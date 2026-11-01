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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Juventus eleştirilere yanıt vererek Napoli'yi 2-0 mağlup etti: Spalletti, Şampiyonlar Ligi potasının 6 puan gerisinde; Allegri ise puan tablosunda 8. sırada kaldı

Juventus
SSC Napoli
Serie A
Juventus - SSC Napoli

Serie A'nın 10. haftasındaki Juventus-Napoli maçını takip edin

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Bu karşılaşma, son düdükle birlikte sahadan galip ayrılan tarafın hedeflerini yeniden canlandıracak bir dönüm noktası olmalıydı. Juventus'un Napoli'yi Torino'daki Allianz Stadium'da 2-0 yenmesi, Serie A 2026/2027 sezonunun 10. haftasında Luciano Spalletti'nin eleştirileri susturmasını, sezonun somut hedefi olan Şampiyonlar Ligi potasıyla arasındaki farkı 6 puana indirmesini ve maç öncesinde de takıma sert tepki gösteren taraftarların bir bölümünün protestolarına son vermesini sağladı.

Nitekim Alajbegovic ve Boga'nın 70. ve 87. dakikalarda attığı, adeta birbirinin kopyası olan olağanüstü goller, Juventus'a hafta içinde deplasmanda Genoa karşısında aldığı feci sonucun ardından yeniden galibiyet getirmekle kalmadı. Bu goller, bu sezon bir kez daha diziliş değişikliğine giderek yine başrol oynayan teknik direktöre, takıma ve sonunda belirleyici bir rol üstlenen Boşnak oyuncu gibi yeteneklere de güven verdi.

Cezası nedeniyle eski takımına karşı oynanan maçı tribünden izleyen Massimiliano Allegri içinse her kararın zorlu olduğu bir gündü. Önce Rasmus Hojlund grip nedeniyle son anda kadrodan çıktı. Ardından Koopmeiners'in Anguissa'ya kırmızı kart sınırındaki müdahalesine yönelik itirazlar, devre arasında Di Lorenzo ile De Bruyne'nin yaşadığı sorunlar ve Marianucci'nin kırmızı kartı geldi. Bu olayların arasına Juventus'un iki kanat oyuncusunun muhteşem golleri de eklendi.

Böylece hafta içinde Monza karşısında alınan galibiyet çoktan unutuldu. Bu yenilgiyle Napoli, Şampiyonlar Ligi potasının 9, lider Lazio'nun ise 14 puan gerisine düştü. Sezon başındaki hedef olan Serie A şampiyonluğu mücadelesi bugün çok uzak bir hayal gibi görünüyor.

JUVENTUS-NAPOLI 2-0

GOLLER: 70. dakika Alajbegovic (J), 87. dakika Boga (J)

  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    87' GOL - Cambiaso, ceza sahası çizgisinden Boga'ya geriye doğru pas veriyor. Alajbegovic ile aynı noktadan sağ ayağıyla falso vererek şutunu çeken Boga, topu uzak direğin dibinden ağlara gönderip Meret'i mağlup ediyor.

    75' NAPOLI 10 KİŞİ - Marianucci, Cabal'ın ayağına açıkça basınca Sozza sarı kartını çıkarıyor. İkinci sarı kartın ardından kırmızı kart geliyor.

    74' FIRSAT - Boga'nın pasıyla tek başına son çizgiye inen Koopmeiners, ceza sahasına orta yapıyor. Woltemade, Olivera ile temasın ardından yerde kalıyor.

    70' GOL - Alajbegovic'ten müthiş bir gol! Zhegrova, Napoli'nin presini kırıp hızla ileri çıkıyor ve sağ iç taraftaki Bosnalı oyun kurucuya pasını veriyor. Alajbegovic hiç düşünmeden çapraz köşeye sert bir şut çıkarıyor. Top, Meret'in solundaki direğe çarpıp ağlara gidiyor.

    58' NE BÜYÜK HATA! - Politano'nun baskısı altında yere düşen Lucumì, kayarak topu Vicario'ya doğru kısa gönderiyor. Napoli'nin kanat oyuncusu topa atılıyor ancak son anda çaresizce kalesinden çıkan Vicario, topa temiz bir müdahaleyle ondan önce yetişiyor.

    45+2' FIRSAT - Bu kez harika kurtarış Meret'ten geliyor. Ceza sahasına girdikten hemen sonra kendi başına şut açısı bulan Alajbegovic, çapraz köşeye vuruyor. Ancak Napoli kalecisi hızla soluna uzanıp topu kurtarıyor.

    31' FIRSAT - Oyun diğer tarafa dönüyor, senaryo aynı: Kolo Muani son çizgiye inip geriye doğru havadan ortalıyor. Alajbegovic kimsenin baskısı olmadan şutunu çekiyor ancak sağ ayağıyla vurduğu top az farkla üstten auta gidiyor.

    30' FIRSAT - Anguissa topu kazanıp Politano'ya gönderiyor. Politano'nun ortasında topla buluşan Lang'ın kesin gol gözüyle bakılan şutu üstten auta gidiyor.

    28' DİREK - Sağdan gelen orta Cabal'ın vücuduna çarpıyor ve top Meret'in sağındaki direkte patlıyor. Pozisyonun devamında Cabal, Olivera ile temasın ardından ceza sahasında yere düşüp penaltı istiyor.

    16' FIRSAT - Koopmeiners'ın kullandığı köşe vuruşunda Lucumì, ceza sahasının ortasında topa diziyle vuruyor. Top az farkla üstten auta gidiyor.

    11' KOOPMEINERS KIRMIZI KART TEHLİKESİ ATLATTI - Koopmeiners, Anguissa'dan topu almaya çalışırken önce baldırına, ardından ayak bileğine sert bir müdahalede bulunuyor. Sozza sarı kart bile göstermiyor; Napoli ise kırmızı kart istiyor (HAKEM KARARLARININ ANALİZİNİ BURADAN OKUYUN)

    7' FIRSAT - Maçın ilk ciddi fırsatı Napoli'den geliyor. Sağ kanatta üst üste gelişen atakların ardından Politano orta yapıyor. Ceza sahasının ortasında Bremer'e karşı iyi pozisyon alan Lucca, kafayı vuruyor. Ancak Vicario harika bir kurtarışla topu kornere çelip skoru koruyor.

    0' Başlama vuruşu Torino'daki Allianz Stadium'da saat 20.45'te.

    TÜM BİLGİLER, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA MAÇ ANLATIMI BURADA

  • JUVENTUS-NAPOLI: MAÇ KÜNYESİ

    Juventus-Napoli 2-0

    Goller: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi (71' Kelly), Cabal (82' Cambiaso); Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie (46' Gatti); Alajbegovic (71' Boga), Woltemade, Kolo Muani (59' Zhegrova).

    Yedekler: Pinsoglio, Neto, Ekhator, Rugani, Sarr. 

    Teknik direktör: Spalletti.

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (46' Rrhamani), Marianucci, Rafa Marin, Olivera (78' Beukema); Anguissa (79' Giovane), De Bruyne (46' Gilmour), McTominay; Politano (61' Vergara), Lucca, Lang.

    Yedekler: Contini, Spinelli, Barido, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto. Teknik direktör: Allegri.

    Teknik direktör: Allegri.

    Hakem: Sozza

    Sarı kartlar: Douglas Luiz (J), Lucumi (J), Alajbegovic (J)

    Kırmızı kartlar: Marianucci (çift sarı kart) (N)

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POR

POR

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

NAP

NAP

AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV