Gelecek maçlar JUV Serie A 14:45 NAP

Juventus'un sezona yaptığı felaket başlangıcın en kötü göstergesi hücum performansı: Serie A'da yalnızca 11 gol atan takım, gol sayısında 13. sırada. Ligin en çok gol atan takımı Inter ise şimdiden 25 gole ulaştı. Juventus'ta Zhegrova ve Bremer ikişer; Conceicao, Douglas Luiz, Gatti, Kolo Muani, Koopmeiners, Nico Gonzalez ve McKennie ise birer gol attı.

Forvetlerin gol performansı ise iç açıcı değil: Dokuz haftada ikisinin toplam gol sayısı bir. Kolo Muani bir kez fileleri bulurken Woltemade henüz gol atamadı. Fransız ve Alman oyuncu böyle devam ederse Juventus tarihinin gelmiş geçmiş en kötü forvet ikilisi olarak hatırlanma yolunda ilerleyecek.

Avrupa Ligi'nde ise işler daha iyi gidiyor. Juventus bu turnuvada üç maçta 9 gol attı: Woltemade 3, Kolo Muani ve Celik ikişer, Alajbegovic ve Nico Gonzalez ise birer gol kaydetti.

Juventus'un ligdeki gol sıkıntısı yıllardır sürüyor; öyle ki artık futbolda bir dönemden söz etmek mümkün. Son şampiyonluğunu kazandığı sezonu (2019-20) izleyen yedi lig sezonunda Juventus, Serie A'nın en çok gol atan takımı olamadı ve gol sıralamasında yalnızca bir kez ilk üçe girdi (2025-26'da en çok gol atan 3. takım). Diğer sezonlarda ise üst sıralardan oldukça uzak kaldı.