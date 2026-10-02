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Gianluca Minchiotti
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Juventus-Cremonese 0-1: Licina asist yaptı ve sakatlandı, Spalletti Cambiaso ile Kelly’ye yeniden kavuştu

Juventus
Cremonese
Serie A

Spalletti'nin Juventus'u için hazırlık maçı

Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, bugün Continassa'da Cremonese'ye karşı hazırlık maçına çıktı. Bu maçta Spalletti, milli oyuncularından yoksun olsa da Andrea Cambiaso ve Lloyd Kelly'nin sakatlıklarının ardından dönüşüyle iki isme güvenebildi. Yeni transfer Norberto Neto ise hâlâ yeniden kondisyon kazanma sürecinde olduğu için kadroda yer almadı. Spalletti'nin kadroya çağırdığı oyuncular arasında çok sayıda genç de vardı; bunların arasında, Juventus efsanesi Claudio ve Paolo'nun oğulları olan iki futbolcu da öne çıktı: 2009 doğumlu Davide Marchisio ve 2007 doğumlu Alfonso Montero. Fabio Pecchia'nın Cremonese'sinde ise gözler, Juventus'a ait olan ve kiralık olarak Cremonese'de forma giyen 2007 doğumlu Adin Licina'nın üzerindeydi. Genç oyuncu, Serie B ve İtalya Kupası'nda sezonun bu ilk bölümünde dikkat çekici bir performans ortaya koydu. İlk yarının sonunda, gole asist yaptığı devrenin ardından, Licina maçta sağ eline aldığı darbe sonrası J|Medical'e gitti.


Maçı ilk yarıda Bonazzoli'nin attığı gol belirledi; asisti yapan isim Licina'ydı. Juventus cephesinde ilk yarıda,Luperto'nun Kolo Muani ile yaşadığı şüpheli temas nedeniyle penaltı beklentisi oluştu; maçın son bölümünde ise önce bir direk (Durmisi), ardından bir üst direk (Guerra) geldi. Juventus'ta ikinci yarıda Marchisio JR ve Montero JR da dahil olmak üzere birçok isim süre aldı. Spalletti adına olumlu haberler, Cambiaso'nun (merkez orta saha olarak görevlendirildi) ve Kelly'nin sahalara dönmesiydi; soru işaretlerinden biri ise Kolo Muani oldu, çünkü o da bugün ceza sahasında büyük zorluk yaşadı ve kaleyi bulan bir şut imkânı hiç yakalayamadı.



JUVENTUS-CREMONESE 0-1

GOLLER: 12' Bonazzoli (C)


  • Goller ve öne çıkan anlar

    89' - Ripani'nin ceza sahası dışından çıkardığı güzel sol ayak vuruşu, Cremonese kalesinin üst köşesini kıl payı ıskaladı


    85' - Juventus iki kez direğe takıldı. Soldan gelen şut-ortada Durmisi'nin vuruşu direkten döndü. Hemen sonraki pozisyonda Guerra'nın sağdan yaptığı ortada top bu kez üst direğe çarptı


    79' -Marchisio'nun Guerra için kullandığı serbest vuruşta Fulignati çok iyi araya girdi


    66' - Juventus'ta da çok sayıda değişiklik var: Radu, Guerra, Marchisio, Montero ve Savio oyuna girdi; Pinsoglio, Makiobo, Kolo Muani, Kelly ve Gatti oyundan çıktı.


    58' - Cremonese'de çok sayıda değişiklik: Baschiotto, Collocolo, Gelsi ve Bonazzoli çıktı; Bignamini, Barros, Djuric ve Herzuah oyuna girdi.


    34' - Cremonese ceza sahasında Kolo Muani, Luperto karşısında çalım denedikten sonra hafif bir temasın ardından yerde kaldı: hakem penaltı kararı vermedi


    27' - Amaradio sağ ayağıyla çapraz vurup Agazzi'yi geçti, ancak çaprazdan şutu auta çıktı.


    13' - Pinsoglio'dan iki kurtarış: önce Elia'ya, ardından Barbieri'ye geçit vermedi


    12' - Konuk ekip, grigiorossi'nin kontra atağının ardından Licina'nın asistinde Bonazzoli'nin sol ayağıyla attığı golle öne geçti

  • RESMİ KADROLAR VE MAÇ DETAYLARI

    JUVENTUS-CREMONESE 0-1

    GOLLER: 12' Bonazzoli (C)


    JUVENTUS (4-2-3-1): Pinsoglio (66′ Radu); Gatti (66′ Savio), Bremer (46′ Rizzo), Rugani (66′ Montero), Kelly (66′ Durmisi); McKennie (66′ Corigliano), Makiobo (66′ Marchisio); Cambiaso (66′ Corradi), Amaradio (82′ Brancato), Grelaud (46′ Ripani); Kolo Muani (66′ Guerra)

    Yedekler: Mangiapoco, Brancato

    Teknik direktör: Luciano Spalletti


    CREMONESE (4-2-3-1): Agazzi (46′ Fulignati); Barbieri (46′ Vogliacco), Luperto (58′ Marsi), Baschirotto (58′ Bignamini), Pezzella (46′ Rocchetti); Gerli (58′ Barros), Grassi (58′ Villa); Collocolo (58′ Herzuah); Licina (46′ Thorsby), Elia (46′ Vandeputte); Bonazzoli (58′ Djuric)

    Yedekler: Festa, Stuckler, Bianchetti

    Teknik direktör: Fabio Pecchia


    HAKEM: Gabriele Restaldo. Yardımcı hakemler Nicola Di Meo ve Umberto Galasso.

    SARI KARTLAR: 92′ Barros (C)

    KIRMIZI KARTLAR: -



  • Juventus'un kadrosu

    3 Bremer

    4 Gatti

    6 Kelly

    9 Kolo Muani

    20 Cambiaso

    22 McKennie

    23 Pinsoglio

    24 Rugani

    40 Radu

    44 Rizzo

    47 Durmisi

    49 Makiobo

    51 Amaradio

    52 Corigliano

    53 Montero

    54 Grelaud

    55 Brancato

    56 Ripani

    57 Marchisio

    58 Savio

    59 Corradi

    60 Guerra

    61 Mangiapoco




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