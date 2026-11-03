CEO Giovanni Carnevali, IlBianconero.com'un aktardığına göre iki konuya daha değindi. Luciano Spalletti hakkında: "Spalletti, Juventus'un teknik direktörü ve biz onu destekliyoruz."

Transferler hakkında: "Planlama yapmak, gençlerle ve İtalyan kimliği üzerine çalışmak gerekiyor. Potansiyelimiz var; projemiz A takım, Next Gen ve altyapıyı kapsıyor. Altın Top'u satın alacak mıyız (Cristiano Ronaldo'ya ilişkin bir soruya yanıt olarak, editörün notu)? Alabileceğimiz kişiyi alacağız. Benden öncekileri eleştirmiyorum, hata yapılabilir. Çaba ve ciddiyet sözü veriyorum. Taraftarlar zor zamanlarda bize yardımcı oluyor ve onlara saygı göstermeliyiz. Zorlukları biliyoruz. UEFA ile, istediğimiz her şeyi yapmamıza izin vermeyen bir uzlaşma anlaşmamız var ama Juventus'u büyük bir kulüp hâline getirmek için çabalayacağız."

Carnevali ayrıca kurallar gereği Edon Zhegrova'nın UEFA listesine Manuel Locatelli'nin yerine eklenemeyeceğini doğruladı: "Locatelli, İtalya'da yetişmiş bir oyuncu ve yerine yalnızca İtalya'da yetişmiş bir oyuncu yazılabilir. Dolayısıyla Zhegrova değil, Ekhator."