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CM grafica Juventus Inside Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Carnevali yeni Tevez’i kadroya kattı ama bir sorunu var: Yıldız kim?

Juventus
FEATURES
Opinion
K. Yildiz

Juve’nin yeni genel müdürü oyuncu satıp almalı, ama her şeyden önce taraftarların hayallerini süslemeli. Üstelik bir sorunu daha var

Giovanni Carnevali, bir hafta önce Continassa’da göreve başladı ve Juventus’un transfer işlerini devraldı. Juventus’un yeni genel müdürü ve genel direktörünün masasında bekleyen dosyalar çok sayıda ve eski Sassuolo yöneticisinin yaz boyunca üstleneceği iş yükü oldukça büyük olacak. Carnevali’nin önemli bir kısıtlamayla çalışması gerektiğini biliyoruz: bu yılın 30 Haziran’ına kadar en az 12-13 milyon sermaye kazancı elde etme zorunluluğu ve 2027’nin 30 Haziran’ına kadar toplam 100 milyon değerinde oyuncu satışı gerçekleştirme görevi. Dolayısıyla, iyi satmak ve iyi satın almak Carnevali’nin misyonudur; bu, hem Cristiano Giuntoli’nin hem de Damien Comolli’nin başarısız olduğu bir konudur; çünkü onlar kötü transferler yaptılar (çok para harcandı, verim düşüktü) ve çok kötü satışlar gerçekleştirdiler.


Luciano Spalletti, Juventus’tan az sayıda ama net taleplerde bulundu: Dusan Vlahovic’in sözleşmesinin uzatılması, deneyimli ve kaliteli iki ya da üç oyuncunun transferi, Şampiyonlar Ligi’ne katılamama ile sonuçlanan sezonun kritik anlarında kişilik açısından “Juve’ye yakışmayan” olduğunu kanıtlamış oyuncuların satılması. Comolli, şampiyonluğun bitiminden sonraki ilk günlerde tüm bu konularda oyalamaya devam etmiş ve önce Spalletti ile, ardından Elkann ile ilişkilerin kopmasına neden olmuştu.


  • CARNEVALI’NİN GÖREVLERİ

    Ancak Carnevali için de bu hedeflere ulaşmak kolay olmayacak. Vlahovic için bir sezonluk 8 milyonluk son bir tekliften söz ediliyor; bu çözüm, sorunu sadece bir yıl ertelemekten ibaret olacaktır. Ve her halükarda, bu çözüm pek olası görünmüyor. Spalletti’nin aklında olan büyük isimler, Şampiyonlar Ligi’ne katılamama nedeniyle gelmedi: ne Bernardo Silva, ne Alisson (Liverpool’un karşı koyması nedeniyle), ne de Lewandowski. Takımdan ayrılacak oyuncular konusunda ise Carnevali için Koopmeiners, Zhegrova ve Openda gibi isimleri satmak bir başlı başına bir başarı olacaktır. Belki de Dünya Kupası’nın sağladığı vitrin etkisi sayesinde David’in piyasa değeri artacak ve transfer bedelsiz olarak gelen bu oyuncu, Juve’ye önemli bir kâr getirebilir.


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  • TEVEZ’E BİR DARBE

    Hesaplar, projeler ve programların ötesinde, Juventus ve taraftarları, yıllarca süren hayal kırıklıklarının ardından, şu anda her şeyden önce hayal kurmaya ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla Carnevali için, etkileyici bir hamleyle ortaya çıkmak iyi bir hamle olurdu; belki de transfer piyasasıyla ilgilenenlerin radarından şimdiye kadar kaçmış, sürpriz bir önemli isim. Inter’in İtalyan transfer piyasasını domine ettiği ve önemli bir oyuncu varsa onu kapıp aldığı bu dönemde – tıpkı şu anda Palestra’da yaptığı gibi, ya da zamanında Marotta dönemindeki Juve’nin Higuain ve Pjanic’te yaptığı gibi – “Vecchia Signora”nın bu açıdan da etkileyici bir hamle yapması gerekiyor. Örneğin, 2013’teki Tevez transferi akla geliyor. Elbette o zamanlar farklı bir Juventus’tu; zaten arka arkaya iki Scudetto kazanmıştı, ancak o hamle ile kalite atılımı yaptı ve taraftarlarına yeniden büyük hayaller kurdurdu. İşte şu anda Juve ve taraftarlarının ihtiyacı olan da budur.


  • YILDIZ KİM?

    Son olarak Yıldız meselesi var; Carnevali ve Spalletti’nin sezon öncesi kampın ilk gününden itibaren onu cesaretlendirip desteklemesi gerekecek. Juventus'un 10 numarası, sezonun dörtte üçünü harika bir performans sergileyerek geçirdikten sonra, Juve ile sezonun sonunu kötü tamamladı ve ardından iki maçın ardından elenen Türkiye milli takımıyla Dünya Kupası'nda da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yıldız, bu Dünya Kupası'nın en çok beklenen yükselen yıldızlarından biriydi ve bu turnuva, futbolcu olarak statüsünde büyük bir sıçrama yapmasını sağlayabilirdi. Hedefine ulaşamadı. 21 yaşındaki Yıldız artık bir çocuk değil, artık bir genç de değil: Mesela, Faslı Bouaddi 18 yaşında Amerika’da sahaları kasıp kavuruyor. Yıldız için, Juve’ye ve tüm futbol dünyasına gerçekte kim olduğunu göstermesi gereken sezon yaklaşıyor.