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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Juventus eleştirilere yanıt verdi, Napoli'yi 2-0 mağlup etti: Spalletti Şampiyonlar Ligi potasının 6 puan gerisinde, Allegri ise puan tablosunda 8. sırada kaldı

Juventus
SSC Napoli
Serie A
Juventus - SSC Napoli

Serie A’nın 10. haftasındaki Juventus-Napoli maçını takip edin.

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Dönüm noktası olması beklenen bu maç, son düdüğün ardından galip ayrılan tarafın hedeflerine yeniden ivme kazandıracaktı. Ve Juventus'un Napoli'yi Torino'daki Allianz Stadium'da 2-0 yenmesi, Serie A 2026/2027 sezonunun 10. haftasında Luciano Spalletti'nin eleştirileri susturmasını, takımını sezonun somut hedefi olan Şampiyonlar Ligi potasının altı puan gerisine taşımasını ve maç öncesinde de takıma sert tepki gösteren taraftarların bir bölümünün protestosunu dindirmesini sağladı.

Nitekim Alajbegovic ve Boga'nın 70. ve 87. dakikalarda attığı, birbirinin kopyası niteliğindeki harika goller Juventus'a, hafta içi Genoa deplasmanında yaşadığı felaketin ardından yeniden galibiyet getirmekle kalmadı. Bu goller, sezon içinde bir kez daha diziliş değişikliğine giderek yine ön plana çıkan teknik direktöre, takıma ve nihayet belirleyici rol oynayan Bosnalı oyuncu gibi yeteneklere güven de verdi.

Eski takımına karşı oynanan maçı cezası nedeniyle tribünden izleyen Massimiliano Allegri ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Allegri için tercihlerinin her açıdan zorlaştığı bir gündü: Önce Rasmus Hojlund grip nedeniyle son anda oynayamadı, ardından Koopmeiners'in Anguissa'ya yaptığı ve kırmızı kart sınırında görülen müdahaleye itirazlar geldi. Devre arasında Di Lorenzo ve De Bruyne'nin yaşadığı sorunları, Juventus'un iki kanat oyuncusunun muhteşem gollerinin arasına denk gelen Marianucci'nin kırmızı kartı izledi.

Böylece hafta içi Monza karşısında alınan galibiyet çoktan unutuldu. Bu yenilgiyle Napoli, Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayan sıralamanın dokuz, lider Lazio'nun ise 14 puan gerisine düştü. Sezon başındaki hedef olan Serie A şampiyonluğu, bugün çok uzak bir hayal gibi görünüyor.

JUVENTUS-NAPOLI 2-0

GOLLER: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)

  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    87' GOL - Cambiaso, ceza sahası çizgisinden topu geriye doğru Boga'ya çıkarıyor. Boga da Alajbegovic'in şut çektiği noktadan uzak direğe doğru kavisli bir sağ ayak şutu gönderiyor. Top ağlara giderken Meret çaresiz kalıyor.

    75' NAPOLİ 10 KİŞİ - Marianucci'nin Cabal'ın ayağına açıkça basması üzerine Sozza sarı kartını çıkarıyor. İkinci sarı kartını gören Marianucci kırmızı kartla oyun dışında kalıyor.

    74' POZİSYON - Boga'nın pasıyla tek başına son çizgiye inen Koopmeiners, ceza sahasına orta yapıyor. Woltemade, Olivera ile girdiği mücadelede yerde kalıyor.

    70' GOL - Alajbegovic'ten müthiş bir gol! Zhegrova, Napoli'nin baskısını kırıp hızla ileri çıkıyor ve sağ iç koridordaki Bosnalı oyun kurucuya pasını veriyor. Alajbegovic hiç düşünmeden çapraz köşeye sert bir şut çıkarıyor. Top, Meret'in solundaki direğe çarpıp ağlara gidiyor.

    58' NE BÜYÜK HATA! - Politano'nun baskısı altında yere düşen Lucumì, kayarak topu Vicario'ya doğru göndermeye çalışıyor ancak pası kısa kalıyor. Napoli'nin kanat oyuncusu topa hamle yapıyor fakat Vicario'nun son anda kalesinden çıkarak yaptığı müdahale önce geliyor. Kaleci topa net biçimde dokunuyor.

    45+2' POZİSYON - Bu kez müthiş kurtarışı Meret yapıyor. Ceza sahası çizgisinin hemen içinden bireysel bir hamleyle şut açısı bulan Alajbegovic çapraz köşeye vuruyor ancak Napoli kalecisi hızla soluna uzanıp topu çıkarıyor.

    31' POZİSYON - Oyun diğer tarafa dönüyor ve benzer bir pozisyon yaşanıyor: Kolo Muani son çizgiye inip geriye doğru yüksek bir orta yapıyor. Müsait durumdaki Alajbegovic vuruşunu yapıyor ancak sağ ayağından çıkan top az farkla üstten dışarı gidiyor.

    30' POZİSYON - Anguissa topu kazanıp Politano'ya gönderiyor. Politano'nun ceza sahasına ortasında topla buluşan Lang'ın gol olacağı düşünülen şutu üstten dışarı gidiyor.

    28' DİREK - Sağdan yapılan orta Cabal'ın vücuduna çarpıyor ve top Meret'in sağındaki direkten dönüyor. Pozisyonun devamında Cabal, Olivera ile temasın ardından ceza sahasında yere düşüp penaltı istiyor.

    16' POZİSYON - Koopmeiners'in kullandığı kornerde Lucumì, ceza sahasının ortasında topa diziyle vuruyor. Top az farkla üstten dışarı çıkıyor.

    11' KOOPMEINERS KIRMIZI KART RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA - Koopmeiners, Anguissa'dan topu almaya çalışırken önce baldırına, ardından bileğine vuruyor. Sozza sarı kart bile göstermiyor; Napoli ise kırmızı kart istiyor (HAKEM KARARLARININ ANALİZİNİ BURADAN OKUYUN)

    7' POZİSYON - Maçın ilk ciddi fırsatı Napoli'den geliyor. Sağ kanatta art arda yapılan atakların ardından Politano orta yapıyor. Ceza sahasının ortasında Bremer'le mücadele ederken iyi pozisyon alan Lucca kafayı vuruyor ancak Vicario müthiş bir kurtarışla topu kornere çelerek golü önlüyor.

    0' Torino'daki Allianz Stadyumu'nda başlama vuruşu saat 20.45'te yapılacak.

    TÜM BİLGİLER, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA MAÇ ANLATIMI BURADA

  • Juventus-Napoli: Maçın künyesi

    Juventus-Napoli 2-0

    Goller: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi (71' Kelly), Cabal (82' Cambiaso); Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie (46' Gatti); Alajbegovic (71' Boga), Woltemade, Kolo Muani (59' Zhegrova).

    Yedekler: Pinsoglio, Neto, Ekhator, Rugani, Sarr. 

    Teknik direktör: Spalletti.

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (46' Rrhamani), Marianucci, Rafa Marin, Olivera (78' Beukema); Anguissa (79' Giovane), De Bruyne (46' Gilmour), McTominay; Politano (61' Vergara), Lucca, Lang.

    Yedekler: Contini, Spinelli, Barido, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto. Teknik direktör: Allegri.

    Teknik direktör: Allegri.

    Hakem: Sozza

    Sarı kart görenler: Douglas Luiz (J), Lucumi (J), Alajbegovic (J)

    Kırmızı kart görenler: Marianucci (çift sarı kart) (N)

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