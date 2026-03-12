Goal.com
Canlı
Grafica Conceicao Juventus 2026
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Juventus, Conceicao'nun istatistikleri Yildiz'inkine ve Leao'nun istatistiklerinden daha iyi: Spalletti'nin elindeki en "Avrupalı" oyuncu

Francisco Chico Conceicao, Cumartesi günü Juventus'un Friuli'de Udinese ile karşılaşacağı şampiyonluk mücadelesini basına tanıtacak kişi olacak. Neden o konuşacak? Çünkü Juventus kulübü, uzun süredir maç öncesi basın toplantılarında oyuncularını dönüşümlü olarak görevlendiriyor.

Ancak bu seçimin arkasında çok daha fazlası var, çünkü Portekizli oyuncu, Luciano Spalletti'nin (basın toplantısında olmayacak) antrenörlüğünü yaptığı takımda, en azından Serie A'da, en üst düzeyde bir etki yaratıyor. 

Rakamlara bakıldığında, eski Porto oyuncusunun performansı adeta patlama yaşadı ve takımın en parlak yıldızı Kenan Yıldız'ın seviyesine ulaştı.

  • YILDIZ'IN SAYILARI

    Türk oyun kurucunun Juventus'un kilit oyuncusu olduğu uzun zamandır biliniyordu, ancak birkaç hafta öncesine kadar hayal bile edilemeyen bir şey, Conceicao'nun da aynı seviyede olduğu gerçeğiydi. İkisinin hücum istatistiklerini incelediğimizde, kanat oyuncularının tipik istatistiklerinde (tamamlanan hücumlar, top ile ilerleme ve başarılı driplingler) aradaki farkın çok az olduğu, hatta hiç olmadığı görülüyor. 

    • 90 dakikada başarılı hücum eylemleri: Yildiz 7,51, Conceicao 7,32
    • 90 dakikada ilerleme eylemleri: Yildiz 5,1 ve Conceicao 4,83
    • 90 dakikada başarılı dribbling sayısı: Yildiz 4,86 ve Conceicao 4,83
    • 90 dakika boyunca denenen dribbling sayısı: Yildiz 7,8 ve Conceicao 7,8
    • Reklam

  • LEAO'DAN DAHA İYİ, EN İYİ 5 LİGDE EN İYİ PORTEKİZLİ OYUNCU

    Analizi genişleterek ve Data Mb istatistiklerini kullanarak, Conceicao'nun örneğin Rafael Leao'dan, ama aynı zamanda Avrupa'nın en iyi 5 liginde oynayan Portekizli futbolcuların çoğundan daha yüksek rakamlara sahip olduğu ortaya çıkıyor. 

    • 90 dakikada tamamlanan ilerlemeler: 1. sırada 4,83 (2. sırada Portekizli Pedro Neto)
    • 90 dakika boyunca başarılı dribbling: 1. Portekizli 4,83 (2. Portekizli Pedro Neto)
    • 90 dakika boyunca başarılı hücum hareketleri: 1. sırada 7,32 (2. sırada Portekizli Pedro Neto)
    • 90 dakika boyunca denenen dribbling: 1. sırada 7,8 (2. sırada Portekizli Vitinha, Genoa)
    • 90 dakika boyunca ceza sahasında yapılan dokunuşlar: 2. sırada 5,52 (1. Gonçalo Ramos)
    • 90 dakika boyunca şut sayısı: 2. sırada 2,69 (1. sırada Gonçalo Ramos)

  • EN AVRUPA'LI, GOL YOK

    İtalyan futbolunun, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların yaşadığı başarısızlığın ardından krizde, yavaş ve uluslararası alanda zayıf olduğu düşünülen bir dönemde, Conceicao'yu Spalletti'nin elindeki oyuncular arasında en "Avrupalı" yapan bir veri var. 

    Avrupa'nın en iyi 5 liginde, Conceicao aynı pozisyondaki oyuncular arasında ikinci sırada yer alıyor ve 90 dakika boyunca ortalama 1,38 hızlanma ile sadece Victor Munoz'un gerisinde kalıyor.

    Ancak, onu üst düzey bir oyuncuya dönüştürmek için eksik olan şey, Conceicao'nun kendisinin de zayıf noktası olarak gördüğü bir istatistik: gol. "Daha yüksek bir seviyeye ulaşmak için daha fazla gol atmalıyım" dedi Roma ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından. Onun ve Juventus'un gelecekteki büyümesi buradan geçecek.

Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Juventus crest
Juventus
JUV
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milan crest
AC Milan
MIL
0