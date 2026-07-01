Her şey tamam, resmi açıklama da geldi. Juventus ve Parma, 2004 doğumlu kaleci Giovanni Daffara’nın Tardini’ye transferi konusunda anlaşmaya vardı. Daffara, geçen sezon Avellino formasıyla Serie B’de harika bir sezon geçirmiş ve takımı playofflara kalmayı başarmıştı (Catanzaro’ya yenildiler). Biellese ve Juventus altyapısında yetişen oyuncu, 5 milyon euro karşılığında Cuesta’nın takımına kalıcı olarak transfer oluyor. Juventus’un geri alım hakkı bulunmuyor. Ancak Fabrizio Romano’nun haberine göre, Juventus, Daffara’nın gelecekteki bir satışından %20 oranında pay almayı kararlaştırdı. Haftalar süren görüşmeler ve pazarlıkların ardından anlaşma sağlandı: kaleci, sarı-mavi formayla Serie A’da yeni bir maceraya atılmaya hazır.
Çeviri:
Juventus, Giovanni Daffara’nın Parma’ya transferi resmiyet kazandı: Bianconeri ne kadar gelir elde ediyor, geri alım hakkı konusundaki gerçekler
GENOA YOK, PARMA’DA AS İLK 11’DE YER ALMAK İÇİN
Yani Daffara için Genoa seçeneği söz konusu değil. Ekhator-Puczka transferi konusunda zamanında anlaşmaya varılırsa, eski Avellino oyuncusu kesinlikle Bianconeri ile Ligurya kulübü arasındaki görüşmelerin bir parçası olmayacak. Daffara, Parma’ya as ilk 11’de yer almak üzere katılıyor; kulüpten ayrılacak olan ise Leeds’in birinci tercihi Zion Suzuki.
BASIN AÇIKLAMALARI
Juventus’un açıklaması şöyle:
"Giovanni Daffara'nın Parma'ya kalıcı transferi resmiyet kazandı. 2004 doğumlu kaleci, Juventus Gençlik Akademisi'nde yetişti ve Mart 2023'te Next Gen formasıyla profesyonel ligde ilk kez sahaya çıktı. Daffara, Next Gen formasıyla tüm turnuvalarda toplam 83 maça çıktıktan sonra, 2025/26 sezonunu Avellino'ya kiralık olarak geçirdi ve bu takımda 25 maça çıkarak sezonu playoffların ilk turunda tamamladı.
Kariyerinin devamında başarılar dileriz, Giovanni!"
Parma’nın açıklaması:
"Parma Calcio 1913, Juventus Football Club’tan Giovanni Daffara’yı kalıcı olarak transfer ettiğini duyurur. Kaleci, sarı-mavi kulüple 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.
2004 doğumlu Daffara, Juventus'un altyapısında yetişti ve burada eğitim sürecini tamamladı. Juventus Next Gen ile profesyonel futboldaki ilk deneyimlerini kazandı ve kale arasında kişiliğini, güvenilirliğini ve kalitesini sergiledi. 2025/26 sezonunda kiralık olarak Avellino forması giyen Daffara, Serie B’de 25 maça çıktı ve 3 maçta kalesini gole kapattı. Böylece ligin en ilgi çekici genç kalecilerinden biri olduğunu kanıtladı ve yeni yükselmiş bir takım olan Avellino’nun playoff’lara ulaşmasına katkıda bulundu. Onun transferi, kulübün teknik projesiyle uyumlu olarak, genç, yetenekli ve gelişme potansiyeli olan bir oyuncuya yapılan bir yatırımı temsil ediyor.
“Parma Calcio ailesinin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Net fikirleri olan ve projesiyle beni en başından ikna eden bir kulüp buldum. Bu benim için büyük bir fırsat ve gelişmek ve takıma yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu yeni maceraya başlamayı ve sarı-mavi taraftarlarla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum!”
Parma’ya hoş geldin, Giovanni!”