Anlaşmanın en dikkat çekici yönü, Lucumi'nin çok daha kazançlı mali teklifleri reddetmeye istekli olması. Nottingham Forest'ın ona net olarak yılda yaklaşık 1 milyon euro daha fazla ödemeye hazır olduğu bildirildi.

Ancak Kolombiyalı milli oyuncunun, bonuslara ek olarak sezon başına 2,5 milyon euro değerinde Juventus'la beş yıllık bir sözleşmeyi kabul etmeye karar verdiği bildirildi. Kulübün imzasını almak konusundaki kararlılığından son derece etkilendi. Stoper için sportif proje, ek mali teşviklerden açıkça daha ağır bastı. Daha büyük bir kulübe katılma, Avrupa futbolunda oynama ve İtalya'da kalma cazibesi, nihai kararında belirleyici oldu.