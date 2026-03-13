Juventus'un kanat oyuncusu Francisco Conceicao, yarın akşam "Vecchia Signora"nın Friuli'de Udinese'nin sahasında oynayacağı lig maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuştu."Aramızdaki birliktelik her şeyin temelidir, o olmadan işler zorlaşır," diye söze başlayan Portekizli oyuncu, "Bu birlikteliği birçok kez kanıtladık ve bu sayede kalan maçları kazanabiliriz; yapmamız gereken de budur," dedi.
Çeviri:
Juventus, Conceicao: "Herkes Bernardo Silva'yı ister. Roma ve Como'dan daha güçlüyüz"
AYRINTILAR
"Hafta boyunca her konuda çalışıyoruz ve hepimiz bireysel olarak gelişmeliyiz; biz de bunu yaptık. Biraz daha vaktimiz var ve teknik direktörün geliştirmemiz gerektiğini düşündüğü detaylarüzerinde çalışıyoruz."
UDINESE
"Udinese güçlü bir takım ve kendi sahasında daha da güçlü. Hücumda çok güçlü olduklarını ve genel olarak iyi bir takım olduklarını biliyoruz, ama biz Udine'ye kazanmak için gidiyoruz."
BERNARDO SILVA
"Bernardo'yu çok iyi tanıyorum, çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum ama bu konuyu onunla konuşmadım. Juve'nin onu transfer etmek isteyip istemediğini bilmiyorum ama bana bir şey sorarsa, ona buranın büyük bir kulüp olduğunu, burada kazanılması gerektiğini ve dünyadaki tüm takımların Bernardo'yu kadrosunda görmek isteyeceğini söyleyeceğim."
VLAHOVIC
"Dusan çok iyi bir oyuncu; diğer sakat oyuncular gibi o da takımda çok özleniyor. Durumu giderek iyileşiyor ve umarız sakatlığından tamamen iyileşip geri döner."
SPALLETTI
"Teknik direktörümüz bize çok şey kattı, çok iyi oynuyoruz, daha da iyisini yapabilecek kalitemiz var ve bunu kanıtlamalıyız. Takımın keyifle ve iyi oynadığı belli; maçı kontrol etmeye çalışıyoruz ve bu durum tüm oyunculara, özellikle de forvetlere çok hoş geliyor. Çok sayıda gol fırsatı yaratıyoruz ama daha fazlasını yapmalı ve her maçta galibiyete ulaşmak için çalışmaya devam etmeliyiz."
Şampiyonlar Ligi Eleme Turu
"Ben Juve'yi seçiyorum, diğerlerinin kim eleneceği umurumda değil; önemli olan bizim o grupta yer almamız ve bunun için çalışmamız. Orada kalacak kalitemiz olduğunu biliyoruz; çalışmalı ve yarın oraya gidip maçı kazanmalıyız. Üst sıralarda kalmalıyız çünkü orada kalacak kalitemiz var."
FAZLA ELEŞTİRİLİYOR
"Bu beni geliştiriyor çünkü futbol oynuyorsan ve Juve'de oynuyorsan eleştiri normaldir, bununla iyi geçinmelisin. Eleştirilerle birlikte gelişmeye çalışıyorum; iyi oynadığımı söylediklerinde dengeli olduğumu düşünüyorum. Bu benim için bir sorun değil, her gün daha iyisini yapmaya ve gol, asistle takıma yardımcı olmaya çalışıyorum, ama aynı zamanda savunmada da; son üçte birde top bendeyken her zaman iki kişi markaj altında olduğum için birinin boş kalmasını sağlıyorum. Gollerin ve asistlerin önemli olduğunu biliyorum ama takım için belki de gözden kaçan birçok önemli şey var."
JUVE, COMO VE ROMA'DAN ÖNDE
"Bence biz daha güçlüyüz, bunu son maçlarda göstermeliyiz ve son zamanlarda da bunu gösterdik. Orada olmayı hak ettiğimizi göstermek için bu istikrarı yakalamalıyız."