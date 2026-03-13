Juventus için Alisson'un transferi sorun değil: Spalletti, Brezilyalı oyuncuyu ve Liverpool'u ikna etmenin anahtarı

"Yaşlı Hanım" kalede güvenilir bir isim arıyor

Di Gregorio yerini kaybetti, ancak Perin de Juventus'un kalesini uzun süre koruyacak gibi görünmüyor: Fiorentina'dan De Gea veya Tottenham'dan Vicario gibi yaz transfer döneminde adı geçen çeşitli kalecilerle ilgili söylentiler dolaşıyor, ancak en çok gündeme gelen isim Liverpool'dan Alisson Becker

  • Sözleşme 2027'ye kadar geçerli, ancak Reds, Mamardashvili'yi Valencia'dan transfer etme kararıyla uzun zamandır net bir yön belirlemiş durumda. Bir de Spalletti faktörü var: Certaldo doğumlu teknik direktör, Alisson'u Roma forması giydiği dönemlerden tanıyor ve kale arasında güvenebileceği bir kaleciye ihtiyaç duyuyor. 

  • La Gazzetta dello Sport'un da belirttiği gibi, Alisson'un maaşı da bir sorun teşkil etmez: 6 milyon net, bu rakam, Juventus'un 10 numaralı oyuncusu Yıldız'ın son sözleşme yenilemesi sonrasında aldığı maaştan 1 milyon daha az. Dolayısıyla, Spalletti Alisson'u ikna edebilirse ve Liverpool onu satma fikrine sıcak bakarsa, Juventus için yol bir anda düzleşir.

  • ALISSON'UN SEZONU

    Şu ana kadar Brezilyalı kaleci, Premier Lig'de 24 maça çıktı; bu maçlarda 9 kez kalesini gole kapattı ve 29 gol yedi. Kupa maçlarında ise Şampiyonlar Ligi'nde 5 maça çıktı; bu maçlarda 3 gol yedi ve aynı sayıda maçta kalesini gole kapattı; Community Shield finalinde 2 gol yedi ve son olarak FA Cup'ta 2 maça çıktı; bu maçlarda 1 gol yedi ve 1 maçta kalesini gole kapattı. 

