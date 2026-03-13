Juventus'un kanat oyuncusu Francisco Conceicao, yarın akşam "Vecchia Signora"nın Friuli'de Udinese'nin sahasında oynayacağı lig maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuştu."Aramızdaki birliktelik her şeyin temelidir, o olmadan işler zorlaşır," diye söze başlayan Portekizli oyuncu, "Bu birlikteliği birçok kez kanıtladık ve bu sayede kalan maçları kazanabiliriz; yapmamız gereken de budur," dedi.
Juventus, Conceicao: "Birlikte olduğumuzu gösterdik"
"Hafta boyunca her konuda çalışıyoruz ve hepimiz bireysel olarak gelişmeliyiz; biz de bunu yaptık. Biraz daha vaktimiz var ve teknik direktörün geliştirmemiz gerektiğini düşündüğü detaylarüzerinde çalışıyoruz."
