Juventus-Cremonese 0-1: Licina asist yaptı ve sakatlandı, Spalletti Cambiaso ile Kelly’ye yeniden kavuştu

Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, bugün Continassa'da Cremonese'ye karşı hazırlık maçına çıktı. Bu maçta Spalletti, milli oyuncularından yoksun olsa da Andrea Cambiaso ve Lloyd Kelly'nin sakatlıklarının ardından dönüşüyle iki isme güvenebildi. Yeni transfer Norberto Neto ise hâlâ yeniden kondisyon kazanma sürecinde olduğu için kadroda yer almadı. Spalletti'nin kadroya çağırdığı oyuncular arasında çok sayıda genç de vardı; bunların arasında, Juventus efsanesi Claudio ve Paolo'nun oğulları olan iki futbolcu da öne çıktı: 2009 doğumlu Davide Marchisio ve 2007 doğumlu Alfonso Montero. Fabio Pecchia'nın Cremonese'sinde ise gözler, Juventus'a ait olan ve kiralık olarak Cremonese'de forma giyen 2007 doğumlu Adin Licina'nın üzerindeydi. Genç oyuncu, Serie B ve İtalya Kupası'nda sezonun bu ilk bölümünde dikkat çekici bir performans ortaya koydu. İlk yarının sonunda, gole asist yaptığı devrenin ardından, Licina maçta sağ eline aldığı darbe sonrası J|Medical'e gitti.





Maçı ilk yarıda Bonazzoli'nin attığı gol belirledi; asisti yapan isim Licina'ydı. Juventus cephesinde ilk yarıda,Luperto'nun Kolo Muani ile yaşadığı şüpheli temas nedeniyle penaltı beklentisi oluştu; maçın son bölümünde ise önce bir direk (Durmisi), ardından bir üst direk (Guerra) geldi. Juventus'ta ikinci yarıda Marchisio JR ve Montero JR da dahil olmak üzere birçok isim süre aldı. Spalletti adına olumlu haberler, Cambiaso'nun (merkez orta saha olarak görevlendirildi) ve Kelly'nin sahalara dönmesiydi; soru işaretlerinden biri ise Kolo Muani oldu, çünkü o da bugün ceza sahasında büyük zorluk yaşadı ve kaleyi bulan bir şut imkânı hiç yakalayamadı.









JUVENTUS-CREMONESE 0-1

GOLLER: 12' Bonazzoli (C)



