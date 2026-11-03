Juventus'ta bugün hissedarlar genel kurulu günü. Allianz Stadyumu'nda saat 10.00'da başlayacak toplantının gündeminde mali tabloların onaylanması, yönetim kuruluna iki üyenin atanması ve sermaye artırımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi var.
Hissedarlardan yalnızca 66 milyon zarar kaydedilen 30 Haziran 2026 tarihli mali tabloları onaylamaları değil, aynı zamanda yönetim kuruluna 250 milyona kadar sermaye artırımı için yetki vermeleri isteniyor. Bu artırımın amacı, "sermaye yapısının ve sportif rekabet gücünün güçlendirilmesini, stratejik gayrimenkul varlıklarının (başta Allianz Stadyumu) olası iyileştirmelerini, marka değerinin artırılmasını ve ekonomik-finansal sürdürülebilirliği desteklemek" olarak açıklandı. Elkann-Agnelli ailesinin holdingi ve çoğunluk hissedarı Exor, kendi payını (%65,4) ve kullanılmayan rüçhan haklarından doğabilecek payları karşılamayı taahhüt etti; ayrıca avans olarak 60 milyon ödedi.