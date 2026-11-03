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Juventus v Atalanta - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
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Juventus doğruladı: "Thiago Motta ile sözleşmeyi 15 Haziran'da feshettik ve ilgili bedeli ödedik"

Juventus
T. Motta
Transfers

Juventus'un finans direktörü Stefano Cerrato'nun sözleri

Gelecek maçlar
AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV

Juventus'un finans direktörü Stefano Cerrato, bugün Allianz Stadium'da devam eden hissedarlar genel kurulunda Juventus ile Thiago Motta arasındaki ilişkinin haziran ayında resmen sona erdiğini doğruladı: "Teknik direktör Thiago Motta ile sözleşmemizde, 30 Haziran 2026'ya kadar belirli bir bedel karşılığında sözleşmeyi feshetmemize imkân tanıyan bir madde vardı. Biz 15 Haziran'da bedeli ödeyerek sözleşmeyi feshettik."

  • Cerrato, içinde bulunulan mali yıla ilişkin öngörüler hakkında da konuştu: "Sonucun yine zararla kapanması bekleniyor; bunun başlıca nedeni, Şampiyonlar Ligi'ne kıyasla Avrupa Ligi'nden elde edilen gelirlerin daha düşük olması. Sonuç, sportif sonuçlardan ve ocak ile haziran transfer dönemlerinin etkilerinden de etkilenecek."

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Gelecek maçlar
AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV