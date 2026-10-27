Juventus: Comolli, Balerdi'yi Juventus formasıyla görmek istiyordu

Tmw'ye göre dönemin CEO'su Damien Comolli Arjantinli savunmacıyı transfer hedefi olarak belirlemişti. Marsilya, UEFA'dan yaptırım almamayı hâlâ umuyordu. O günlerde Roma ise daha sonra Fenerbahçe'ye giden Greenwood ile görüşüyordu.

Oyuncuyla anlaşmanın temelleri atılmıştı ancak gerçekleşmeyen oyuncu satışları ve kısa süre sonra John Elkann'ın isteğiyle kulüp yönetiminde yaşanan köklü değişim, tüm görüşmeleri sekteye uğrattı.