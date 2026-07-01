Juventus ile Genoa arasında Jeff Ekhator ve David Puczka’nın transferi için artık sadece resmi açıklamanın yapılması kaldı. Salı akşamı yapılan sağlık kontrollerinin ve gece saatlerinde imzaların atılmasının ardından, Bianconeri ve Rossoblù kulüpleri, belgelerin karşılıklı olarak teslim edilmesiyle son resmi adımı da tamamladılar. Gianluca Di Marzio’nun bildirdiğine göre, bu belgeler şu anda Lig’e tescil edilme aşamasında.
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Juventus, Ekhator ile sözleşmeleri imzaladı: resmi açıklamanın yapılması bekleniyor
İki futbolcunun transferi önümüzdeki saatler içinde resmiyet kazanmaya hazır. Taraflar arasında her şey kararlaştırıldı; Juventus ve Genoa, iki transferin kesin olarak onaylanması için tüm idari işlemleri tamamladı. Anlaşmanın sonuçlandığına dair resmi duyuru önümüzdeki saatler içinde bekleniyor.
Juve, Jeff Ekhator’u bonuslar dahil 18 milyon avroya (16+2) ve 5 milyon avro değer biçilen David Puczka’nın transfer haklarını Genoa’dan satın aldı.