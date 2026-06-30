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Jeff Ekhator GenoaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Ekhator için sağlık muayeneleri; Genoa ile yapılan anlaşmanın ayrıntıları

Juventus
Transfers
Genoa
J. Ekhator

Juventus ile Genoa arasında 2006 doğumlu oyuncu için görüşmeler devam ediyor ve pazarlıklar tıkanıklığı aşıldı

Jeff Ekhator, Juventus için sağlık kontrolünden geçmek üzere Torino’ya doğru yola çıktı. Bu bilgiyi Matteo Moretto paylaştı; Moretto, son birkaç saat içinde Juventus’un teklifini bonuslar dahil 18 milyonavroya (16+2) ve 5 milyon avro değer biçilen David Puczka’nın transfer hakları da dahil olmak üzere yükselttiğini belirtti. Genoa bu teklifi kabul etti. Taraflar, her şeyi gece yarısına kadar sonuçlandırmak için çalışıyor.


Bugün Juventus ve Genoa arasında, Jeff Ekhator’u siyah-beyazlı formaya kavuşturabilecek bir anlaşmaya varmak için sürekli temaslar yaşandı. Gianluca Di Marzio’nun aktardığına göre, anlaşma tamamlanırsa rossoblù, geçen sezon Juventus Next Gen’de 10 gol atan bek David Puczka’yı kadrosuna katacak. Hem Juve’nin sportif direktörü ve eski Genoa oyuncusu Marco Ottolini’nin hem de Juve’nin yeni genel müdürü Giovanni Carnevali’nin çok beğendiği Ekhator, Luciano Spalletti’nin de takdirini kazanmış durumda. 2006 doğumlu oyuncu, Genoa formasıyla toplam 57 maça çıkmış ve 5 gol atmıştır. Juventus’ta, önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde gelişmesi beklenen bir oyuncuolarak görülüyor ve aynı zamanda, diğer oyuncularla birlikte, siyah-beyazlı takımın içindeki İtalyan çekirdeğinin bir parçası olabilecek bir isim.


  • GENOA İÇİN HİÇBİR ŞEY YOK

    Ancak Juventus’un Parma’ya transfer ettiği Giovanni Daffara bu transferin bir parçası olmayacak. 2004 doğumlu oyuncunun transferi kesinleşti;oyuncu öğleden sonra sağlık kontrolü için Collecchio’ya da geldi. Juventus ve Parma, geçen yıl Avellino formasıyla Serie B’de playofflara kalmayı başaran (Catanzaro’ya yenilerek elenen) 2004 doğumlu kalecinin Tardini’ye transferi konusunda anlaşmaya vardı. Biellese ve Juventus altyapısında yetişen oyuncu, 5 milyon euro karşılığında Cuesta'nın takımına kalıcı olarak transfer oluyor. Juventus'un geri alım hakkı bulunmuyor. Haftalar süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı: kaleci, sarı-mavi formayla Serie A'da yeni bir maceraya atılmaya hazır.



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  • NAPOLI DE BUNU BEĞENİYOR

    Ancak sadece Juve değil, çünkü Ekhator Napoli’nin de ilgisini çekiyor: Napoli’nin sportif direktörü Giovanni Manna, bu konuyu Genoa’nın sportif direktörü Diego Lopez ile görüştü.

  • EKHATOR, TORINO'YA DOĞRU YOLA ÇIKIYOR



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