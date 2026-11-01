Dönüm noktası olması beklenen bu maç, son düdüğün ardından galip ayrılan tarafın hedeflerine yeniden ivme kazandıracaktı. Ve Juventus'un Napoli'yi Torino'daki Allianz Stadium'da 2-0 yenmesi, Serie A 2026/2027 sezonunun 10. haftasında Luciano Spalletti'nin eleştirileri susturmasını, takımını sezonun somut hedefi olan Şampiyonlar Ligi potasının altı puan gerisine taşımasını ve maç öncesinde de takıma sert tepki gösteren taraftarların bir bölümünün protestosunu dindirmesini sağladı.

Nitekim Alajbegovic ve Boga'nın 70. ve 87. dakikalarda attığı, birbirinin kopyası niteliğindeki harika goller Juventus'a, hafta içi Genoa deplasmanında yaşadığı felaketin ardından yeniden galibiyet getirmekle kalmadı. Bu goller, sezon içinde bir kez daha diziliş değişikliğine giderek yine ön plana çıkan teknik direktöre, takıma ve nihayet belirleyici rol oynayan Bosnalı oyuncu gibi yeteneklere güven de verdi.

Eski takımına karşı oynanan maçı cezası nedeniyle tribünden izleyen Massimiliano Allegri ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Allegri için tercihlerinin her açıdan zorlaştığı bir gündü: Önce Rasmus Hojlund grip nedeniyle son anda oynayamadı, ardından Koopmeiners'in Anguissa'ya yaptığı ve kırmızı kart sınırında görülen müdahaleye itirazlar geldi. Devre arasında Di Lorenzo ve De Bruyne'nin yaşadığı sorunları, Juventus'un iki kanat oyuncusunun muhteşem gollerinin arasına denk gelen Marianucci'nin kırmızı kartı izledi.

Böylece hafta içi Monza karşısında alınan galibiyet çoktan unutuldu. Bu yenilgiyle Napoli, Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayan sıralamanın dokuz, lider Lazio'nun ise 14 puan gerisine düştü. Sezon başındaki hedef olan Serie A şampiyonluğu, bugün çok uzak bir hayal gibi görünüyor.

JUVENTUS-NAPOLI 2-0

GOLLER: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)