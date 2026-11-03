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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus Hissedarlar Genel Kurulu'nda Carnevali: "Söz değil, icraat. Yeniden kazanmaya başlamalıyız"

Juventus
Serie A

Hissedarlar genel kurulu zarar açıklayan bilançoyu onayladı ve sermaye artırımına yeşil ışık yaktı

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05 Kas 2026

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Juventus'ta bugün hissedarlar genel kurulu yapılacak. Allianz Stadyumu'nda saat 10.00'da başlayacak toplantının gündeminde bilançonun onaylanması, iki yönetim kurulu üyesinin atanması ve sermaye artırımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi yer alıyor.

Hissedarlar, 30 Haziran 2026 itibarıyla 66 milyon avro zarar kaydedilen bilançoyu onaylamanın yanı sıra 250 milyon avroya kadar sermaye artırımı için yönetim kuruluna yetki vermeye de çağrıldı. Bu artırımın amacı, "sermaye yapısının ve sportif rekabet gücünün güçlendirilmesini, stratejik gayrimenkullerde (başta Allianz Stadyumu olmak üzere) olası iyileştirmeleri, markanın değerinin artırılmasını ve ekonomik-mali sürdürülebilirliği desteklemek" olarak açıklandı. Elkann-Agnelli ailesinin holding şirketi ve çoğunluk hissedarı Exor, kendi payını (%65,4) ve kullanılmayan olası rüçhan haklarına karşılık gelen payları karşılamayı taahhüt etti; ayrıca avans olarak 60 milyon avro ödedi.

  • Carnevali konuşuyor

    Juventus CEO’su Giovanni Carnevali, Gazzetta.it’in aktardığına göre toplantıyı şu sözlerle açtı: "Taraftarlarımıza saygı duymalı, Juventus ruhunu taşımalıyız. Çaba göstermeyi, net fikirlerle hareket etmeyi ve büyük bir çalışma isteğiyle işe koyulmayı vaat ediyorum. Çok konuşmamalı, yaptıklarımızla konuşmalıyız. UEFA’nın kriterlerine uymamız gerektiğini de unutmamalıyız. Olağanüstü şeyler yapacağımızı düşünmüyoruz ancak elimizdeki kaynaklarla Juventus’u büyük bir kulüp hâline getirmeliyiz. Juventus yeniden kazanmaya başlamalı. Planlama ve birlik gerekiyor. Heyecanımızı ve aidiyet duygumuzu yeniden bulmalıyız. Bu dört ayda yapmam gereken, kulübümüzü ve yapımızı olabildiğince iyi tanımaktı. Juventus dünyasını, tarihini, değerlerini ve içimizde taşımamız gerekenleri her geçen gün daha iyi anlıyorum. Haydi Juve!"

    Başkan Gianluca Ferrero, Giovanni Carnevali’nin konuşmasını "Coşkulu bir başlangıç" sözleriyle değerlendirdi.

  • Mali İşler Direktörü Cerrato

    Juventus'un Finans Direktörü Stefano Cerrato, içinde bulunulan mali yıla ilişkin öngörüler hakkında şunları söyledi: "Mali yılın yine zararla kapanması bekleniyor. Bunun başlıca nedeni, Avrupa Ligi gelirlerinin Şampiyonlar Ligi'ne kıyasla daha düşük olması. Mali sonuçta sportif sonuçların ve ocak ile haziran aylarındaki transfer dönemlerinin etkisi görülecek."

  • Bir hissedar Elkann'a yüklendi

    Hissedar Andrea Danubi'den kulübün sahiplerine eleştiri: "Beş yıllık yatırımlar ve yanlış kararlar" sözlerini aktaran Gazzetta.it, Danubi'nin şu ifadelerine yer verdi: "Elkann sessiz bir hissedar olarak tanımlandı. Juventus'u neden ne pahasına olursa olsun elinde tutuyor? Bir kişi ona aile yadigârı bir biblo gibi katlanıyor, onu yanlış kişilere emanet ediyor ve gerektiği yerde savunmuyorsa onu sevmiyor demektir. Bizim Juventus'umuz Andrea Agnelli'nin, Antonio Giraudo'nun Juventus'uydu. Şimdiyse her yıl sıfırdan başlanıyor. Boniperti tarzında bir Michel Platini'ye ihtiyaç var."

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  • Del Piero'ya çağrı

    Hissedar Ezio Mosso konuştu. Gazzetta.it'in aktardığına göre: "Alessandro Del Piero bu camiaya hiç yaklaştırılmadı. Onu yalnızca televizyonda görüyoruz. O, zor zamanlarda kulübe hiç karşı çıkmamış ve Juventusluluğu kanında taşıyan büyük bir şampiyonun simgesi. Alex'in karizmasıyla Juventus'un davasını savunabileceği zaman ne zaman gelecek?"

  • Carnevali, İtalya Futbol Federasyonu hakkında

    Carnevali'den FIGC seçimleriyle ilgili açıklama: "Adriano Galliani ve Giovanni Malagò çok öne çıkan iki isim, son derece yetkin kişiler. Oylama 14 Aralık'ta yapılacak; dolayısıyla programları da inceleyip değerlendirmek için yeterince zamanımız var. Diğer tüm paydaşları da bir ölçüde dinlememiz gerektiğine inanıyorum. Ama özellikle kulüp olarak sistemi iyileştirmeye çalışmak ve yeni federasyon başkanına destek olmak için katkıda bulunmamız gerektiğini düşünüyorum".

  • Carnevali, yönetim ve Next Gen hakkında

    Carnevali, Juventus'un mevcut yönetimi hakkında da konuştu: "Ricky Massara konusunda yalnızca teknik açıdan bir tercih yaptım. Çünkü Marco Ottolini'yle birlikte daha güçlü bir çalışma ekibi, Juventus için çalışan bir ekip oluşturabiliyoruz. Pek çok şey yapıyoruz; daha önce belki de olmayan yeni bir scout ekibi kuruyoruz. Bugünkü hedefimiz iyi sonuçlar almak, iddialı bir kulüp olmak ama her şeyden önce yeniden kazanabilecek bir takım oluşturmak. Tam anlamıyla bu işe odaklanmış durumdayız. Özellikle bugün planlama, rekabet gücü ve sürekliliğin gerekli olduğuna inanıyorum."

    Next Gen hakkında ise şunları söyledi: "A takımı, Next Gen'i ve altyapıyı kapsayan genel bir projemiz olmalı. Altyapıyı son yıllardaki hâline döndürürken her zaman daha iyiye gitmeye çalışmalıyız. Yapımıza biraz daha fazla İtalyan kimliği katmalıyız. Next Gen, ileride Juventus oyuncusu olabilecek gençleri yetiştirmek için bu kulübün göz bebeği olmalı."

  • Mali bilanço onaylandı

    Hissedarlar genel kurulunda Juventus'un 30 Haziran 2026 tarihli yıllık mali tabloları onaylandı. Kulübün 2025/26 sezonuna ait konsolide bilançosu, 66 milyon avro net zararla kapandı. Bu sonuç, önceki hesap döneminde kaydedilen 58,1 milyon avroluk zarara göre kötüleşmeye işaret ediyor. Oy kullananların %91,8'i lehte oy verdi.

  • Ferrero, Tether hakkında konuştu

    Juventus Başkanı Gianluca Ferrero, bir hissedarın hisselerin %11,5'ine sahip kripto para devi Tether hakkındaki sorusunu yanıtladı: "Juventus tüm hissedarlarıyla diyaloğa açık. Tether önemli ve büyük bir hissedar; Juventus'un faaliyetleriyle de yakından ilgileniyor. Ancak şu anda Tether ile endüstriyel, teknolojik, ticari veya finansal herhangi bir girişimimiz yok."

Gelecek maçlar
AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV