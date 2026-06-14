Juventus, Carnevali-Spalletti görüşmesi: Vlahovic'in sözleşme uzatması için kapı yeniden açılabilir

Damien Comolli'nin yerine Juventus'un yeni genel müdürü olarak Giovanni Carnevali'nin göreve gelmesi, Bianconeri'nin transfer piyasasındaki senaryoları değiştirebilir. Yeni genel müdür, gelecek sezonun kadro planlamasına başlamak üzere Forte dei Marmi'de Luciano Spalletti ile bir araya geldi.

Cuma günkü görüşmenin ardından, 13 Haziran Cumartesi günü çeşitli konuların ele alındığı bir zirve düzenlendi: Spalletti'nin dokunulmazları var, ancak Dusan Vlahovic'in sözleşmesinin yenilenmesi için olası bir yeniden görüşme de söz konusu. Bu, sansasyonel bir ihtimal olsa da, önümüzdeki günlerde somutlaşabilir.

Aslında yeni genel müdür, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Sırp oyuncunun durumu da dahil olmak üzere tüm vakaları inceliyor: Durumu hâlâ çok çetrefilli, ancak Comolli'nin ayrılmasından sonra bir şeyler değişebilir. İki taraf arasında kapatılması zor çok büyük bir uçurum vardı, ancak Carnevali beklenmedik bir şekilde durumu değiştirebilir.



