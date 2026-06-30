Her şey tamam, geriye sadece resmi açıklama kaldı. Juventus ve Parma, 2004 doğumlu kaleci Giovanni Daffara’nın Tardini’ye transferi konusunda anlaşmaya vardı. Daffara, geçen sezon Avellino formasıyla Serie B’de harika bir sezon geçirmiş ve takımı playofflara kalmayı başarmıştı (Catanzaro’ya yenildiler). Biellese ve Juventus altyapısında yetişen kaleci, 5 milyon euro karşılığında Cuesta’nın takımına kalıcı olarak transfer oluyor. Juventus’un geri alım hakkı bulunmuyor. Haftalar süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı: kaleci, sarı-mavi formayla Serie A’da yeni bir maceraya atılmaya hazır.
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Juventus, Giovanni Daffara’nın Parma’ya transferi resmiyet kazandı: Bianconeri ne kadar gelir elde edecek, geri alım hakkı konusundaki gerçekler
GENOA YOK, PARMA’DA AS İLK 11’DE YER ALMAK İÇİN
Yani Daffara için Genoa seçeneği söz konusu değil. Ekhator-Puczka transferi konusunda zamanında anlaşmaya varılırsa, eski Avellino oyuncusu kesinlikle Bianconeri ile Ligurya kulübü arasındaki görüşmelerin bir parçası olmayacak. Daffara, Parma’ya as ilk 11’de oynamak üzere katılıyor; kulüpten ayrılacak olan ise Leeds’in birinci tercihi Zion Suzuki.