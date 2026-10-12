Daniel Maldini, 25. yaş gününde üst üste dördüncü Serie A maçında gol attı. Topa yalnızca yüzde 28 oranında sahip olan Cagliari'nin kompakt oyun düzeninden yararlandı. Pisacane ise takımının Juventus'un yıldızlarla dolu kadrosu karşısındaki savunma direncini gururla savundu.

„Bazen insanlar rakibe verdiğimiz şut sayısına dikkat çekiyor ama bu sayı bizim seviyemizdeki bir takım için gayet normal,“ dedi Pisacane.

„Kalemize şut çekilmesine izin veriyoruz çünkü önlerine gelen her topun yoluna kendini atmaya hazır oyuncularımız var. Görmek istediğim ruh bu.“