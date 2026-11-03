Carnevali, Juventus'un mevcut yönetimi hakkında da konuştu: "Teknik açıdan yalnızca Ricky Massara'yla ilgili bir tercih yaptım; çünkü Marco Ottolini ile birlikte Juventus için daha güçlü bir çalışma ekibi oluşturabiliyoruz. Pek çok şey yapıyoruz. Daha önce belki de olmayan yeni bir scout departmanı kuruyoruz. Bugünkü hedefimiz iyi sonuçlar almak, iddialı bir kulübe sahip olmak ve hepsinden önemlisi yeniden kazanabilecek bir takım oluşturmak. Tüm gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle bugün planlama, rekabetçilik ve istikrar gerektiğine inanıyorum."

Next Gen hakkında ise şunları söyledi: "A takımı, Next Gen'i ve altyapıyı kapsayan bütüncül bir projemiz olmalı. Altyapıyı son yıllardaki hâline geri döndürmeli, bunu yaparken de sürekli daha iyiye gitmeye çalışmalıyız. Yapımıza biraz daha fazla İtalyan kimliği katmalıyız. Next Gen, ileride Juventus oyuncusu olabilecek gençleri yetiştirmek için bu kulübün göz bebeği olmalı."