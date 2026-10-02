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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus-Cremonese 0-1: Spalletti orta sahada Cambiaso’ya yeniden kavuştu. Licina’dan asist ve sakatlık

Juventus
Cremonese
Serie A

Spalletti'nin Juventus'u için hazırlık maçı

Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, bugün Continassa'da Cremonese'ye karşı hazırlık maçına çıktı. Bu vesileyle Spalletti, milli oyuncularından yararlanamıyor ancak sakatlığını atlatan bir isme güvenebiliyor: Andrea Cambiaso. Yeni transfer ise kadroda yok,Norberto Neto hâlâ yeniden kondisyon kazanma sürecinde. Spalletti'nin maç kadrosunda çok sayıda genç oyuncu da yer aldı; bunlar arasında, ikisi Juventus efsanesi olan Claudio ve Paolo'nun oğulları 2009 doğumlu Davide Marchisio ve 2007 doğumlu Alfonso Montero da bulunuyor. Fabio Pecchia yönetimindeki Cremonese cephesinde ise gözler, bonservisi Juventus'ta bulunan ve Cremonese'de kiralık oynayan, Serie B ile İtalya Kupası'ndaki sezon başlangıcında dikkat çeken 2007 doğumlu Adin Licina'nın üzerindeydi. İlk yarının sonunda, gole asist yaptığı bölümün ardından, Licina maçta sağ eline aldığı darbe nedeniyle J|Medical'e gitti.


Maçı, ilk yarıda Bonazzoli'nin attığı gol belirledi; asisti yapan isim Licina'ydı. Juventus cephesi ilk yarıda,Luperto'nun Kolo Muani ile şüpheli temasında bir penaltı bekledi; maçın son bölümünde ise bir direk (Durmisi) ve bir üst direk (Guerra) geldi. Juventus'ta ikinci yarıda diğer isimlerin yanı sıra Marchisio JR ve Montero JR da süre aldı. Spalletti adına olumlu haber, Cambiaso'nun sahalara dönmesi oldu (merkez orta saha olarak oynatıldı); soru işaretleri ise Kolo Muani'de sürdü, çünkü bugün de ceza sahasında çok zorlandı ve kaleyi bulan bir şut dahi çıkaramadı.



JUVENTUS-CREMONESE 0-1

GOLLER: 12' Bonazzoli (C)


  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    89' - Ripani'nin ceza sahası dışından çıkardığı güzel sol ayak vuruşu, Cremonese kalesinde direk birleşimini sıyırdı


    85' - Juventus iki kez direğe takıldı. Soldan gelen orta-şutunda Durmisi'nin vuruşu direkten döndü. Hemen sonraki pozisyonda Guerra'nın sağdan yaptığı ortada top üst direğe çarptı


    79' - Marchisio'nun kullandığı serbest vuruşta Guerra'ya giden topu Fulignati çok iyi önledi


    66' - Juventus'ta da çok sayıda değişiklik: Radu, Guerra, Marchisio, Montero ve Savio oyuna girdi; Pinsoglio, Makiobo, Kolo Muani, Kelly ve Gatti çıktı.


    58' - Cremonese'de çok sayıda değişiklik: Baschiotto, Collocolo, Gelsi ve Bonazzoli çıktı; Bignamini, Barros, Djuric ve Herzuah oyuna girdi.


    34' - Cremonese ceza sahasında Kolo Muani, Luperto karşısında çalımını attıktan sonra hafif bir temasla yerde kaldı: hakem penaltı vermedi


    27' - Amaradio sağ ayağıyla çapraz bir vuruş yaptı ve Agazzi'yi geçti, ancak şutu auta gitti.


    13' - Pinsoglio'dan iki kurtarış; önce Elia'ya, ardından Barbieri'ye geçit vermedi


    12' - Konuk ekip, grigiorossi'nin hızlı hücumunun ardından Licina'nın asistinde Bonazzoli'nin sol ayağıyla attığı golle öne geçti

  • RESMİ KADROLAR VE MAÇ RAPORU

    JUVENTUS-CREMONESE 0-1

    GOLLER: 12' Bonazzoli (C)


    JUVENTUS (4-2-3-1): Pinsoglio (66′ Radu); Gatti (66′ Savio), Bremer (46′ Rizzo), Rugani (66′ Montero), Kelly (66′ Durmisi); McKennie (66′ Corigliano), Makiobo (66′ Marchisio); Cambiaso (66′ Corradi), Amaradio (82′ Brancato), Grelaud (46′ Ripani); Kolo Muani (66′ Guerra)

    Yedekler: Mangiapoco, Brancato

    Teknik direktör: Luciano Spalletti


    CREMONESE (4-2-3-1): Agazzi (46′ Fulignati); Barbieri (46′ Vogliacco), Luperto (58′ Marsi), Baschirotto (58′ Bignamini), Pezzella (46′ Rocchetti); Gerli (58′ Barros), Grassi (58′ Villa); Collocolo (58′ Herzuah); Licina (46′ Thorsby), Elia (46′ Vandeputte); Bonazzoli (58′ Djuric)

    Yedekler: Festa, Stuckler, Bianchetti

    Teknik direktör: Fabio Pecchia


    HAKEM: Gabriele Restaldo. Yardımcı hakemler Nicola Di Meo ve Umberto Galasso.

    SARI KARTLAR: 92′ Barros (C)

    KIRMIZI KARTLAR: -



  • Juventus'un kadrosu

    3 Bremer

    4 Gatti

    6 Kelly

    9 Kolo Muani

    20 Cambiaso

    22 McKennie

    23 Pinsoglio

    24 Rugani

    40 Radu

    44 Rizzo

    47 Durmisi

    49 Makiobo

    51 Amaradio

    52 Corigliano

    53 Montero

    54 Grelaud

    55 Brancato

    56 Ripani

    57 Marchisio

    58 Savio

    59 Corradi

    60 Guerra

    61 Mangiapoco




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