun Juventus'u Şampiyonlar Ligi'ne kalacaktı. 2025-26 sezonundaki başarısızlığın sorumluluğu tamamen Comolli'ye ve bazı oyunculara yüklendi. Ve şampiyonanın bitimine birkaç hafta kala Juventus'un Şampiyonlar Ligi hattında takipçilerine karşı sahip olduğu o küçük avantajın nasıl heba edildiğine rağmen, Toskana doğumlu teknik adama değil.
Artık yeni bir sayfa açılıyor. Vlahovic’in takımda kalmasının kesinleşmemesi ve tecrübeli bir kalecinin (Alisson ya da Dibu Martinez) gelmemesi dışında, Spalletti transferde istediği takviyeleri aldı: Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic, Ekhator ve Boga’nın takımda kalması. Ve 1 Eylül’e kadar birileri daha gelebilir; orta saha ile hücum hattına. Kulüp ayrıca, giden oyuncular konusunda da Spalletti’yi memnun etmeye çalışıyor; Openda ve Adzic’in ayrılıklarıyla (ilginç şekilde ikisi de yeni takımları Lyon ve Sassuolo ile sezonun ilk resmi maçında gol attı), buna Rouhi de eklenirken; Di Gregorio’yu, Rugani ile Cabal’dan bir savunmacıyı, Miretti ile Koopmeiners’ten bir orta sahayı (Arthur’la yolların ayrılması da buna dahil) ve David, Milik ile Zhegrova’dan en az birini göndermek için kolay olmayan görüşmeler sürüyor. Ayrıca, yönetim, yeniden bulunan Douglas Luiz’e güven vermeye çalışma konusunda da Spalletti’nin çizgisini izliyor.
Pazar günü saat 18.30’dan itibaren, Frosinone’da, Spalletti’nin yüzde 100 ilk gerçek Juventus’u sahaya çıkacak ve artık hata payı kalmayacak. Yanlış bir başlangıç halinde, Antonio Conte’nin gölgesinin Juventus kulübesinin üzerinde dolaşmaya başlamasının uzun sürmeyeceğine bahse gireriz.
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