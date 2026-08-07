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Juventus, Dünya Kupası yıldızıyla kişisel şartlarda anlaştı; Premier League devleri fırsatı kaçırdı
Juventus, Lucumi ile anlaşmaya vardı
Juventus, Bologna'dan Lucumi'yi kadrosuna katmaya önemli ölçüde yaklaştı. Torino ekibi, oyuncuyla yaz transferi konusunda prensipte anlaşmaya başarıyla vardı.
Tuttosport'a göre Lucumi, istek listesinde Juventus'u sürekli olarak en üst sırada tuttu. Chelsea ve Manchester United'dan gelen yoklama niteliğindeki girişimlere rağmen siyah-beyazlı ekibe transferi net şekilde önceliklendirdi. Kolombiyalı oyuncunun transferini bitirmek, kadrosunu güçlendiren Juventus için önemli bir destek anlamına geliyor. Savunmacının gelişi, arka hatta kendini kanıtlamış Serie A kalitesi ve uluslararası düzeyde birikim katacaktır.
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Premier League’in zenginliğini geri çevirmek
Anlaşmanın en dikkat çekici yönü, Lucumi'nin çok daha kazançlı mali teklifleri reddetmeye istekli olması. Nottingham Forest'ın ona net olarak yılda yaklaşık 1 milyon euro daha fazla ödemeye hazır olduğu bildirildi.
Ancak Kolombiyalı milli oyuncunun, bonuslara ek olarak sezon başına 2,5 milyon euro değerinde Juventus'la beş yıllık bir sözleşmeyi kabul etmeye karar verdiği bildirildi. Kulübün imzasını almak konusundaki kararlılığından son derece etkilendi. Stoper için sportif proje, ek mali teşviklerden açıkça daha ağır bastı. Daha büyük bir kulübe katılma, Avrupa futbolunda oynama ve İtalya'da kalma cazibesi, nihai kararında belirleyici oldu.
Spalletti, Dünya Kupası yıldızına öncelik veriyor
Lucumi'nin değeri, son Dünya Kupası'ndaki etkileyici performanslarının ardından önemli ölçüde arttı. Özellikle gruptaki kritik bir karşılaşmada Cristiano Ronaldo'yu etkisiz bırakmasıyla gözlemcileri etkiledi. Bu öne çıkan performanslar, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin dikkatini hemen çekti. Deneyimli çalıştırıcı, yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek için bu zorlu savunmacıyı kısa sürede en önemli önceliklerinden biri haline getirdi.
Bologna, ilk etapta yıldız oyuncusunu temmuz ortasında sona eren 28 milyon avroluk serbest kalma maddesiyle korudu. Şimdi stoper için en az 25 milyon avro değer biçiyor, ancak sözleşme durumu nedeniyle hassas bir denge kurmak zorunda.
- Getty Images Sport
Yakında yeni bir yaklaşım bekleniyor
Şu anda asıl pürüz, iki kulüp arasındaki görüşmelerde yatıyor. Lucumi sözleşmesinin son 10 ayına girmişken, Bologna gelecek yaz onu bedelsiz kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmadan bonservis beklentisini aşırı yüksek tutamaz.
Juventus'un yaptığı 17 milyon euroluk açılış teklifi, Rossoblu tarafından hızla geri çevrildi. Torino ekibi şu anda Bologna'nın kararlılığını sınamak için yeni bir hamle hazırlıyor. Juventus, değerleme farkını kapatmak için anlaşmada vatandaşı Juan Cabal'ı kısmi takas unsuru olarak önerebilir. Oyuncunun teklife net şekilde sıcak bakmasıyla birlikte, Torino'da anlaşmanın yakında resmiyet kazanacağına dair sessiz bir güven var.
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