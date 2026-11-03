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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti
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Juventus Genel Kurulu: 250 milyon avroluk sermaye artışına onay. Carnevali: "Spalletti teknik direktörümüz ve onu destekliyoruz"

Juventus
Serie A

Hissedarlar genel kurulu, zararla kapanan bilançoyu onayladı ve sermaye artırımına yeşil ışık yaktı.

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05 Kas 2026

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JUV

Juventus'ta bugün hissedarlar genel kurulu günü. Allianz Stadyumu'nda saat 10.00'da başlayacak toplantının gündeminde mali tabloların onaylanması, yönetim kuruluna iki üyenin atanması ve sermaye artırımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi var.

Hissedarlardan yalnızca 66 milyon zarar kaydedilen 30 Haziran 2026 tarihli mali tabloları onaylamaları değil, aynı zamanda yönetim kuruluna 250 milyona kadar sermaye artırımı için yetki vermeleri isteniyor. Bu artırımın amacı, "sermaye yapısının ve sportif rekabet gücünün güçlendirilmesini, stratejik gayrimenkul varlıklarının (başta Allianz Stadyumu) olası iyileştirmelerini, marka değerinin artırılmasını ve ekonomik-finansal sürdürülebilirliği desteklemek" olarak açıklandı. Elkann-Agnelli ailesinin holdingi ve çoğunluk hissedarı Exor, kendi payını (%65,4) ve kullanılmayan rüçhan haklarından doğabilecek payları karşılamayı taahhüt etti; ayrıca avans olarak 60 milyon ödedi.

  • Sermaye artırımına onay çıktı

    Juventus Hissedarlar Genel Kurulu sona erdi. Genel kurul, oyların %99,9'unun desteğiyle yönetim kuruluna en fazla 250 milyon tutarında sermaye artırımı yapma yetkisi verilmesini kararlaştırdı. Bu artırımın amacı, "öz kaynak yapısının ve sportif rekabet gücünün güçlendirilmesini, stratejik gayrimenkul varlıklarının (başta Allianz Stadium olmak üzere) olası iyileştirmelerini, markanın değerinin artırılmasını ve ekonomik-mali sürdürülebilirliği desteklemek" olarak açıklandı. Çoğunluk hissedarı Exor, yalnızca kendi payına düşen kısmı (%65,4) karşılamayı değil, olası kullanılmayan payları da üstlenmeyi taahhüt etti. Bu arada 60 milyon tutarında avans ödemesi yaptı. Yaklaşık 100 milyon yatırımlara ayrılacak. Öncelik, özellikle transfer piyasasıyla ilgili olmak üzere sportif alandaki yatırımlara verilecek.

  • Carnevali konuşuyor

    Juventus CEO’su Giovanni Carnevali, Gazzetta.it’in aktardığına göre çalışmaları şu sözlerle başlattı: "Taraftarlarımıza saygı duymalı, Juventus ruhunu taşımalıyız. Çaba göstereceğime, net fikirlere ve çalışma azmine sahip olacağıma söz veriyorum. Fazla konuşmamalı, yaptıklarımızla konuşmalıyız. UEFA’nın kriterlerine uymamız gerektiğini de unutmamalıyız. Olağanüstü işler yapacağımızı düşünmeyelim ama elimizdeki kaynaklarla Juve’yi büyük bir kulüp hâline getirmeliyiz. Juve yeniden kazanmaya başlamalı. Bunun için planlama ve birlik gerekiyor. Coşkumuzu ve aidiyet duygumuzu yeniden bulmalıyız. Bu dört ayda yapmam gereken şey, kulübümüzü ve yapımızı olabildiğince iyi tanımaktı. Juventus dünyasını, tarihini, değerlerini ve içimizde taşımamız gerekenleri giderek daha iyi anlıyorum. Haydi Juve!"

    Başkan Gianluca Ferrero, Giovanni Carnevali’nin konuşmasını "Coşkulu bir başlangıç" diye nitelendirdi.

  • Carnevali'den Spalletti, transfer piyasası ve UEFA listesi açıklamaları

    CEO Giovanni Carnevali, IlBianconero.com'un aktardığına göre iki konuya daha değindi. Luciano Spalletti hakkında: "Spalletti, Juventus'un teknik direktörü ve biz onu destekliyoruz."

    Transferler hakkında: "Planlama yapmak, gençlerle ve İtalyan kimliği üzerine çalışmak gerekiyor. Potansiyelimiz var; projemiz A takım, Next Gen ve altyapıyı kapsıyor. Altın Top'u satın alacak mıyız (Cristiano Ronaldo'ya ilişkin bir soruya yanıt olarak, editörün notu)? Alabileceğimiz kişiyi alacağız. Benden öncekileri eleştirmiyorum, hata yapılabilir. Çaba ve ciddiyet sözü veriyorum. Taraftarlar zor zamanlarda bize yardımcı oluyor ve onlara saygı göstermeliyiz. Zorlukları biliyoruz. UEFA ile, istediğimiz her şeyi yapmamıza izin vermeyen bir uzlaşma anlaşmamız var ama Juventus'u büyük bir kulüp hâline getirmek için çabalayacağız."

    Carnevali ayrıca kurallar gereği Edon Zhegrova'nın UEFA listesine Manuel Locatelli'nin yerine eklenemeyeceğini doğruladı: "Locatelli, İtalya'da yetişmiş bir oyuncu ve yerine yalnızca İtalya'da yetişmiş bir oyuncu yazılabilir. Dolayısıyla Zhegrova değil, Ekhator."

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  • Carnevali, İtalya Futbol Federasyonu hakkında

    Carnevali, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) seçimleri hakkında: "Adriano Galliani ve Giovanni Malagò çok önemli iki isim, son derece yetkin kişiler. Ancak oylama 14 Aralık'ta yapılacak; dolayısıyla adayları ve programlarını değerlendirmek için yeterince zamanımız var. Bence diğer tüm paydaşları da dinlemeliyiz. Ama her şeyden önce, kulüp olarak sistemi iyileştirmeye katkıda bulunmamız ve yeni federasyon başkanını desteklememiz gerektiğini düşünüyorum".

  • Carnevali, yönetim ve Next Gen hakkında

    Carnevali, Juventus'un mevcut yönetimi hakkında da konuştu: "Teknik açıdan yalnızca Ricky Massara ile ilgili bir tercih yaptım. Çünkü Marco Ottolini ile birlikte Juventus için daha güçlü bir çalışma ekibi oluşturabiliyoruz. Pek çok şey yapıyoruz. Daha önce belki de bulunmayan yeni bir oyuncu izleme birimi kuruyoruz. Bugünkü hedefimiz iyi sonuçlar almak, iddialı bir kulübe sahip olmak ve her şeyden önemlisi yeniden kazanabilecek bir takım oluşturmak. Kendimizi tamamen bu işe adadık. Özellikle bugün planlama, rekabetçilik ve sürekliliğin gerekli olduğuna inanıyorum."

    Next Gen hakkında ise şunları söyledi: "A takımı, Next Gen'i ve altyapıyı kapsayan bütüncül bir projemiz olmalı. Sürekli gelişmeye çalışarak altyapıyı son yıllardaki hâline yeniden kavuşturmalıyız. Yapımıza biraz daha İtalyan kimliği katmalıyız. Next Gen, ileride Juventus oyuncusu olabilecek gençleri yetiştirmek için kulübün göz bebeği olmalı."

  • Mali İşler Direktörü Cerrato

    Juventus'un Mali İşler Direktörü Stefano Cerrato, içinde bulunulan mali yıla ilişkin öngörüler hakkında şunları söyledi: "Mali yılın yine zararla kapanması bekleniyor. Bunun başlıca nedeni, Avrupa Ligi gelirlerinin Şampiyonlar Ligi'ne göre daha düşük olması. Mali sonuç, sportif sonuçlardan ve ocak ile haziran aylarındaki transfer faaliyetlerinin etkilerinden etkilenecek."

  • Bir hissedar Elkann'a yüklendi

    Hissedar Andrea Danubi'den kulüp sahipliğine yönelik eleştirel açıklamalar: "Beş yıllık yatırımlar ve yanlış tercihler", diye aktarıyor Gazzetta.it. "Elkann sessiz bir hissedar olarak tanımlandı. Juventus'u neden ne pahasına olursa olsun elinde tutuyor? Bir insan kulübe aileden kalma bir biblo gibi katlanıyor, onu yanlış kişilere emanet ediyor ve gerektiği yerde savunmuyorsa onu sevmiyor demektir. Bizim Juventus'umuz Andrea Agnelli ve Antonio Giraudo'nun Juventus'uydu. Şimdiyse her yıl sıfırdan başlanıyor. Boniperti gibi bir Michel Platini'ye ihtiyaç var."

  • Del Piero isteniyor

    Hissedar Ezio Mosso konuştu. Gazzetta.it'in aktardığına göre: "Alessandro Del Piero bu camiaya hiç yaklaştırılmadı. Onu yalnızca televizyonda görüyoruz. Zor zamanlarda kulübe hiç karşı çıkmamış, kanında Juventus sevgisi taşıyan büyük bir şampiyonun timsali. Alex'in karizmasıyla Juventus'un davasını savunabileceği zaman ne zaman gelecek?"

  • Mali tablolar onaylandı

    Hissedarlar genel kurulunda Juventus'un 30 Haziran 2026 tarihli yıllık mali tabloları onaylandı. Kulübün 2025/26 sezonuna ait konsolide mali tablolarında net 66 milyon avro zarar kaydedildi. Bu rakam, bir önceki mali yılda kaydedilen 58,1 milyon avroluk zarara göre artışa işaret ediyor. Oy kullananların %91,8'i lehte oy verdi.

  • Ferrero, Tether hakkında konuştu

    Juventus Başkanı Gianluca Ferrero, bir hissedarın hisselerin %11,5'ine sahip kripto para devi Tether hakkındaki sorusunu şöyle yanıtladı: "Juventus tüm hissedarlarıyla diyaloğa açık. Tether önemli bir hissedar, büyük bir hissedar ve Juventus'un faaliyetleriyle de yakından ilgileniyor. Ancak şu anda Tether ile sanayi, teknoloji, ticaret veya finans alanında ortak bir girişimimiz yok."

Gelecek maçlar
AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV