Gelecek maçlar AZ Ligi Europa 15:00 JUV

Juventus'un finans direktörü Stefano Cerrato, bugün Allianz Stadium'da devam eden hissedarlar genel kurulunda Juventus ile Thiago Motta arasındaki ilişkinin haziran ayında resmen sona erdiğini doğruladı: "Teknik direktör Thiago Motta ile sözleşmemizde, 30 Haziran 2026'ya kadar belirli bir bedel karşılığında sözleşmeyi feshetmemize imkân tanıyan bir madde vardı. Biz 15 Haziran'da bedeli ödeyerek sözleşmeyi feshettik."