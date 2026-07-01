Juventus, Giovanni Daffara’nın Parma’ya transferi resmiyet kazandı: Bianconeri ne kadar gelir elde ediyor, geri alım hakkı konusundaki gerçekler

Juventus’un açıklaması şöyle:





"Giovanni Daffara'nın Parma'ya kalıcı transferi resmiyet kazandı. 2004 doğumlu kaleci, Juventus Gençlik Akademisi'nde yetişti ve Mart 2023'te Next Gen formasıyla profesyonel ligde ilk kez sahaya çıktı. Daffara, Next Gen formasıyla tüm turnuvalarda toplam 83 maça çıktıktan sonra, 2025/26 sezonunu Avellino'ya kiralık olarak geçirdi ve bu takımda 25 maça çıkarak sezonu playoffların ilk turunda tamamladı.

Kariyerinin devamında başarılar dileriz, Giovanni!"

Parma’nın açıklaması:





"Parma Calcio 1913, Juventus Football Club’tan Giovanni Daffara’yı kalıcı olarak transfer ettiğini duyurur. Kaleci, sarı-mavi kulüple 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.





2004 doğumlu Daffara, Juventus'un altyapısında yetişti ve burada eğitim sürecini tamamladı. Juventus Next Gen ile profesyonel futboldaki ilk deneyimlerini kazandı ve kale arasında kişiliğini, güvenilirliğini ve kalitesini sergiledi. 2025/26 sezonunda kiralık olarak Avellino forması giyen Daffara, Serie B’de 25 maça çıktı ve 3 maçta kalesini gole kapattı. Böylece ligin en ilgi çekici genç kalecilerinden biri olduğunu kanıtladı ve yeni yükselmiş bir takım olan Avellino’nun playoff’lara ulaşmasına katkıda bulundu. Onun transferi, kulübün teknik projesiyle uyumlu olarak, genç, yetenekli ve gelişme potansiyeli olan bir oyuncuya yapılan bir yatırımı temsil ediyor.





“Parma Calcio ailesinin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Net fikirleri olan ve projesiyle beni en başından ikna eden bir kulüp buldum. Bu benim için büyük bir fırsat ve gelişmek ve takıma yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu yeni maceraya başlamayı ve sarı-mavi taraftarlarla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum!”

Parma’ya hoş geldin, Giovanni!”