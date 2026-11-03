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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
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Juventus, Carnevali: "Bir Cristiano Ronaldo daha mı? Gücümüzün yettiği oyuncuları alacağız"

Juventus
Serie A
Transfers

Juventus CEO'su bugünkü hissedarlar toplantısında konuşuyor

Gelecek maçlar
AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

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JUV

Giovanni Carnevali, Juventus'un CEO'su olarak kulübün bugün düzenlenen hissedarlar toplantısında transfer ve planlama konularına da değindi: "Planlama yapmak, genç oyunculara ve İtalyan kimliğine odaklanmak gerekiyor. Potansiyelimiz var. A takım, Next Gen ve altyapıyı kapsayan bütüncül bir projemiz var. Altın Top'u satın alacak mıyız (Cristiano Ronaldo'ya atıfta bulunulan bir soruya yanıt olarak, editörün notu)? Satın alabileceğimiz kişiyi satın alacağız" - Sportmediaset'in aktardığına göre şöyle devam etti: "Benden önce gelenleri eleştirmiyorum, hata yapılabilir. Çaba ve ciddiyet sözü veriyorum. Taraftarlar zor zamanlarda bize yardımcı oluyor ve onlara saygı göstermeliyiz."

Carnevali sözlerine şunları ekledi: "Zorlukların farkındayız. UEFA ile istediğimiz her şeyi yapmamıza izin vermeyen bir uzlaşma anlaşmamız var ama Juventus'u büyük bir kulüp hâline getirmek için çaba göstereceğiz."

  • Juventus, Carnevali: "Bir Cristiano Ronaldo daha mı? Gücümüzün yettiği oyuncuları alacağız"

    Son olarak Luciano Spalletti hakkında: "Spalletti, Juventus'un teknik direktörü ve biz onu destekliyoruz".

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Gelecek maçlar
AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV