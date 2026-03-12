Juventus, Conceicao'nun istatistikleri Yildiz'inkine ve Leao'nun istatistiklerinden daha iyi: Spalletti'nin elindeki en "Avrupalı" oyuncu

Francisco Chico Conceicao, Cumartesi günü Juventus'un Friuli'de Udinese ile karşılaşacağı şampiyonluk mücadelesini basına tanıtacak kişi olacak. Neden o konuşacak? Çünkü Juventus kulübü, uzun süredir maç öncesi basın toplantılarında oyuncularını dönüşümlü olarak görevlendiriyor.
Ancak bu seçimin arkasında çok daha fazlası var, çünkü Portekizli oyuncu, Luciano Spalletti'nin (basın toplantısında olmayacak) antrenörlüğünü yaptığı takımda, en azından Serie A'da, en üst düzeyde bir etki yaratıyor.
Rakamlara bakıldığında, eski Porto oyuncusunun performansı adeta patlama yaşadı ve takımın en parlak yıldızı Kenan Yıldız'ın seviyesine ulaştı.