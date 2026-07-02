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cm grafica ekhator juventus ufficiale 2026 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Ekhator'un ilk sözleri: "Spalletti ile birlikte daha da gelişme imkânımız var"

Juventus
J. Ekhator

Genoa'dan gelen forvet: "Juventus'a gelmek, kariyerimde gelişmem için en iyi seçim"

Juventus’un Genoa’dan kalıcı olarak transfer ettiği 2006 doğumlu forvet Jeff Ekhator, kulübün resmi kanallarında ilk kez bir Bianconeri oyuncusu olarak konuştu: “Juventus’a gelmek, kariyerimde gelişmek için en iyi seçim ve en doğru karar: Hemen menajerimi ve ailemi aradım, bana bunun hayatta bir kez karşına çıkan bir fırsat olduğunu söylediler.”


“Ben esas olarak derinliklere hücum eden bir oyuncuyum; son yıllarda takımla birlikte oynamayı ve topu tutmayı da öğrendim. Buraya gelmiş olmak bana büyük bir mutluluk veriyor: başlamak için sabırsızlanıyorum; çok sayıda şampiyonluk kazanmış ve her zaman zirvede yer alan bir kulübe katılıyorum,” diye ekliyor Ekhator. “Hala geliştirmem ve üzerinde çalışmam gereken pek çok şey var; bunu başarmak için doğru takımda olduğuma inanıyorum. Ve teknik direktörümüzle (Spalletti, ed.) birlikte daha da gelişebileceğimizi düşünüyorum."


  • BASIN AÇIKLAMASI

    Kulübün açıklaması: "Juventus Football Club S.p.A., Genoa CFC kulübüyle, futbolcu Jeff Osayuki Ekhator’un spor performans haklarının kalıcı olarak devralınması konusunda bir anlaşmaya vardığını duyurur. Anlaşma kapsamında, üç mali yıl boyunca ödenecek 16 milyon avro tutarında bir bedel ile 0,4 milyon avro tutarında ek masraflar öngörülmüştür. Ayrıca, belirli sportif hedeflere ulaşılması durumunda 2 milyon avroyu aşmayacak tutarda primler de öngörülmektedir. Juventus, söz konusu futbolcuyla 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli bir spor performans sözleşmesi imzalamıştır."

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