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grafica nico gonzalez juventus 2025 2.1 desk high impactGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus düşüncelere daldı: Dünya Kupası’ndaki Nico Gonzalez’i kadroda tutmak gerekiyor ve değeri 30 milyondan az değil

Juventus
Transfers
Arjantin
N. Gonzalez

Atlético Madrid, Arjantinli oyuncuya (kullanılmayan) satın alma opsiyonunda öngörülen 32 milyonun altında bir ücret ödemek istiyor.

Nico Gonzalez, Atlético Madrid formasıyla geçirdiği başarılı sezonun ardından Dünya Kupası’ndaki performanslarıyla Juventus’un dikkatini çekiyor. 1998 doğumlu oyuncu, Arjantin milli takımıyla iki maçta da oyuna sonradan girdi: Cezayir maçında 55. dakikadan itibaren, Avusturya maçında ise 65. dakikadan itibaren. Her iki durumda da Nico Gonzalez'in oyuna girmesi olumlu sonuçlar doğurdu ve Lionel Scaloni'nin milli takımının oyun seviyesini yüksek tutmasına katkıda bulundu.


Arjantinli oyuncunun La Liga’da ve ABD’de sergilediği performans, özellikle Luciano Spalletti’yi düşündürüyor.


  • NICO'NUN DEĞERİ

    2025-26 sezonunda Nico Gonzalez 36 maça çıktı ve 5 gol attı. Ancak Nico, Atlético Madrid’in zorunlu satın alma hakkını kullanması için öngörülen şartları yerine getiremedi. Geçen yaz Juventus ile Colchoneros arasında imzalanan anlaşmanın şartlarını tekrar gözden geçirelim: "Juventus Football Club S.p.A., Club Atlético de Madrid ile futbolcu Nicolás Iván González'in spor performans haklarının 30 Haziran 2026 tarihine kadar geçici olarak devredilmesi konusunda 1 milyon € tutarında bir bedel karşılığında anlaşmaya vardığını duyurur. Bu bedel, oyuncuyla yapılan spor performans sözleşmesinin süresi boyunca, belirli spor hedeflerine ulaşılması durumunda 1 milyon avroyu aşmayacak bir tutar kadar artırılabilir. Anlaşma ayrıca, 2025/2026 spor sezonunda belirli koşulların gerçekleşmesi halinde Atlético de Madrid’in oyuncunun spor performans haklarını kesin olarak satın alma yükümlülüğünü de öngörmektedir. Olası kesin transfer için kararlaştırılan bedel 32 milyon avro olup, bu tutar üç mali yıl içinde ödenecektir."


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  • SPALLETTI'NİN FİKRİ

    Bildiğimiz gibi, Atlético zorunlu satın alma şartlarını yerine getirmeyi uygun görmedi, ancak yine de Nico’yu öngörülen 32 milyonun altında bir bedelle kadrosuna katmak için Juventus ile görüşmeye istekli.İspanyol kulübün teklifi şimdilik 25 milyonu geçmedi ve birkaç gün boyunca bu görüşmeler, Juve’nin ilgilendiği Norveçli forvet Alexander Sorloth ile ilgili görüşmelerle paralel olarak yürüdü. Ardından Dünya Kupası’nın başlaması ve her iki kulübün de taleplerini düşürme konusundaki direnci, her iki transferi de fiilen durma noktasına getirdi.


    Dünya Kupası, daha önce de belirtildiği gibi, Giovanni Carnevali yönetimindeki Juventus’u yeniden düşünmeye sevk edebilir: Nico’nun iyi formunun, 30 milyonun altına inmeye yanaşmayan “Vecchia Signora”nın talep ettiği rakamı düşürmesi zor görünüyor. Üstelik Nico Gonzalez hem Carnevali’nin hem de Spalletti’nin ilgisini çekiyor; dolayısıyla oyuncunun Torino’da kalması ihtimali kesinlikle göz ardı edilemez.


    Elbette her şey, takımdan ayrılacak diğer oyunculara da bağlı: Lois Openda, Edon Zhegrova, Jonathan David ve Nico Gonzalez arasında Spalletti’nin tercihi sonuncusu. Sorun şu ki, diğer üçünün transfer değeri Arjantinli oyuncununkinden daha düşük.

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