Juventus'ta bugün hissedarlar genel kurulu günü. Allianz Stadium'da saat 10.00'da başlayacak toplantının gündeminde mali tabloların onaylanması, yönetim kuruluna iki üye atanması ve sermaye artırımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi var.
Hissedarlar yalnızca 66 milyon zarar kaydedilen 30 Haziran 2026 tarihli mali tabloları onaylamaya değil, yönetim kuruluna 250 milyona kadar sermaye artırımı yetkisi vermeye de çağrılıyor. Bu yetki, "mali yapının ve sportif rekabet gücünün güçlendirilmesini, stratejik gayrimenkul varlıklarının (başta Allianz Stadium olmak üzere) olası iyileştirilmesini, marka değerinin artırılmasını ve ekonomik-finansal sürdürülebilirliği desteklemek" amacıyla isteniyor. Elkann-Agnelli ailesinin holding şirketi olan çoğunluk hissedarı Exor, kendi payını (%65,4) ve diğer hissedarlarca kullanılmayan olası payları karşılamayı garanti etti; ayrıca avans olarak 60 milyon yatırdı.