İki futbolcunun transferi önümüzdeki saatler içinde resmiyet kazanmaya hazır. Taraflar arasında her şey kararlaştırıldı; Juventus ve Genoa, iki transferin kesin olarak onaylanması için tüm idari işlemleri tamamladı. Anlaşmanın sonuçlandığına dair resmi duyuru önümüzdeki saatler içinde bekleniyor.





Juve, Jeff Ekhator’u bonuslar dahil 18 milyon avroya (16+2) ve 5 milyon avro değer biçilen David Puczka’nın transfer haklarını Genoa’dan satın aldı.











