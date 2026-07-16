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CM Grafica Koopmeiners Juventus 2026
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus için Koopmeiners’ı iyi bir fiyata satmak, Carnevali’nin en büyük başarısı olurdu

Juventus
T. Koopmeiners

Hollandalı oyuncu, Spalletti’nin ilk on birinde yer almıyor, ancak maliyetler nedeniyle Carnevali’nin onu transfer piyasasına çıkarmak kolay değil

Dünya Kupası bile Teun Koopmeiners’in durumunu düzeltemedi; oyuncu, Hollanda formasıyla Japonya, İsveç, Hollanda ve Fas’a karşı ne kötü ne de iyi sayılabilecek dört maçta sahne aldı. Tek parlak anı, Fas'a karşı kaybedilen son 16 turu maçında penaltı atışlarında attığı gol oldu; ancak bu, ne Hollanda'nın tur atlaması için ne de Hollandalı orta saha oyuncusunun sezonunu yeniden değerlendirmek için, ne de özellikle transfer piyasasındaki profilini yeniden canlandırmak için yeterli olmadı.


1998 doğumlu oyuncu, Dünya Kupası macerasının ardından hâlâ tatilde; Torino’ya döndüğünde ise 2025-26 sezonunu Juventus formasıyla bitirdiği yerden (44 maç ve 2 gol) tam olarak devam edecek: Koopmeiners, Luciano Spalletti’nin ideal kadrosunda yer almıyor ve Continassa’dan ayrılmak için zorlu bir çözüm arayışı içinde transfer piyasasında.


  • SON SEZON

    Geçen sezondan yola çıkarak, Juve’nin ve özellikle de Spalletti’nin Torino’ya gelişinden bu yana Koopmeiners ile her şeyi denediği hissi var; bu, sahadaki pozisyonu konusunda da geçerli. Geçen sezon, özellikle 2024-25 sezonunda Thiago Motta'nın teknik direktörlüğünde (44 maç ve 5 gol) çok sık oynamak zorunda kaldığı, kalenin arkasına dönük pozisyonu önlemek için Spalletti, Koopmeiners'in pozisyonunu geriye çekerek aynı zamanda hareket alanını da genişletti.



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  • 61 MİLYONLUK BİR REZERV

    Koopmeiners bu nedenle hem savunmada (üçlü savunmada kanat bek) hem de orta sahanın merkezinde görevlendirildi; ancak her iki pozisyonda da hayal kırıklığı yaratan sonuçlar elde etti. Daha sonra, Juventus'un sakat oyuncuları kadroya geri dönmesiyle birlikte dörtlü savunmaya geçilmesi üzerine, Hollandalı oyuncunun rolü ve işlevi kesin olarak ortaya çıktı: lüks yedek. 54,7 milyonluk (bonusları da hesaba katarsak 61 milyon) bir yedek oyuncu. Bremer yoksa, Kelly stoper, Koop ise sol kanatta oynuyordu. Locatelli ile Thuram’dan biri eksikse, Koop orta sahada oynayabiliyordu. Aslında bir yedek. Ve aslında, Juventus tarihinin en pahalı transferlerinden birinin başarısızlığının kabulü.


    Ve işte buradan yeniden başlıyoruz: Transfer piyasasında ne olacağına bakılmaksızın, 2026-27 Juventus kadrosunda Koopmeiners yine bir yedek olacak. Giovanni Carnevali ve Frederic Massara’nın satmaya çalışması gereken bir yedek.

  • ÇIKIŞ STRATEJİSİ

    Juventus, bu yaz Koopmeiners'i satabilmek için ya kesin transfer ya da satın alma zorunluluğu olan bir kiralama istiyor. Ayrıca, zarar etmeyi göze alamaz: resmi açıklamaya göre Hollandalı oyuncu, “dört mali yıl boyunca ödenecek 51,3 milyon avro tutarında bir bedel ve 3,4 milyon avro tutarında ek masraflar karşılığında” transfer edilmişti. Eski AZ Alkmaar oyuncusunun 30 Haziran 2029'a kadar geçerli bir sözleşme imzaladığı göz önüne alındığında, Juventus'un bilançosunda yer alan yıllık tutar 10,9 milyon avrodur.Diğer bir deyişle, zarar etmemek için 32,9 milyon avroya ihtiyaç var. Ocak ayında Türkiye ve Suudi Arabistan’dan bazı çekingen ilgi gösterilmesine rağmen, bugünkü durumda birinin bu rakamı ödeyebileceğini varsaymak oldukça zor. Transfer döneminin ilk günlerinde Juve, Mile Svilar için Roma ile yaptığı görüşmelerde Koopmeiners’i takas olarak dahil etmeye çalıştı, ancak Giallorossi bu teklifi reddetti. O andan itibaren Koopmeiners ile ilgili transfer söylentileri de kesildi.


    Juventus’un yeni genel müdürü ve eski Sassuolo yöneticisi Carnevali için, oyuncu satmak, onu Continassa’daki ofislerine taşıyan parlak kariyeri boyunca büyük başarılarla icra ettiği bir sanattır: Şimdi, Koopmeiners’i zarar etmeden satmayı başarmak, onun başyapıtı olacaktır.


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