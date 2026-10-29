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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus: Carnevali ile takım arasında sert görüşme; takım Napoli maçı öncesinde kampa giriyor

Juventus
Serie A
L. Spalletti

Juventus'un CEO'su, Continassa'da takımla bir toplantı yaptı. Spalletti de toplantıda hazır bulundu.

Gelecek maçlar
JUV

JUV

Serie A

01 Kas 2026

NAP

NAP

Genoa karşısındaki yenilginin ertesi günü Continassa'da Juventus'un CEO'su ve genel müdürü Giovanni Carnevali ile takım arasında sert bir yüzleşme yaşandı; Luciano Spalletti de görüşmenin tonuna kulak verdi ve Gazzetta.it bu tonu "en hafif tabirle doğrudan" diye tanımladı: Böyle devam edilemez, mevcut durum kabul edilemez, ancak çalışma grubuna dokunulmayacak. Gazetenin internet sitesinin aktardığına göre bunlar, kulübün söz konusu değerlendirmeleri alması gereken kişilere ilettiği ve onların da bunu hızla yapması gerektiği yönündeki düşüncelerinin özeti.

  • Juventus, pazar akşamı Napoli ile oynayacağı maç öncesinde yarından itibaren kulübün merkezi JTC Continassa'da kampa girecek. Carnevali, Bremer ve takım arkadaşlarından hem sonuçlarda hem de maç içindeki tutumlarında derhal bir reaksiyon göstermelerini istedi. Artık hepsinin kulüp sahiplerine, yönetime ve taraftarlara gereken yanıtları vermesi bekleniyor.

    Dolayısıyla takım, sahada alınacak sonucu beklemek üzere yarından itibaren kampta olacak. Napoli maçının sonucu, Spalletti'nin teknik direktörlük koltuğunun kaderi açısından belirleyici olacak.

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Gelecek maçlar
JUV

JUV

Serie A

01 Kas 2026

NAP

NAP