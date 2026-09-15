İngiltere’de CaughtOffside’ın aktardığına göre Madueke, bugün itibarıyla Mikel Arteta’nın rotasyonunda her açıdan bir yedek olarak görülüyor. Bu sezon şu ana kadar Gunners’ın oynadığı 6 maçın sadece 4’ünde forma giydi; toplamda yalnızca 100 dakika sahada kaldı ve bunlardan biri de Chelsea’ye karşı oynanan derbide sadece 1 dakikalık bir süreydi.

30 Haziran 2030’da sona erecek uzun süreli sözleşmesi de göz önünde bulundurulduğunda, değerinin fazla düşmemesi için Gunners, ocak ayında tamamlanacak ve ona Avrupa’da da üst düzeyde düzenli oynama fırsatı verebilecek bir kulübe kiralanmasını değerlendiriyor.