Juventus, Ekhator'un ilk sözleri: "Spalletti ile birlikte daha da gelişme imkânımız var"

Juventus’un Genoa’dan kalıcı olarak transfer ettiği 2006 doğumlu forvet Jeff Ekhator, kulübün resmi kanallarında ilk kez bir Bianconeri oyuncusu olarak konuştu: “Juventus’a gelmek, kariyerimde gelişmek için en iyi seçim ve en doğru karar: Hemen menajerimi ve ailemi aradım, bana bunun hayatta bir kez karşına çıkan bir fırsat olduğunu söylediler.”





“Ben esas olarak derinliklere hücum eden bir oyuncuyum; son yıllarda takımla birlikte oynamayı ve topu tutmayı da öğrendim. Buraya gelmiş olmak bana büyük bir mutluluk veriyor: başlamak için sabırsızlanıyorum; çok sayıda şampiyonluk kazanmış ve her zaman zirvede yer alan bir kulübe katılıyorum,” diye ekliyor Ekhator. “Hala geliştirmem ve üzerinde çalışmam gereken pek çok şey var; bunu başarmak için doğru takımda olduğuma inanıyorum. Ve teknik direktörümüzle (Spalletti, ed.) birlikte daha da gelişebileceğimizi düşünüyorum."



