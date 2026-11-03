Juventus'ta bugün hissedarlar genel kurulu yapılacak. Allianz Stadyumu'nda saat 10.00'da başlayacak toplantının gündeminde bilançonun onaylanması, iki yönetim kurulu üyesinin atanması ve sermaye artırımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi yer alıyor.
Hissedarlar, 30 Haziran 2026 itibarıyla 66 milyon avro zarar kaydedilen bilançoyu onaylamanın yanı sıra 250 milyon avroya kadar sermaye artırımı için yönetim kuruluna yetki vermeye de çağrıldı. Bu artırımın amacı, "sermaye yapısının ve sportif rekabet gücünün güçlendirilmesini, stratejik gayrimenkullerde (başta Allianz Stadyumu olmak üzere) olası iyileştirmeleri, markanın değerinin artırılmasını ve ekonomik-mali sürdürülebilirliği desteklemek" olarak açıklandı. Elkann-Agnelli ailesinin holding şirketi ve çoğunluk hissedarı Exor, kendi payını (%65,4) ve kullanılmayan olası rüçhan haklarına karşılık gelen payları karşılamayı taahhüt etti; ayrıca avans olarak 60 milyon avro ödedi.