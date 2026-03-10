Goal.com
Juventus, hayal kırıklığı yaratan Zhegrova ayrılabilir: değer kaybını önlemek için ne kadar gerekli ve onu kim istiyor?

Juventus hayal kırıklığına uğradı ve Kosovalı oyuncuyu satmayı düşünüyor: tüm rakamlar ve ilgilenenler

Edon Zhegrova, Jonathan David ve Lois Openda ile birlikte Juventus'un bu sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri. Üç önemli ipucu, geçen yaz Vecchia Signora'nın transfer pazarını özetliyor: yarı başarısızlık. 

Hazırlık dönemini ve sezonun ilk yarısını etkileyen fiziksel sorunları (pubalgia) bir kenara bırakırsak, Zhegrova kulüp, teknik ekip ve taraftarların kendisine yüklediği büyük beklentileri karşılayamadı. Rakamlar açık ve net bir şekilde konuşuyor: 20 maçta forma giydi, bunlardan sadece birinde ilk 11'de yeraldı (Pafos ile Şampiyonlar Ligi'nde), gol ve asist yapmadı, toplam 445 dakika sahada kaldı (Kosovalı oyuncunun forma giydiği 20 maçta ortalama 22 dakika).


  • NE HATALAR!

    Bu maçlarda Zhegrova, futbolundan çok serbest stil dansından alınmışgibigörünen 'hareketler' ile iyi bir teknik sergiledi, ancak çokaz etkili oldu, maçları ve maçlardaki taktiksel konumunu yorumlama becerisizayıftı ve savunma aşamasında daha da yetersizdi. Özellikle iki önemli an akılda kaldı: Juventus-Roma 2-1 maçında kendi sahasında dribbling yapmaya çalışırken topu kaybetmesi ve bunun sonucunda rakibin gol atması ve özellikle Juventus-Galatasaray 3-2 maçında, skor 3-0 iken kaçırdığı büyük gol fırsatı.

  • FİKİR, ONU SATMAK

    Şimdi Juventus, Zhegrova'nın geleceği hakkında endişeleniyor. Yönetim ve teknik direktör, eski Lille oyuncusunun geleceği inşa etmek için temel taşlardan biri olmadığı konusunda hemfikir. Bu nedenle, Juventus olası teklifleri dikkatle değerlendirecek ve değer kaybını önlemeyi hedefleyecek. Bu hedefe ulaşmak için Zhegrova'nın en az 11,4 milyon euroya satılması gerektiği düşünülürse, bu kolay bir iş değil. Söz konusu rakamları özetleyelim. 

  • ZHEGROVA-JUVE: SÖZLEŞME VE PARA

    Öncelikle, 1 Eylül 2025 tarihinde Juventus'un Lille'den Zhegrova'yı transfer ettiğini duyurduğu anlaşmanın şartlarını hatırlayalım: "Juventus Football Club S.p.A., LOSC Lille kulübü ile futbolcu Edon Zhegrova'nın spor haklarının kesin olarak satın alınması konusunda 14,3 milyon avro bedel ve dört taksitte ödenecek ek masraflar ile 1,2 milyon avro tutarında bir anlaşma sağlandığını duyurur. Ayrıca, belirli spor hedeflerine ulaşılması halinde 3 milyon avroyu geçmeyecek tutarda primler öngörülmüştür. Juventus, aynı futbolcu ile 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli bir spor performans sözleşmesi imzalamıştır."

  • DEĞER KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN NE KADAR GEREKLİDİR?

    Zhegrova, yıllık amortisman maliyeti 2,86 milyon avroya mal oluyor ve bu nedenle, Torino'ya geldikten sadece bir sezon sonra onusatmak isteyen Juventus'un, zarar yazmadan satabileceği rakam 11,4 milyon avro. Ayrıca, Kosovalı oyuncunun 2030 yılına kadar sezon başına 4,6 milyon avro brüt maaşı olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır, bu nedenle onu satın almak isteyenler en azından aynı rakamları ve aynı süreyi garanti etmelidir.

  • KİM İSTER?

    Evet, ama onu satın almak isteyen var mı? Şu anda somut bir ilgi yok, sadece Everton'dan çok çekingen bir sondaj var. Zhegrova'ya her halükarda Fransız Ligue 1 ve İsviçre Süper Ligi'ndeki piyasa operatörlerinin ilgisi devam ediyor. Juventus'un 1999 doğumlu oyuncusu bu iki ligde iyi performans göstermiştir (Lille'de 107 maç ve 26 gol, Basel'de 74 maç ve 11 gol). 

