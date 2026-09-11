Luciano Spalletti’nin Juventus hikâyesinde eksik olan tek şey, kurtuluş notasıydı. Toskana doğumlu teknik adam ise, zaten her zaman eksik kalmış görülen orta sahaları yeniden parlatma ve onları başrole çıkarma konusunda özel bir beceri sergiledi. Bunun en dikkat çekici örneği, Spalletti’nin Inter’in anahtarlarını teslim ederek kariyerini kökten değiştirdiği Marcelo Brozovic’ti.





Juventus’ta aylar boyunca Locatelli, Thuram ve Miretti’den hangisinin benzer bir çıkış yaşayabileceği sorgulandı. Ancak cevap başka yerdeydi: kiralık dönemlerinden dönen fazlalıklardan biri olan Douglas Luiz’de; bugün ise Juventus’un sezona başlangıcındaki en olumlu sürprizlerden biri konumunda.