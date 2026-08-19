Artık yeni bir sayfa açılıyor. Vlahovic’in takımda kalmasının kesinleşmemesi ve tecrübeli bir kalecinin (Alisson ya da Dibu Martinez) gelmemesi dışında, Spalletti transferde istediği takviyeleri aldı: Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic, Ekhator ve Boga’nın takımda kalması. Ve 1 Eylül’e kadar birileri daha gelebilir; orta saha ile hücum hattına. Kulüp ayrıca, giden oyuncular konusunda da Spalletti’yi memnun etmeye çalışıyor; Openda ve Adzic’in ayrılıklarıyla (ilginç şekilde ikisi de yeni takımları Lyon ve Sassuolo ile sezonun ilk resmi maçında gol attı), buna Rouhi de eklenirken; Di Gregorio’yu, Rugani ile Cabal’dan bir savunmacıyı, Miretti ile Koopmeiners’ten bir orta sahayı (Arthur’la yolların ayrılması da buna dahil) ve David, Milik ile Zhegrova’dan en az birini göndermek için kolay olmayan görüşmeler sürüyor. Ayrıca, yönetim, yeniden bulunan Douglas Luiz’e güven vermeye çalışma konusunda da Spalletti’nin çizgisini izliyor.





Pazar günü saat 18.30’dan itibaren, Frosinone’da, Spalletti’nin yüzde 100 ilk gerçek Juventus’u sahaya çıkacak ve artık hata payı kalmayacak. Yanlış bir başlangıç halinde, Antonio Conte’nin gölgesinin Juventus kulübesinin üzerinde dolaşmaya başlamasının uzun sürmeyeceğine bahse gireriz.







