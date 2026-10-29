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CM Grafica Juventus Kolo Muani Woltemade 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus hücumda Serie A'da 13. sırada: Kolo Muani ve Woltemade gelmiş geçmiş en kötü ikili mi?

Juventus
Serie A
N. Woltemade
R. Kolo Muani

Juventus'un attığı gollere ilişkin veriler yedi sezondur çok kötü.

Gelecek maçlar
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JUV

Serie A

01 Kas 2026

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Juventus'un sezona yaptığı felaket başlangıcın en kötü göstergesi hücum performansı: Serie A'da yalnızca 11 gol atan takım, gol sayısında 13. sırada. Ligin en çok gol atan takımı Inter ise şimdiden 25 gole ulaştı. Juventus'ta Zhegrova ve Bremer ikişer; Conceicao, Douglas Luiz, Gatti, Kolo Muani, Koopmeiners, Nico Gonzalez ve McKennie ise birer gol attı.

Forvetlerin gol performansı ise iç açıcı değil: Dokuz haftada ikisinin toplam gol sayısı bir. Kolo Muani bir kez fileleri bulurken Woltemade henüz gol atamadı. Fransız ve Alman oyuncu böyle devam ederse Juventus tarihinin gelmiş geçmiş en kötü forvet ikilisi olarak hatırlanma yolunda ilerleyecek.

Avrupa Ligi'nde ise işler daha iyi gidiyor. Juventus bu turnuvada üç maçta 9 gol attı: Woltemade 3, Kolo Muani ve Celik ikişer, Alajbegovic ve Nico Gonzalez ise birer gol kaydetti.

Juventus'un ligdeki gol sıkıntısı yıllardır sürüyor; öyle ki artık futbolda bir dönemden söz etmek mümkün. Son şampiyonluğunu kazandığı sezonu (2019-20) izleyen yedi lig sezonunda Juventus, Serie A'nın en çok gol atan takımı olamadı ve gol sıralamasında yalnızca bir kez ilk üçe girdi (2025-26'da en çok gol atan 3. takım). Diğer sezonlarda ise üst sıralardan oldukça uzak kaldı.

  • Juventus'un son yedi lig sezonundaki hücum performansı

    Juventus 2026-27 (teknik direktör Spalletti) - (9. hafta): 11 golle Serie A'nın en çok gol atan 13. takımı (25 golle ilk sırada Inter)

    Juventus 2025-26 (teknik direktörler Tudor ve Spalletti): 61 golle Serie A'nın en çok gol atan 3. takımı (89 golle ilk sırada Inter)

    Juventus 2024-25 (teknik direktörler Motta ve Tudor): 58 golle Serie A'nın en çok gol atan 7. takımı (79 golle ilk sırada Inter)

    Juventus 2023-24 (teknik direktör Allegri): 54 golle Serie A'nın en çok gol atan 7. takımı (89 golle ilk sırada Inter)

    Juventus 2022-23 (teknik direktör Allegri): 56 golle Serie A'nın en çok gol atan 6. takımı (77 golle ilk sırada Napoli)

    Juventus 2021-22 (teknik direktör Allegri): 57 golle Serie A'nın en çok gol atan 11. takımı (84 golle ilk sırada Inter)

    Juventus 2020-21 (teknik direktör Pirlo): 77 golle Serie A'nın en çok gol atan 4. takımı (90 golle ilk sırada Atalanta)

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Gelecek maçlar
JUV

JUV

Serie A

01 Kas 2026

NAP

NAP