Napoli karşısında attığı iki gol, Roma'nın zorlu maçta dengeyi korumasını sağladı ve Gian Piero Gasperini'nin oyuncularının Serie A şampiyonluğu yarışında arayı kapatma umutlarını canlı tuttu. Oysa Leonardo Balerdi bu karşılaşmada başrolde olmak yerine mücadeleyi uzaktan izlemek zorunda kalabilirdi. Nitekim geçen yazın başında Juventus, onu transfer etmeye çok yaklaşmıştı.
Juventus: Comolli, Balerdi'yi Juventus formasıyla görmek istiyordu
Comolli harekete geçmişti
Tmw'ye göre dönemin CEO'su Damien Comolli Arjantinli savunmacıyı transfer hedefi olarak belirlemişti. Marsilya, UEFA'dan yaptırım almamayı hâlâ umuyordu. O günlerde Roma ise daha sonra Fenerbahçe'ye giden Greenwood ile görüşüyordu.
Oyuncuyla anlaşmanın temelleri atılmıştı ancak gerçekleşmeyen oyuncu satışları ve kısa süre sonra John Elkann'ın isteğiyle kulüp yönetiminde yaşanan köklü değişim, tüm görüşmeleri sekteye uğrattı.
Roma ile formül
Transfer döneminin sonunda Marsilya'dan ayrılamayan Balerdi, geleceği için Roma'yı seçti.
Roma, oyuncunun transferi için 16 milyon avro olarak belirlenen satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmasına vardı. Ancak savunmacı, maçların en az %55'inde en az 45 dakika oynarsa satın alma opsiyonu zorunlu hâle gelebilecek.
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