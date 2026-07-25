AFP
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Juventus, Fransız deviyle sözleşme imzalamasından sadece bir yıl sonra PSG kalecisi Lucas Chevalier’i kadrosuna katmayı değerlendiriyor
Juventus, yeni kaleci arayışını genişletiyor
Juventus’un transfer döneminin son haftalarında kaleci transferleri gündemi domine edecek gibi görünüyor. Michele Di Gregorio'dan ikna olamayan Torino kulübü, yeni bir birinci kaleci arayışında ağını genişletiyor. Foot Mercato'ya göre, Chevalier bu arayışta gündeme gelen en son isim. Bu ilgi, spor direktörü Frederic Massara'nın şu ana kadar sonuçlandırması hiç de kolay olmayan iki hedef olan Emiliano Martinez ve Guglielmo Vicario'nun peşinde devam eden çabalarla paralel gidiyor.
24 yaşındaki Chevalier’in Paris’teki mevcut sözleşmesinin 2030 yılına kadar sürmesi nedeniyle dört yılı daha var; bu da Juventus’un ciddi bir girişimde bulunması halinde yüksek bir transfer ücreti ödemesi gerekebileceğini gösteriyor.
- AFP
Japon yıldız için transfer mücadelesi başlıyor
Chevalier’in transferi, hem Juventus hem de PSG’nin aynı anda Parma’nın kalecisi Zion Suzuki’yi takip ediyor olması nedeniyle karmaşık bir hal alıyor. Japon milli takım oyuncusu, Serie A’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş durumda; bu durum, transfer piyasasında iki Avrupa devinin potansiyel bir çatışma yaşamasına yol açabilir. Bu ortak ilgi, bir domino etkisi yaratabilir; PSG, Suzuki’yi kadrosuna katmayı başarırsa, bu durum Chevalier’in Torino’ya transferinin önünü açabilir; ancak Parma’lı oyuncu için rekabetin nasıl sonuçlanacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.
Paris’te zıtlıklarla dolu ilk sezon
Chevalier’in olası ayrılığı, 2025 yazında Lille’den PSG’ye 40 milyon avro bedelle gerçekleştirdiği ses getiren transferin üzerinden sadece bir yıl geçtikten sonra geliyor; bu transferin ardından Fransız başkentinde geçirdiği ilk sezon, sonuçta oldukça inişli çıkışlı bir dönem olarak ortaya çıktı. Genç kaleci, kulübe “geleceğin bir numarası” olarak açıkça tanıtılmıştı ancak bu ivmeyi sürdürmekte zorlandı.
Zorlu sezon boyunca Fransız kaleci, ilk 11'deki yerini kademeli olarak Rus milli takım oyuncusu Matvey Safonov'a kaptırdı. Dünya Kupası'ndan kısa bir süre önce yaşadığı ve zamanlaması kötü olan sakatlık, durumunu daha da karmaşık hale getirdi; bu sakatlık nedeniyle birkaç hafta boyunca resmi maçlarda forma giyemedi ve sonuçta turnuvaya hiç katılamadı.
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Spalletti yönetimindeki Juventus’un hareketli yaz dönemi
Juventus’un bu yazki takviye arayışı kaleci pozisyonunun çok ötesine uzadı; son haftalarda hücum hattının yeniden yapılandırılması çeşitli yönlere doğru ilerliyor. La Gazzetta dello Sport’a göre, özellikle Manchester United forveti Joshua Zirkzee’nin Serie A’ya geri dönmek üzere kiralanma teklifine ilk onayı verdiği bildiriliyor. Daha önce Roma'da bu Hollandalı oyuncuyu kadroya katmaya çalışan yeni futbol direktörü Ricky Massara'nın, bu transferi öncülük ettiği söyleniyor. Zirkzee, İngiltere'de düzenli olarak forma giyememiş ve Premier Lig'de 68 maçta sadece 19 kez ilk 11'de yer almıştı.
Zirkzee ile ilgili görüşmelerin yanı sıra, Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, PSG'den Randal Kolo Muani'yi transfer etmek için anlaşmayı sonuçlandırmaya çalışıyor. Ancak iki kulüp arasında yaklaşık 10 milyon avroluk bir fark bulunuyor ve Carnevali'nin 40 milyon avroluk teklifi, PSG'nin taleplerinin altında kalıyor.
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