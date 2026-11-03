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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti
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Juventus Genel Kurulu: 250 milyon euroluk sermaye artışına onay. Carnevali: "Teknik direktör Spalletti ve onu destekliyoruz"

Juventus
Serie A

Hissedarlar genel kurulu zarar gösteren bilançoyu onayladı ve sermaye artırımına yeşil ışık yaktı

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05 Kas 2026

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Juventus'ta bugün hissedarlar genel kurulu günü. Allianz Stadium'da saat 10.00'da başlayacak toplantının gündeminde mali tabloların onaylanması, yönetim kuruluna iki üye atanması ve sermaye artırımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi var.

Hissedarlar yalnızca 66 milyon zarar kaydedilen 30 Haziran 2026 tarihli mali tabloları onaylamaya değil, yönetim kuruluna 250 milyona kadar sermaye artırımı yetkisi vermeye de çağrılıyor. Bu yetki, "mali yapının ve sportif rekabet gücünün güçlendirilmesini, stratejik gayrimenkul varlıklarının (başta Allianz Stadium olmak üzere) olası iyileştirilmesini, marka değerinin artırılmasını ve ekonomik-finansal sürdürülebilirliği desteklemek" amacıyla isteniyor. Elkann-Agnelli ailesinin holding şirketi olan çoğunluk hissedarı Exor, kendi payını (%65,4) ve diğer hissedarlarca kullanılmayan olası payları karşılamayı garanti etti; ayrıca avans olarak 60 milyon yatırdı.

  • Sermaye artırımına onay çıktı

    Juventus'un hissedarlar genel kurulu sona erdi. Genel kurulda, %99,9 lehte oyla yönetim kuruluna en fazla 250 milyon tutarında sermaye artırımı yapma yetkisi verilmesi kararlaştırıldı. Sermaye artırımının amacı, "mali yapının ve sportif rekabet gücünün güçlendirilmesini, stratejik gayrimenkul varlıklarında (başta Allianz Stadium olmak üzere) yapılabilecek iyileştirmeleri, marka değerinin artırılmasını ve ekonomik-mali sürdürülebilirliği desteklemek" olarak açıklandı. Çoğunluk hissedarı Exor, yalnızca kendi payını (%65,4) karşılamayı değil, kullanılmayan rüçhan haklarına karşılık gelen payları da üstlenmeyi taahhüt etti. Bu arada 60 milyon tutarında avans ödemesi yaptı. Yaklaşık 100 milyon, başta sportif alana ve özellikle transfer piyasasına yönelik yatırımlara ayrılacak.

  • Carnevali konuşuyor

    Juventus CEO’su Giovanni Carnevali, Gazzetta.it’in aktardığına göre toplantıyı şu sözlerle açtı: "Taraftarlarımıza saygı duymalı, Juventus ruhunu taşımalıyız. Çaba göstermeyi, net fikirlere sahip olmayı ve çalışma isteğini vaat ediyorum. Çok konuşmamalı, yaptıklarımızla konuşmalıyız. UEFA’nın kriterlerine uymamız gerektiğini de unutmamalıyız. Olağanüstü şeyler yapacağımızı düşünmeyelim ama elimizdeki kaynaklarla Juventus’u büyük bir kulüp hâline getirmeliyiz. Juventus yeniden kazanmaya başlamalı. Planlama ve birlik gerekiyor. Heyecanımızı ve aidiyet duygumuzu yeniden bulmalıyız. Bu dört ayda yapmam gereken, kulübümüzü ve yapımızı olabildiğince iyi öğrenmekti. Juventus dünyasını, tarihini, değerlerini ve içimizde taşımaya çalışmamız gerekenleri giderek daha iyi anlıyorum. Haydi Juve."

    Başkan Gianluca Ferrero, Giovanni Carnevali’nin konuşmasını "Coşkulu bir başlangıç" sözleriyle tanımladı.

  • Carnevali, İtalya Futbol Federasyonu hakkında

    Carnevali, FIGC seçimleri hakkında: "Adriano Galliani ve Giovanni Malagò çok öne çıkan, son derece yetkin iki isim. Ancak oylama 14 Aralık'ta yapılacak; dolayısıyla adayların programlarını inceleyip değerlendirmek için yeterince vaktimiz var. Bence diğer paydaşları da biraz dinlemeliyiz. Ama her şeyden önce, kulüpler olarak sistemi iyileştirmeye çalışmak ve federasyonun yeni başkanını desteklemek için katkıda bulunmamız gerektiğini düşünüyorum".

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  • Carnevali, yönetim ve Next Gen hakkında

    Carnevali, Juventus'un mevcut yönetimi hakkında da konuştu: "Teknik açıdan yalnızca Ricky Massara'yla ilgili bir tercih yaptım; çünkü Marco Ottolini ile birlikte Juventus için daha güçlü bir çalışma ekibi oluşturabiliyoruz. Pek çok şey yapıyoruz. Daha önce belki de olmayan yeni bir scout departmanı kuruyoruz. Bugünkü hedefimiz iyi sonuçlar almak, iddialı bir kulübe sahip olmak ve hepsinden önemlisi yeniden kazanabilecek bir takım oluşturmak. Tüm gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle bugün planlama, rekabetçilik ve istikrar gerektiğine inanıyorum."

    Next Gen hakkında ise şunları söyledi: "A takımı, Next Gen'i ve altyapıyı kapsayan bütüncül bir projemiz olmalı. Altyapıyı son yıllardaki hâline geri döndürmeli, bunu yaparken de sürekli daha iyiye gitmeye çalışmalıyız. Yapımıza biraz daha fazla İtalyan kimliği katmalıyız. Next Gen, ileride Juventus oyuncusu olabilecek gençleri yetiştirmek için bu kulübün göz bebeği olmalı."

  • Carnevali, Spalletti ve UEFA listesi hakkında

    CEO Giovanni Carnevali, IlBianconero.com'un aktardığına göre iki konu hakkında daha konuştu. Luciano Spalletti hakkında: "Spalletti, Juventus'un teknik direktörü ve biz onu destekliyoruz."

    Carnevali ayrıca yönetmeliklere göre Edon Zhegrova'nın UEFA listesine Manuel Locatelli'nin yerine alınamayacağını doğruladı: "Locatelli, İtalya'da yetişmiş bir oyuncu ve onun yerine yalnızca İtalya'da yetişmiş bir oyuncu alınabilir. Dolayısıyla Zhegrova değil, Ekhator."

  • Finans Direktörü Cerrato

    Juventus Finans Direktörü Stefano Cerrato, içinde bulunulan mali yıla ilişkin beklentiler hakkında şunları söyledi: "Mali yılın yine zararla kapanması bekleniyor. Bunun başlıca nedeni, Avrupa Ligi gelirlerinin Şampiyonlar Ligi'ne kıyasla daha düşük olması. Mali sonuç, sportif sonuçlardan ve ocak ile haziran aylarındaki transfer dönemlerinin etkilerinden etkilenecek."

  • Bir hissedardan Elkann'a sert eleştiri

    Hissedar Andrea Danubi’den kulüp sahiplerine yönelik eleştiri: "Beş yıllık yatırımlar ve yanlış tercihler. Gazzetta.it'nin aktardığına göre Danubi şöyle konuştu: Elkann sessiz bir hissedar olarak tanımlandı. Juventus'u neden ne pahasına olursa olsun elinde tutuyor? Birisi Juventus'a aileden kalma bir süs eşyası gibi katlanıyor, onu yanlış kişilere emanet ediyor ve gerektiği yerlerde savunmuyorsa onu sevmiyor demektir. Bizim Juventus'umuz Andrea Agnelli ve Antonio Giraudo'nun Juventus'uydu. Şimdiyse her yıl sıfırdan başlanıyor. Boniperti tarzında bir Michel Platini'ye ihtiyaç var."

  • Del Piero'ya çağrı

    Hissedar Ezio Mosso konuştu. Gazzetta.it'in aktardığına göre: "Alessandro Del Piero bu camiaya hiçbir zaman yakınlaştırılmadı. Onu sadece televizyonda görüyoruz. O, zor zamanlarda kulübe hiç karşı çıkmamış ve Juventusluluğu kanında taşıyan büyük bir şampiyonun simgesi. Alex'in karizmasıyla Juventus'un davasını savunabileceği zaman ne zaman gelecek?"

  • Mali tablolar onaylandı

    Hissedarlar genel kurulunda Juventus'un 30 Haziran 2026 itibarıyla mali yıl bilançosu onaylandı. Kulübün 2025/26 sezonuna ait konsolide bilançosu, net 66 milyon avro zararla kapandı. Bu zarar, önceki mali yılda kaydedilen 58,1 milyon avroluk zarardan daha yüksek. Oy kullananların %91,8'i lehte oy verdi.

  • Ferrero, Tether hakkında konuştu

    Gianluca Ferrero, Juventus'un başkanı olarak bir hissedarın hisselerin %11,5'ine sahip kripto para devi Tether hakkındaki sorusunu yanıtladı: "Juventus, tüm hissedarlarıyla diyaloğa açık. Tether önemli bir hissedar, büyük bir hissedar ve Juventus'un faaliyetlerini de yakından takip ediyor. Ancak şu anda Tether ile endüstriyel, teknolojik, ticari veya finansal bir girişimimiz yok."

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