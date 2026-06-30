Juventus ve Genoa arasında, Jeff Ekhator’u siyah-beyazlı formaya kavuşturabilecek bir anlaşmaya varmak için sürekli görüşmeler sürüyor. Gianluca Di Marzio’nun aktardığına göre, bu transfer gerçekleşirse, Genoa, geçen sezon Juventus Next Gen’de 10 gol atan bek David Puczka’yı kadrosuna katacak. Hem Juventus’un spor direktörü ve eski Genoa oyuncusu Marco Ottolini’nin hem de Juventus’un yeni genel müdürü Giovanni Carnevali’nin çok beğendiği Ekhator, Luciano Spalletti’nin de ilgisini çekiyor. 2006 doğumlu oyuncu, Genoa formasıyla toplam 57 maça çıkmış ve 5 gol atmıştır. Juventus’ta, önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde gelişmesi beklenen bir oyuncuolarak görülüyor ve aynı zamanda, diğer oyuncularla birlikte, siyah-beyazlı takımın içindeki İtalyan çekirdeğinin bir parçası olabilecek bir isim.
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Juventus, Ekhator için görüşmeler devam ediyor: son gelişmeler ve neden Bianconeri’nin ilgisini çektiği
GENOA İÇİN HİÇBİR ŞEY YOK
Ancak Juventus’un Parma’ya transfer ettiği Giovanni Daffara bu transferin bir parçası olmayacak. 2004 doğumlu oyuncunun transferi kesinleşti;oyuncu öğleden sonra sağlık kontrolü için Collecchio’ya da geldi. Juventus ve Parma, geçen yıl Avellino formasıyla Serie B’de playofflara kalmayı başaran (Catanzaro’ya yenilerek elenen) 2004 doğumlu kalecinin Tardini’ye transferi konusunda anlaşmaya vardı. Biellese ve Juventus altyapısında yetişen oyuncu, 5 milyon euro karşılığında Cuesta'nın takımına kalıcı olarak transfer oluyor. Juventus'un geri alım hakkı bulunmuyor. Haftalar süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı: kaleci, sarı-mavi formayla Serie A'da yeni bir maceraya atılmaya hazır.