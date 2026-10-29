Juventus, pazar akşamı Napoli ile oynayacağı maç öncesinde yarından itibaren kulübün merkezi JTC Continassa'da kampa girecek. Carnevali, Bremer ve takım arkadaşlarından hem sonuçlarda hem de maç içindeki tutumlarında derhal bir reaksiyon göstermelerini istedi. Artık hepsinin kulüp sahiplerine, yönetime ve taraftarlara gereken yanıtları vermesi bekleniyor.

Dolayısıyla takım, sahada alınacak sonucu beklemek üzere yarından itibaren kampta olacak. Napoli maçının sonucu, Spalletti'nin teknik direktörlük koltuğunun kaderi açısından belirleyici olacak.