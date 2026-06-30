Juventus, Ekhator için görüşmeler devam ediyor: son gelişmeler ve neden Bianconeri’nin ilgisini çektiği

Juventus ve Genoa arasında, Jeff Ekhator’u siyah-beyazlı formaya kavuşturabilecek bir anlaşmaya varmak için sürekli görüşmeler sürüyor. Gianluca Di Marzio’nun aktardığına göre, bu transfer gerçekleşirse, Genoa, geçen sezon Juventus Next Gen’de 10 gol atan bek David Puczka’yı kadrosuna katacak. Hem Juventus’un spor direktörü ve eski Genoa oyuncusu Marco Ottolini’nin hem de Juventus’un yeni genel müdürü Giovanni Carnevali’nin çok beğendiği Ekhator, Luciano Spalletti’nin de ilgisini çekiyor. 2006 doğumlu oyuncu, Genoa formasıyla toplam 57 maça çıkmış ve 5 gol atmıştır. Juventus’ta, önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde gelişmesi beklenen bir oyuncuolarak görülüyor ve aynı zamanda, diğer oyuncularla birlikte, siyah-beyazlı takımın içindeki İtalyan çekirdeğinin bir parçası olabilecek bir isim.



