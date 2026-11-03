Gelecek maçlar AZ Ligi Europa 15:00 JUV

Giovanni Carnevali, Juventus'un CEO'su olarak kulübün bugün düzenlenen hissedarlar toplantısında transfer ve planlama konularına da değindi: "Planlama yapmak, genç oyunculara ve İtalyan kimliğine odaklanmak gerekiyor. Potansiyelimiz var. A takım, Next Gen ve altyapıyı kapsayan bütüncül bir projemiz var. Altın Top'u satın alacak mıyız (Cristiano Ronaldo'ya atıfta bulunulan bir soruya yanıt olarak, editörün notu)? Satın alabileceğimiz kişiyi satın alacağız" - Sportmediaset'in aktardığına göre şöyle devam etti: "Benden önce gelenleri eleştirmiyorum, hata yapılabilir. Çaba ve ciddiyet sözü veriyorum. Taraftarlar zor zamanlarda bize yardımcı oluyor ve onlara saygı göstermeliyiz."

Carnevali sözlerine şunları ekledi: "Zorlukların farkındayız. UEFA ile istediğimiz her şeyi yapmamıza izin vermeyen bir uzlaşma anlaşmamız var ama Juventus'u büyük bir kulüp hâline getirmek için çaba göstereceğiz."