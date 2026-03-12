Juventus, Conceicao'nun istatistikleri Yildiz'inkine ve Leao'nun istatistiklerinden daha iyi: Spalletti'nin elindeki en "Avrupalı" oyuncu

İtalyan futbolunun, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların yaşadığı başarısızlığın ardından krizde, yavaş ve uluslararası alanda zayıf olduğu düşünülen bir dönemde, Conceicao'yu Spalletti'nin elindeki oyuncular arasında en "Avrupalı" yapan bir veri var.

Avrupa'nın en iyi 5 liginde, Conceicao aynı pozisyondaki oyuncular arasında ikinci sırada yer alıyor ve 90 dakika boyunca ortalama 1,38 hızlanma ile sadece Victor Munoz'un gerisinde kalıyor.

Ancak, onu üst düzey bir oyuncuya dönüştürmek için eksik olan şey, Conceicao'nun kendisinin de zayıf noktası olarak gördüğü bir istatistik: gol. "Daha yüksek bir seviyeye ulaşmak için daha fazla gol atmalıyım" dedi Roma ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından. Onun ve Juventus'un gelecekteki büyümesi buradan geçecek.