Bu karşılaşma, son düdükle birlikte sahadan galip ayrılan tarafın hedeflerini yeniden canlandıracak bir dönüm noktası olmalıydı. Juventus'un Napoli'yi Torino'daki Allianz Stadium'da 2-0 yenmesi, Serie A 2026/2027 sezonunun 10. haftasında Luciano Spalletti'nin eleştirileri susturmasını, sezonun somut hedefi olan Şampiyonlar Ligi potasıyla arasındaki farkı 6 puana indirmesini ve maç öncesinde de takıma sert tepki gösteren taraftarların bir bölümünün protestolarına son vermesini sağladı.

Nitekim Alajbegovic ve Boga'nın 70. ve 87. dakikalarda attığı, adeta birbirinin kopyası olan olağanüstü goller, Juventus'a hafta içinde deplasmanda Genoa karşısında aldığı feci sonucun ardından yeniden galibiyet getirmekle kalmadı. Bu goller, bu sezon bir kez daha diziliş değişikliğine giderek yine başrol oynayan teknik direktöre, takıma ve sonunda belirleyici bir rol üstlenen Boşnak oyuncu gibi yeteneklere de güven verdi.

Cezası nedeniyle eski takımına karşı oynanan maçı tribünden izleyen Massimiliano Allegri içinse her kararın zorlu olduğu bir gündü. Önce Rasmus Hojlund grip nedeniyle son anda kadrodan çıktı. Ardından Koopmeiners'in Anguissa'ya kırmızı kart sınırındaki müdahalesine yönelik itirazlar, devre arasında Di Lorenzo ile De Bruyne'nin yaşadığı sorunlar ve Marianucci'nin kırmızı kartı geldi. Bu olayların arasına Juventus'un iki kanat oyuncusunun muhteşem golleri de eklendi.

Böylece hafta içinde Monza karşısında alınan galibiyet çoktan unutuldu. Bu yenilgiyle Napoli, Şampiyonlar Ligi potasının 9, lider Lazio'nun ise 14 puan gerisine düştü. Sezon başındaki hedef olan Serie A şampiyonluğu mücadelesi bugün çok uzak bir hayal gibi görünüyor.

JUVENTUS-NAPOLI 2-0

GOLLER: 70. dakika Alajbegovic (J), 87. dakika Boga (J)