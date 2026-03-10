Juventus, hayal kırıklığı yaratan Zhegrova ayrılabilir: değer kaybını önlemek için ne kadar gerekli ve onu kim istiyor?

Edon Zhegrova, Jonathan David ve Lois Openda ile birlikte Juventus'un bu sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri. Üç önemli ipucu, geçen yaz Vecchia Signora'nın transfer pazarını özetliyor: yarı başarısızlık.

Hazırlık dönemini ve sezonun ilk yarısını etkileyen fiziksel sorunları (pubalgia) bir kenara bırakırsak, Zhegrova kulüp, teknik ekip ve taraftarların kendisine yüklediği büyük beklentileri karşılayamadı. Rakamlar açık ve net bir şekilde konuşuyor: 20 maçta forma giydi, bunlardan sadece birinde ilk 11'de yeraldı (Pafos ile Şampiyonlar Ligi'nde), gol ve asist yapmadı, toplam 445 dakika sahada kaldı (Kosovalı oyuncunun forma giydiği 20 maçta ortalama 22 dakika).