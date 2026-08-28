Lige dair: "İtalya'da diğer herkes karşısında büyük avantaja sahip bir Inter var. Takımımız gelişiyor, son günlerde yine bazı şeyler değişecek, Luciano en baştan itibaren işin içinde ve bu bir avantaj. Biz kendimize odaklanıyoruz, Yildiz konusunda biraz şanssızlık yaşadık, bu önemli bir eksik, ancak bu durum başkalarının da kendini göstermesine imkan tanıyacak".





Yildiz hakkında: "Durum net, ardından sağlık bültenleri gelecek. Ameliyat olması gerekecek ve birkaç ay sahalardan uzak kalacak, ancak bu onun kariyeri açısından bir şeyi engelleyecek türden bir sakatlık değil, çapraz bağ ya da tendon sakatlığı değil. Yüzde 100 dönecek".





Takımın durumu: "Olumsuz geçen sezonların ardından özgüven sahibi olmak zor. Kişilik ve sağlamlık kattık; geçen yıl eksik olan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamamamızın nedenleri arasında yer alan unsurlar bunlardı. Bu yıl daha güçlü, daha sağlam, daha derin bir kadromuz ve en baştan itibaren göreve başlayan bir teknik direktörümüz var. Frosinone'de iyi bir 60 dakika oynadık, sonra zorlandık ama önemli bir galibiyet aldık".







