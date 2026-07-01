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grafica Ekhator genoaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, Ekhator ile sözleşmeleri imzaladı: resmi açıklamanın yapılması bekleniyor

Juventus
Transfers
Genoa
J. Ekhator

Dün yapılan görüşmeler, gece boyunca imzalanan ve şimdi Lega’ya teslim edilen belgeler: artık sadece resmi açıklamanın yapılması bekleniyor

Juventus ile Genoa arasında Jeff Ekhator ve David Puczka’nın transferi için artık sadece resmi açıklamanın yapılması kaldı. Salı akşamı yapılan sağlık kontrollerinin ve gece saatlerinde imzaların atılmasının ardından, Bianconeri ve Rossoblù kulüpleri, belgelerin karşılıklı olarak teslim edilmesiyle son resmi adımı da tamamladılar. Gianluca Di Marzio’nun bildirdiğine göre, bu belgeler şu anda Lig’e tescil edilme aşamasında.


  • İki futbolcunun transferi önümüzdeki saatler içinde resmiyet kazanmaya hazır. Taraflar arasında her şey kararlaştırıldı; Juventus ve Genoa, iki transferin kesin olarak onaylanması için tüm idari işlemleri tamamladı. Anlaşmanın sonuçlandığına dair resmi duyuru önümüzdeki saatler içinde bekleniyor.


    Juve, Jeff Ekhator’u bonuslar dahil 18 milyon avroya (16+2) ve 5 milyon avro değer biçilen David Puczka’nın transfer haklarını Genoa’dan satın aldı.




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