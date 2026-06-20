Giovanni Carnevali, bir hafta önce Continassa’da göreve başladı ve Juventus’un transfer işlerini devraldı. Juventus’un yeni genel müdürü ve genel direktörünün masasında bekleyen dosyalar çok sayıda ve eski Sassuolo yöneticisinin yaz boyunca üstleneceği iş yükü oldukça büyük olacak. Carnevali’nin önemli bir kısıtlamayla çalışması gerektiğini biliyoruz: bu yılın 30 Haziran’ına kadar en az 12-13 milyon sermaye kazancı elde etme zorunluluğu ve 2027’nin 30 Haziran’ına kadar toplam 100 milyon değerinde oyuncu satışı gerçekleştirme görevi. Dolayısıyla, iyi satmak ve iyi satın almak Carnevali’nin misyonudur; bu, hem Cristiano Giuntoli’nin hem de Damien Comolli’nin başarısız olduğu bir konudur; çünkü onlar kötü transferler yaptılar (çok para harcandı, verim düşüktü) ve çok kötü satışlar gerçekleştirdiler.





Luciano Spalletti, Juventus’tan az sayıda ama net taleplerde bulundu: Dusan Vlahovic’in sözleşmesinin uzatılması, deneyimli ve kaliteli iki ya da üç oyuncunun transferi, Şampiyonlar Ligi’ne katılamama ile sonuçlanan sezonun kritik anlarında kişilik açısından “Juve’ye yakışmayan” olduğunu kanıtlamış oyuncuların satılması. Comolli, şampiyonluğun bitiminden sonraki ilk günlerde tüm bu konularda oyalamaya devam etmiş ve önce Spalletti ile, ardından Elkann ile ilişkilerin kopmasına neden olmuştu.



