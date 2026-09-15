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Emanuele Tramacere

Çeviri:

Juventus: Gözler Madueke’de. Arsenal ocakta kiralamayı düşünüyor, bir rakip var

Juventus
N. Madueke
Arsenal
Atletico Madrid

Gunners, İngiliz kanat oyuncusunun süre kaybetmemesi için satış seçeneğini değerlendiriyor.

Juventus, gelecek kış transfer döneminde, yaz aylarında Luciano Spalletti için kurulan kadroda çözümsüz kalan çeşitli sorunları gidermeye çalışmak zorunda kalacak, ancak bunu ekonomik ve mali açıdan eldeki imkanlarla yapmak durumunda olacak.


Büyük satışlar olmadan, transfer piyasasının sunacağı fırsatları her bölgede değerlendirmek gerekecek ve Toskanalı teknik adamın karşı karşıya kaldığı hücum sorununu çözmeye çalışmak için Juventus, Arsenal'in üst düzey, potansiyel bir gözden çıkarılabilecek oyuncusu olan Noni Madueke'yi yakından takip ediyor.


  • Kiralık olarak ayrılabilir

    İngiltere’de CaughtOffside’ın aktardığına göre Madueke, bugün itibarıyla Mikel Arteta’nın rotasyonunda her açıdan bir yedek olarak görülüyor. Bu sezon şu ana kadar Gunners’ın oynadığı 6 maçın sadece 4’ünde forma giydi; toplamda yalnızca 100 dakika sahada kaldı ve bunlardan biri de Chelsea’ye karşı oynanan derbide sadece 1 dakikalık bir süreydi.

    30 Haziran 2030’da sona erecek uzun süreli sözleşmesi de göz önünde bulundurulduğunda, değerinin fazla düşmemesi için Gunners, ocak ayında tamamlanacak ve ona Avrupa’da da üst düzeyde düzenli oynama fırsatı verebilecek bir kulübe kiralanmasını değerlendiriyor.

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  • Juventus yalnız değil

    Madueke aslında tam bir hücum kanat oyuncusu; Juventus bu bölgede Conceiçao ve Zhegrova ile fazlasıyla dolu. Ancak Nico Gonzalez'i sahte 9'a dönüştürme fikri ve Kosovalı oyuncunun da ayrılma ihtimali göz önüne alındığında, bu kadar önemli bir oyuncuyu uygun rakamlarla kadroya katma düşüncesi küçümsenmemeli.

    Juventus onun durumunu takip ediyor, ancak eski Chelsea oyuncusuyla ilgilenen tek kulüp kesinlikle bu değil. Atletico Madrid de olası bir kiralama için ciddi şekilde devrede; özellikle de Londra'dan, satın alma opsiyonunun da Premier Lig seviyesinde olmayan rakamlarla anlaşmaya dahil edilmesine gerçekten yeşil ışık gelirse.

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