Francisco Conceicao Juventus 2025-2026

Juventus, Conceicao: "Birlikte olduğumuzu gösterdik"

Portekizli kanat oyuncusu, Udinese deplasman maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Juventus'un kanat oyuncusu Francisco Conceicao, yarın akşam "Vecchia Signora"nın Friuli'de Udinese'nin sahasında oynayacağı lig maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. 

"Aramızdaki birliktelik her şeyin temelidir, o olmadan işler zorlaşır," diye söze başlayan Portekizli oyuncu, "Bu birlikteliği birçok kez kanıtladık ve bu sayede kalan maçları kazanabiliriz; yapmamız gereken de budur," dedi.

    "Hafta boyunca her konuda çalışıyoruz ve hepimiz bireysel olarak gelişmeliyiz; biz de bunu yaptık. Biraz daha vaktimiz var ve teknik direktörün geliştirmemiz gerektiğini düşündüğü detaylarüzerinde çalışıyoruz." 

