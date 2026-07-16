Juventus için Koopmeiners’ı iyi bir fiyata satmak, Carnevali’nin en büyük başarısı olurdu

Dünya Kupası bile Teun Koopmeiners’in durumunu düzeltemedi; oyuncu, Hollanda formasıyla Japonya, İsveç, Hollanda ve Fas’a karşı ne kötü ne de iyi sayılabilecek dört maçta sahne aldı. Tek parlak anı, Fas'a karşı kaybedilen son 16 turu maçında penaltı atışlarında attığı gol oldu; ancak bu, ne Hollanda'nın tur atlaması için ne de Hollandalı orta saha oyuncusunun sezonunu yeniden değerlendirmek için, ne de özellikle transfer piyasasındaki profilini yeniden canlandırmak için yeterli olmadı.





1998 doğumlu oyuncu, Dünya Kupası macerasının ardından hâlâ tatilde; Torino’ya döndüğünde ise 2025-26 sezonunu Juventus formasıyla bitirdiği yerden (44 maç ve 2 gol) tam olarak devam edecek: Koopmeiners, Luciano Spalletti’nin ideal kadrosunda yer almıyor ve Continassa’dan ayrılmak için zorlu bir çözüm arayışı içinde transfer piyasasında.



