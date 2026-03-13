"Bu beni geliştiriyor çünkü futbol oynuyorsan ve Juve'de oynuyorsan eleştiri normaldir, bununla iyi geçinmelisin. Eleştirilerle birlikte gelişmeye çalışıyorum; iyi oynadığımı söylediklerinde dengeli olduğumu düşünüyorum. Bu benim için bir sorun değil, her gün daha iyisini yapmaya ve gol, asistle takıma yardımcı olmaya çalışıyorum, ama aynı zamanda savunmada da; son üçte birde top bendeyken her zaman iki kişi markaj altında olduğum için birinin boş kalmasını sağlıyorum. Gollerin ve asistlerin önemli olduğunu biliyorum ama takım için belki de gözden kaçan birçok önemli şey var."