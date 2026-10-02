Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, bugün Continassa'da Cremonese'ye karşı hazırlık maçına çıktı. Bu vesileyle Spalletti, milli oyuncularından yararlanamıyor ancak sakatlığını atlatan bir isme güvenebiliyor: Andrea Cambiaso. Yeni transfer ise kadroda yok,Norberto Neto hâlâ yeniden kondisyon kazanma sürecinde. Spalletti'nin maç kadrosunda çok sayıda genç oyuncu da yer aldı; bunlar arasında, ikisi Juventus efsanesi olan Claudio ve Paolo'nun oğulları 2009 doğumlu Davide Marchisio ve 2007 doğumlu Alfonso Montero da bulunuyor. Fabio Pecchia yönetimindeki Cremonese cephesinde ise gözler, bonservisi Juventus'ta bulunan ve Cremonese'de kiralık oynayan, Serie B ile İtalya Kupası'ndaki sezon başlangıcında dikkat çeken 2007 doğumlu Adin Licina'nın üzerindeydi. İlk yarının sonunda, gole asist yaptığı bölümün ardından, Licina maçta sağ eline aldığı darbe nedeniyle J|Medical'e gitti.





Maçı, ilk yarıda Bonazzoli'nin attığı gol belirledi; asisti yapan isim Licina'ydı. Juventus cephesi ilk yarıda,Luperto'nun Kolo Muani ile şüpheli temasında bir penaltı bekledi; maçın son bölümünde ise bir direk (Durmisi) ve bir üst direk (Guerra) geldi. Juventus'ta ikinci yarıda diğer isimlerin yanı sıra Marchisio JR ve Montero JR da süre aldı. Spalletti adına olumlu haber, Cambiaso'nun sahalara dönmesi oldu (merkez orta saha olarak oynatıldı); soru işaretleri ise Kolo Muani'de sürdü, çünkü bugün de ceza sahasında çok zorlandı ve kaleyi bulan bir şut dahi çıkaramadı.









JUVENTUS-CREMONESE 0-1

GOLLER: 12' Bonazzoli (C)



