Juventus, Giovanni Daffara’nın Parma’ya transferi resmiyet kazandı: Bianconeri ne kadar gelir elde edecek, geri alım hakkı konusundaki gerçekler

Her şey tamam, geriye sadece resmi açıklama kaldı. Juventus ve Parma, 2004 doğumlu kaleci Giovanni Daffara’nın Tardini’ye transferi konusunda anlaşmaya vardı. Daffara, geçen sezon Avellino formasıyla Serie B’de harika bir sezon geçirmiş ve takımı playofflara kalmayı başarmıştı (Catanzaro’ya yenildiler). Biellese ve Juventus altyapısında yetişen kaleci, 5 milyon euro karşılığında Cuesta’nın takımına kalıcı olarak transfer oluyor. Juventus’un geri alım hakkı bulunmuyor. Haftalar süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı: kaleci, sarı-mavi formayla Serie A’da yeni bir maceraya atılmaya hazır.















