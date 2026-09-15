Juventus, gelecek kış transfer döneminde, yaz aylarında Luciano Spalletti için kurulan kadroda çözümsüz kalan çeşitli sorunları gidermeye çalışmak zorunda kalacak, ancak bunu ekonomik ve mali açıdan eldeki imkanlarla yapmak durumunda olacak.
Büyük satışlar olmadan, transfer piyasasının sunacağı fırsatları her bölgede değerlendirmek gerekecek ve Toskanalı teknik adamın karşı karşıya kaldığı hücum sorununu çözmeye çalışmak için Juventus, Arsenal'in üst düzey, potansiyel bir gözden çıkarılabilecek oyuncusu olan Noni Madueke'yi yakından takip ediyor.