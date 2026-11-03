Carnevali, Juventus'un mevcut yönetimi hakkında da konuştu: "Ricky Massara konusunda yalnızca teknik açıdan bir tercih yaptım. Çünkü Marco Ottolini'yle birlikte daha güçlü bir çalışma ekibi, Juventus için çalışan bir ekip oluşturabiliyoruz. Pek çok şey yapıyoruz; daha önce belki de olmayan yeni bir scout ekibi kuruyoruz. Bugünkü hedefimiz iyi sonuçlar almak, iddialı bir kulüp olmak ama her şeyden önce yeniden kazanabilecek bir takım oluşturmak. Tam anlamıyla bu işe odaklanmış durumdayız. Özellikle bugün planlama, rekabet gücü ve sürekliliğin gerekli olduğuna inanıyorum."

Next Gen hakkında ise şunları söyledi: "A takımı, Next Gen'i ve altyapıyı kapsayan genel bir projemiz olmalı. Altyapıyı son yıllardaki hâline döndürürken her zaman daha iyiye gitmeye çalışmalıyız. Yapımıza biraz daha fazla İtalyan kimliği katmalıyız. Next Gen, ileride Juventus oyuncusu olabilecek gençleri yetiştirmek için bu kulübün göz bebeği olmalı."