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Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus cephesinde perde arkası: Douglas Luiz’i Brozovic’te olduğu gibi çıkışa geçiren Spalletti sözü

Juventus
D. Luiz
L. Spalletti

Teknik direktörün teşvikiyle vites yükselten Brezilyalı oyuncu, Juventus’un sezona başlangıcındaki en iyi isimlerden biri oldu.

Luciano Spalletti’nin Juventus hikâyesinde eksik olan tek şey, kurtuluş notasıydı. Toskana doğumlu teknik adam ise, zaten her zaman eksik kalmış görülen orta sahaları yeniden parlatma ve onları başrole çıkarma konusunda özel bir beceri sergiledi. Bunun en dikkat çekici örneği, Spalletti’nin Inter’in anahtarlarını teslim ederek kariyerini kökten değiştirdiği Marcelo Brozovic’ti.


Juventus’ta aylar boyunca Locatelli, Thuram ve Miretti’den hangisinin benzer bir çıkış yaşayabileceği sorgulandı. Ancak cevap başka yerdeydi: kiralık dönemlerinden dönen fazlalıklardan biri olan Douglas Luiz’de; bugün ise Juventus’un sezona başlangıcındaki en olumlu sürprizlerden biri konumunda.

  • Ancak bu dönüşüm tesadüfen gelmedi ve hemen de gerçekleşmedi. Spalletti ile Brezilyalı oyuncu arasında bir sarsıntı gerekiyordu; bu da Liege'deki ikinci yaz hazırlık maçının ardından geldi. Silik bir performansın ardından teknik adam, Tuttosport'un aktardığına göre net konuştu: "Seviyeni yükseltmelisin çünkü bu bize yetmez. Bana güvenirsen, eski oyuncu haline döneceksin".


    Bu sözler dönüm noktası oldu. Douglas Luiz, bir sonraki maçtan itibaren, Nice ile oynanan hazırlık karşılaşmasında bambaşka bir yüz ortaya koydu ve Juventus'u harika bir golle zafere taşıdı; bu aynı zamanda Juventus formasıyla attığı ilk goldü ve sonunda yoğun, ikna edici bir performans sergiledi. Zaten yoğunluk, Juventus'taki önceki döneminde en büyük eksiklerden biriydi. Şimdi ise Spalletti'nin yönetiminde Douglas Luiz, sonunda gerçekten vites yükseltmiş gibi görünüyor.



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