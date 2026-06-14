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CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

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Juventus, Carnevali-Spalletti görüşmesi: Vlahovic'in sözleşme uzatması için kapı yeniden açılabilir

Juventus
Transfers
Serie A
D. Vlahovic

Carnevali ve Spalletti, Toskana'da düzenlenen transfer zirvesinde Vlahovic'in sözleşmesinin uzatılması konusunu da ele aldılar.

Damien Comolli'nin yerine Juventus'un yeni genel müdürü olarak Giovanni Carnevali'nin göreve gelmesi, Bianconeri'nin transfer piyasasındaki senaryoları değiştirebilir. Yeni genel müdür, gelecek sezonun kadro planlamasına başlamak üzere Forte dei Marmi'de Luciano Spalletti ile bir araya geldi.

Cuma günkü görüşmenin ardından, 13 Haziran Cumartesi günü çeşitli konuların ele alındığı bir zirve düzenlendi: Spalletti'nin dokunulmazları var, ancak Dusan Vlahovic'in sözleşmesinin yenilenmesi için olası bir yeniden görüşme de söz konusu. Bu, sansasyonel bir ihtimal olsa da, önümüzdeki günlerde somutlaşabilir.

Aslında yeni genel müdür, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Sırp oyuncunun durumu da dahil olmak üzere tüm vakaları inceliyor: Durumu hâlâ çok çetrefilli, ancak Comolli'nin ayrılmasından sonra bir şeyler değişebilir. İki taraf arasında kapatılması zor çok büyük bir uçurum vardı, ancak Carnevali beklenmedik bir şekilde durumu değiştirebilir.


  • SADECE ARZ VE TALEP ARASINDAKİ MESAFE DEĞİL

    Tuttosport'un aktardığına göre, Vlahovic ile Damien Comolli arasındaki sorunlar sadece maddi nitelikte değildi. Elbette, talep edilen sezon başına 8 milyon ile teklif edilen 5 milyon arasındaki fark büyüktü, ancak eski genel müdür, forvetin ve menajerlerinin müzakere yöntemlerinden de hiç hoşnut değildi.

    Ancak Comolli'nin katı tutumunun yanı sıra, kulübün de net bir çizgisi vardı. Giorgio Chiellini, Vlahovic'in sözleşme yenilemesi konusunda şöyle demişti: "Çok üzgünüm, son ana kadar Juve için elinden geleni yaptı. Ciddi bir insan. Bu rakamlarla Vlahovic İtalya'da kalmayacak, ancak başka bir tür sözleşme araması gayet meşru."


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  • YENİLEME KOŞULLARI

    Ekonomik açıdan bakıldığında, Vlahovic'in sözleşmesinin uzatılması, Juventus'un şartlarına göre başka bir forvet transfer etmekten daha avantajlı olabilir. Talep edilen 8 milyon avro artı 8 milyon avro komisyon bedeli kesinlikle kabul edilmeyecektir, ancak taleplerin yeniden gözden geçirilmesi halinde sözleşme uzatma yolunun yeniden gündeme gelmesi ihtimal dışı değildir.

    Zaten Bianconeri'de, bu anlaşmanın gerçekleşmesi için herkesten daha fazla baskı yapan bir kişi var: Luciano Spalletti.

  • SPALLETTI'NİN ROLÜ

    Spalletti, Vlahovic'in takımda kalmasına sıcak bakıyor. Teknik direktör, Sırp oyuncuyu kendi oyun stiline uygun ideal forvet olarak görüyor ve 2000 doğumlu oyuncu da, gelecek sezon yeniden onunla yola çıkmak isteyen teknik direktöre saygı duyuyor. Ancak haberde, forvetin soyunma odasındaki dengeyi bozmaması şartıyla...

  • VLAHOVIC HÂLÂ TORİNO'DA

    Bu arada Vlahovic Torino'da kaldı ve Juventus'tan haber bekliyor. Bu, gerçek bir bekleyişten çok bir umut gibi görünüyor, ancak kesin olan şey, Vlahovic'in Juventus'a öncelik vermeye devam ettiği.

    Kesintiye uğramış gibi görünen sözleşme yenileme süreci, ancak Sırp oyuncunun taleplerini düşürmesi ve ekibiyle birlikte müzakere aşamasında daha işbirlikçi bir tutum sergilemesi koşuluyla yeniden başlayabilir.