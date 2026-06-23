Juventus düşüncelere daldı: Dünya Kupası’ndaki Nico Gonzalez’i kadroda tutmak gerekiyor ve değeri 30 milyondan az değil

Bildiğimiz gibi, Atlético zorunlu satın alma şartlarını yerine getirmeyi uygun görmedi, ancak yine de Nico’yu öngörülen 32 milyonun altında bir bedelle kadrosuna katmak için Juventus ile görüşmeye istekli.İspanyol kulübün teklifi şimdilik 25 milyonu geçmedi ve birkaç gün boyunca bu görüşmeler, Juve’nin ilgilendiği Norveçli forvet Alexander Sorloth ile ilgili görüşmelerle paralel olarak yürüdü. Ardından Dünya Kupası’nın başlaması ve her iki kulübün de taleplerini düşürme konusundaki direnci, her iki transferi de fiilen durma noktasına getirdi.





Dünya Kupası, daha önce de belirtildiği gibi, Giovanni Carnevali yönetimindeki Juventus’u yeniden düşünmeye sevk edebilir: Nico’nun iyi formunun, 30 milyonun altına inmeye yanaşmayan “Vecchia Signora”nın talep ettiği rakamı düşürmesi zor görünüyor. Üstelik Nico Gonzalez hem Carnevali’nin hem de Spalletti’nin ilgisini çekiyor; dolayısıyla oyuncunun Torino’da kalması ihtimali kesinlikle göz ardı edilemez.





Elbette her şey, takımdan ayrılacak diğer oyunculara da bağlı: Lois Openda, Edon Zhegrova, Jonathan David ve Nico Gonzalez arasında Spalletti’nin tercihi sonuncusu. Sorun şu ki, diğer üçünün transfer değeri Arjantinli oyuncununkinden daha düşük.