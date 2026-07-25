Juventus, Fransız deviyle sözleşme imzalamasından sadece bir yıl sonra PSG kalecisi Lucas Chevalier’i kadrosuna katmayı değerlendiriyor

Juventus’un transfer döneminin son haftalarında kaleci transferleri gündemi domine edecek gibi görünüyor. Michele Di Gregorio'dan ikna olamayan Torino kulübü, yeni bir birinci kaleci arayışında ağını genişletiyor. Foot Mercato'ya göre, Chevalier bu arayışta gündeme gelen en son isim. Bu ilgi, spor direktörü Frederic Massara'nın şu ana kadar sonuçlandırması hiç de kolay olmayan iki hedef olan Emiliano Martinez ve Guglielmo Vicario'nun peşinde devam eden çabalarla paralel gidiyor.

24 yaşındaki Chevalier’in Paris’teki mevcut sözleşmesinin 2030 yılına kadar sürmesi nedeniyle dört yılı daha var; bu da Juventus’un ciddi bir girişimde bulunması halinde yüksek bir transfer ücreti ödemesi gerekebileceğini gösteriyor.