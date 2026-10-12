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“Juventus endişeliydi!” Fabio Pisacane, maç sonundaki kırmızı kartın ardından Luciano Spalletti'ye yüklendi
Pisacane ve Spalletti maçın bitiminde kırmızı kart gördü
Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane ve Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, pazar günü Unipol Domus'ta 1-1 sona eren maçın bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart gördü. Gerginlik, Pisacane'nin topa vurarak havaya göndermesi ve ardından Spalletti ile karşı karşıya gelmesiyle başladı.
Hakem Matteo Marcenaro iki teknik direktörü de oyundan ihraç etti. Bu karar nedeniyle Pisacane, Cagliari'nin yaklaşan Monza deplasmanında görev yapamayacak.
Pisacane, maç sonundaki tokalaşmanın nasıl sonuçlandığına ilişkin hayal kırıklığını dile getirdi.
- ABACAPRESS
Cagliari teknik direktörü, Juventus'un korkusunu belli ettiğini iddia etti
Kenarda yaşanan gerginliğe değinen Pisacane, Spalletti'nin maç öncesindeki endişesinin Cagliari'nin etkileyici formuna duyduğu saygıyı yansıttığını öne sürdü. Pisacane, “Sarılmayla bitebilirdi. İşlerin bu noktaya gelmesine üzgünüm ama Spalletti dün endişeli olduğu izlenimini verdi” sözlerini DAZN Italia'ya söyledi.
“Devre arasında yaşananları görmek de hoş değildi. Sonuçta sarılmayla bitebilirdi.”
“Ama 6. haftada Juventus, Cagliari'de kazanamayacağından endişe ediyorsa bu, doğru yolda olduğumuzun işaretidir.”
Savunma ağırlıklı oyun düzenini ve düşük topa sahip olma oranlarını savunmak
Daniel Maldini, 25. yaş gününde üst üste dördüncü Serie A maçında gol attı. Topa yalnızca yüzde 28 oranında sahip olan Cagliari'nin kompakt oyun düzeninden yararlandı. Pisacane ise takımının Juventus'un yıldızlarla dolu kadrosu karşısındaki savunma direncini gururla savundu.
„Bazen insanlar rakibe verdiğimiz şut sayısına dikkat çekiyor ama bu sayı bizim seviyemizdeki bir takım için gayet normal,“ dedi Pisacane.
„Kalemize şut çekilmesine izin veriyoruz çünkü önlerine gelen her topun yoluna kendini atmaya hazır oyuncularımız var. Görmek istediğim ruh bu.“
- LaPresse
Cagliari, Serie A puan tablosunda Juventus'un önünde kalmayı sürdürüyor
Zorlu mücadelede alınan bir puan, altı hafta sonunda Cagliari'nin Serie A puan tablosunda Juventus'un üzerinde kalmasını sağladı. Cagliari, altı maçta dört galibiyet aldığı başarılı gidişatını da sürdürdü.
Pisacane, maç planını uyguladıkları için oyuncularını överken sezonun geri kalanında dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Pisacane sözlerini, "Şu anda söylemek istediğim şu: Moralimizi yüksek tutmalı ve tetikte kalmalıyız," diyerek tamamladı.
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