Di Gregorio yerini kaybetti, ancak Perin de Juventus'un kalesini uzun süre koruyacak gibi görünmüyor: Fiorentina'dan De Gea veya Tottenham'dan Vicario gibi yaz transfer döneminde adı geçen çeşitli kalecilerle ilgili söylentiler dolaşıyor, ancak en çok gündeme gelen isim Liverpool'dan Alisson Becker.
Juventus için Alisson'un transferi sorun değil: Spalletti, Brezilyalı oyuncuyu ve Liverpool'u ikna etmenin anahtarı
Sözleşme 2027'ye kadar geçerli, ancak Reds, Mamardashvili'yi Valencia'dan transfer etme kararıyla uzun zamandır net bir yön belirlemiş durumda. Bir de Spalletti faktörü var: Certaldo doğumlu teknik direktör, Alisson'u Roma forması giydiği dönemlerden tanıyor ve kale arasında güvenebileceği bir kaleciye ihtiyaç duyuyor.
La Gazzetta dello Sport'un da belirttiği gibi, Alisson'un maaşı da bir sorun teşkil etmez: 6 milyon net, bu rakam, Juventus'un 10 numaralı oyuncusu Yıldız'ın son sözleşme yenilemesi sonrasında aldığı maaştan 1 milyon daha az. Dolayısıyla, Spalletti Alisson'u ikna edebilirse ve Liverpool onu satma fikrine sıcak bakarsa, Juventus için yol bir anda düzleşir.
ALISSON'UN SEZONU
Şu ana kadar Brezilyalı kaleci, Premier Lig'de 24 maça çıktı; bu maçlarda 9 kez kalesini gole kapattı ve 29 gol yedi. Kupa maçlarında ise Şampiyonlar Ligi'nde 5 maça çıktı; bu maçlarda 3 gol yedi ve aynı sayıda maçta kalesini gole kapattı; Community Shield finalinde 2 gol yedi ve son olarak FA Cup'ta 2 maça çıktı; bu maçlarda 1 gol yedi ve 1 maçta kalesini gole kapattı.