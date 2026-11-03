Juventus'un finans direktörü Stefano Cerrato, bugün Allianz Stadium'da devam eden hissedarlar genel kurulunda Juventus ile Thiago Motta arasındaki ilişkinin haziran ayında resmen sona erdiğini doğruladı: "Teknik direktör Thiago Motta ile sözleşmemizde, 30 Haziran 2026'ya kadar belirli bir bedel karşılığında sözleşmeyi feshetmemize imkân tanıyan bir madde vardı. Biz 15 Haziran'da bedeli ödeyerek sözleşmeyi feshettik."
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Çeviri:
Juventus doğruladı: "Thiago Motta ile sözleşmeyi 15 Haziran'da feshettik ve ilgili bedeli ödedik"
Gelecek maçlar
Cerrato, içinde bulunulan mali yıla ilişkin öngörüler hakkında da konuştu: "Sonucun yine zararla kapanması bekleniyor; bunun başlıca nedeni, Şampiyonlar Ligi'ne kıyasla Avrupa Ligi'nden elde edilen gelirlerin daha düşük olması. Sonuç, sportif sonuçlardan ve ocak ile haziran transfer dönemlerinin etkilerinden de etkilenecek."
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