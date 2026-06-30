Jeff Ekhator, Juventus için sağlık kontrolünden geçmek üzere Torino’ya doğru yola çıktı. Bu bilgiyi Matteo Moretto paylaştı; Moretto, son birkaç saat içinde Juventus’un teklifini bonuslar dahil 18 milyonavroya (16+2) ve 5 milyon avro değer biçilen David Puczka’nın transfer hakları da dahil olmak üzere yükselttiğini belirtti. Genoa bu teklifi kabul etti. Taraflar, her şeyi gece yarısına kadar sonuçlandırmak için çalışıyor.





Bugün Juventus ve Genoa arasında, Jeff Ekhator’u siyah-beyazlı formaya kavuşturabilecek bir anlaşmaya varmak için sürekli temaslar yaşandı. Gianluca Di Marzio’nun aktardığına göre, anlaşma tamamlanırsa rossoblù, geçen sezon Juventus Next Gen’de 10 gol atan bek David Puczka’yı kadrosuna katacak. Hem Juve’nin sportif direktörü ve eski Genoa oyuncusu Marco Ottolini’nin hem de Juve’nin yeni genel müdürü Giovanni Carnevali’nin çok beğendiği Ekhator, Luciano Spalletti’nin de takdirini kazanmış durumda. 2006 doğumlu oyuncu, Genoa formasıyla toplam 57 maça çıkmış ve 5 gol atmıştır. Juventus’ta, önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde gelişmesi beklenen bir oyuncuolarak görülüyor ve aynı zamanda, diğer oyuncularla birlikte, siyah-beyazlı takımın içindeki İtalyan çekirdeğinin bir parçası olabilecek bir isim.



